LG Nexus 4, Carphone Warehouse'un envanter listesinde kendini gösterdi





LG tarafından üretilecek olan yeni Nexus, İngiltere'de faaliyet gösteren mağazalar zinciri Carphone Warehouse'un envanter listesinde kendini gösterdi.

Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus'un çıkışının yıl dönümüne yaklaştığı düşünülecek olursa LG tarafından üretilen yeni Nexus'un yakın bir zamanda piyasada yerini alması bekleniyor.

Söz konusu listeye LG Nexus 4 ismiyle giren cihazın siyah ve beyaz renk seçeneklerinin olduğu da görülmekte. Cihazın piyasa isminin envanter listesinde yer alan isim olduğu kesin olarak bilinmezken, LG'nin Nexus'unun çıkış yapması beklenen döneme bakıldığında cihazın Nexus serisinin dördüncü üyesi olması bekleniyor. Ancak, LG'nin Nexus'unun çıkış tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmamakta.Geçtiğimiz günlerde internete fotoğrafı da çıkan Nexus 4'ün Android Jelly Bean ile gelmesi beklenirken, cihazın 4.7 inç büyüklüğündeki 1280 x 768 çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği söyleniyor. LG'nin Nexus 4'te kullanacağı işlemcinin ise Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro olacağı tahmin ediliyor.