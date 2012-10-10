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LG Nexus 4, Carphone Warehouse'un envanter listesinde kendini gösterdi

6 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LG Nexus 4, Carphone Warehouse'un envanter listesinde kendini gösterdi
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LG tarafından üretilecek olan yeni Nexus, İngiltere'de faaliyet gösteren mağazalar zinciri Carphone Warehouse'un envanter listesinde kendini gösterdi.

Söz konusu listeye LG Nexus 4 ismiyle giren cihazın siyah ve beyaz renk seçeneklerinin olduğu da görülmekte. Cihazın piyasa isminin envanter listesinde yer alan isim olduğu kesin olarak bilinmezken, LG'nin Nexus'unun çıkış yapması beklenen döneme bakıldığında cihazın Nexus serisinin dördüncü üyesi olması bekleniyor. Ancak, LG'nin Nexus'unun çıkış tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmamakta.
Geçtiğimiz günlerde internete fotoğrafı da çıkan Nexus 4'ün Android Jelly Bean ile gelmesi beklenirken, cihazın 4.7 inç büyüklüğündeki 1280 x 768 çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği söyleniyor. LG'nin Nexus 4'te kullanacağı işlemcinin ise Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro olacağı tahmin ediliyor.

Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus'un çıkışının yıl dönümüne yaklaştığı düşünülecek olursa LG tarafından üretilen yeni Nexus'un yakın bir zamanda piyasada yerini alması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2012/10/10/3482664/lg-nexus-4-carphone-warehouse-listing Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Lg olması bakımından bence sıkıntı ancak nexus adının verdiği güvende tartışılmaz. Fiyatı makul olursa çokça satar.
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Stanislas Xavier 6 yıl
aceleciburak
Stanislas Xavier Nexus 4 denmesinin sebebi bunun dördüncü nexus modeli olması ilkini htc,diğer ikisini samsung üretti, diğer markaların nexusları nasıl isimlendirilir bilemem ama nexus 3,nexus 2 falan olmayacağını söyleyebilirim.
HTC Google G1 yada T-Mobile G1 modeli neden atlanıyor onu anlayamadım ... normalde o cihazda birebir Google imzalı

o zaman nexus ismi var mıydı ? Google g1 i nexus diye mi lanse etti ?
Nexus cihazları Htc Nexus "One" ile başladı adı bile olayı özetliyor..
1 Yanıt Yanıtla +1
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aceleciburak 6 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

aceleciburak

Stanislas Xavier Nexus 4 denmesinin sebebi bunun dördüncü nexus modeli olması ilkini htc,diğer ikisini samsung üretti, diğer markaların nexusları nasıl isimlendirilir bilemem ama nexus 3,nexus 2 falan olmayacağını söyleyebilirim.
HTC Google G1 yada T-Mobile G1 modeli neden atlanıyor onu anlayamadım ... normalde o cihazda birebir Google imzalı


o zaman nexus ismi var mıydı ? Google g1 i nexus diye mi lanse etti ?

Nexus cihazları Htc Nexus "One" ile başladı adı bile olayı özetliyor..

G1 i nexus diye lanse edemez çünkü Android akımı zaten HTC G1 ile doğdu hatta pazara sunulan ilk Android li cihaz Nexus adı ile anılmasada Google ın imza attığı ilk çıhaz olarak tanımlanabilir sonrasında Nexus ismi benimsendi Nexus ismi altında ise LG Nexus 4 doğru bir isimlendirme ama Google'ın birebir dahil olduğu cihazları en azından akıllı telefonları hesaba katarsak G1 dahil toplamda şuan için 5 cihaz oluyor ...

karışıklığa sebebiyet vermek istemem ama sonuçta Google HTC ile iki kez Samsung ile de iki kez cihaz noktasında işbirliği yaptı LG ile şuan için ilk birlikteliği ...
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DH Misafiri 6 yıl
aceleciburak
JrMaster
aceleciburak HTC Nexus 5 // LG Nexus 4 // Sony Nexus 3 // Samsung Nexus 2 acep bu şekilde bir çeşitlilik gerçekleşebilecek mi ...
htc salladım da sony nexustan kaçtane ürettide nexus a 3 adını versin ?
LG kaç tane üretti ki 4 olsun o mantığa göre ayrıca haberde bir eksikli var şuan için normalde 4 tane Nexus cihazı mevcut HTC Google G1 // HTC Nexus One // Samsung Nexus S ve Samsung Galaxy Nexus ben sadece dedikodulara göre yorumumu belirtiyorum bir aralar HTC nin 5 inchlik bir cihaz çıkarabileceği ve bunun Nexus 5 olabileceği konuşuluyordu ... Samsungun ise Galaxy Nexus u yenileyeceği bir ihtimal biliniyor hatta yine aynı site içerisinde envanter stoklarında Google Nexus 7 nin 32 GB lık versiyonu görüntülendiğinde Samsung Nexus 2 de yazıyordu ... dedikoduları göze aldığımızda ve bazı yazılanlarında ispatlanılabilir olduğu düşünüldüğünde 5 tane nexus cihazı bu sene çıkacak deniyordu yaz sonlarına doğru isimlendirmeler sanki bu iddiaları doğrular gibi tek boşluk Nexus 3 snçta oda benim yorumum ... LG hiç Nexus telefon ürettimi Nexus 4 olsun sorduğunuz mantıkla ...

HTC Google G1 nexus serisi bir cihaz değil.
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O.Beverly 6 yıl
Muhammet neredesin
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muhamnet 6 yıl O.Beverly
O.Beverly

Muhammet neredesin


kendi çapımda dumur yaşıyorum...

konfigürasyon çok iyi ve çok fazla yahu...
madde bağımlısı gibi hissediyorum kendimi... "alacağım onu, almalıyım abi, almalıyımmmmmm"

şaka bir yana mevcut nexus çıktığında 4.0 ile çıktı. 4.0.4 e gelene kadar hep performansı daha da arttı ve hızlandı ürün. 4.1 de çok stabil ve kaymak tadında hızlandı. 4.2 de bu kadar kaynağa ihtiyaç olacak mı acaba?

Lg nin bu ürünü çok iyi görünüyor donanımda. LG nin yazılım konusundaki desteği malum... ancak 4.1 ile çıksa bile daha yazılım desteğine ihtiyaç kalmadan hayatına devam eder. tabi en iğrenç senaryo idi bu ve google telefonunu desteksiz bırakmayacaktır.
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Stanislas Xavier 6 yıl
Nexus 4 denmesinin sebebi bunun dördüncü nexus modeli olması ilkini htc,diğer ikisini samsung üretti,
diğer markaların nexusları nasıl isimlendirilir bilemem ama nexus 3,nexus 2 falan olmayacağını söyleyebilirim.
1 Yanıt Yanıtla +3
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aceleciburak 6 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Nexus 4 denmesinin sebebi bunun dördüncü nexus modeli olması ilkini htc,diğer ikisini samsung üretti,
diğer markaların nexusları nasıl isimlendirilir bilemem ama nexus 3,nexus 2 falan olmayacağını söyleyebilirim.

HTC Google G1 yada T-Mobile G1 modeli neden atlanıyor onu anlayamadım ... normalde o cihazda birebir Google imzalı
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JrMaster 6 yıl
aceleciburak
HTC Nexus 5 // LG Nexus 4 // Sony Nexus 3 // Samsung Nexus 2 acep bu şekilde bir çeşitlilik gerçekleşebilecek mi ...

htc salladım da sony nexustan kaçtane ürettide nexus a 3 adını versin ?
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aceleciburak 6 yıl JrMaster
JrMaster

aceleciburak

HTC Nexus 5 // LG Nexus 4 // Sony Nexus 3 // Samsung Nexus 2 acep bu şekilde bir çeşitlilik gerçekleşebilecek mi ...



htc salladım da sony nexustan kaçtane ürettide nexus a 3 adını versin ?



LG kaç tane üretti ki 4 olsun o mantığa göre ayrıca haberde bir eksikli var şuan için normalde 4 tane Nexus cihazı mevcut

HTC Google G1 // HTC Nexus One // Samsung Nexus S ve Samsung Galaxy Nexus

ben sadece dedikodulara göre yorumumu belirtiyorum bir aralar HTC nin 5 inchlik bir cihaz çıkarabileceği ve bunun Nexus 5 olabileceği konuşuluyordu ...
Samsung'un ise Galaxy Nexus u yenileyeceği bir ihtimal biliniyor hatta yine aynı site içerisinde envanter stoklarında Google Nexus 7 nin 32 GB lık versiyonu görüntülendiğinde Samsung Nexus 2 de yazıyordu ...

dedikoduları göze aldığımızda ve bazı yazılanlarında ispatlanılabilir olduğu düşünüldüğünde 5 tane nexus cihazı bu sene çıkacak deniyordu yaz sonlarına doğru isimlendirmeler sanki bu iddiaları doğrular gibi tek boşluk Nexus 3 snçta oda benim yorumum ...

LG hiç Nexus telefon ürettimi ''Nexus 4'' olsun sorduğunuz mantıkla ...
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aceleciburak 6 yıl
HTC Nexus 5 // LG Nexus 4 // Sony Nexus 3 // Samsung Nexus 2 acep bu şekilde bir çeşitlilik gerçekleşebilecek mi ...
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