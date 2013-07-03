LG Optimus G2, 3GB bellekli ilk akıllı telefon olabilir

Optimus G modeliyle önemli bir çıkış yakalayan ve şu an için sadece belli pazarlarda olan Optimus G Pro ile yüksek satış başarısına imza atan LG, önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığı Optimus G2 ile dünyanın ilk 3GB bellekli akıllı telefonunu lanse edebilir. İlkler konusunda kabarık bir listeye sahip olan şirket, çift çekirdekli ilk telefon, 3D ekranlı ilk telefon ve 2GB bellekli ilk telefon gibi başarılara sahip.

Güney Kore merkezli kaynaklardan gelen bilgilere göre, Optimus G2 modelinin LTE-A uyumlu versiyonu 3GB bellek kullanacak. Arttırılan bellek kapasitesinin özellike multitasking yani çoklu uygulama çalıştırma hususunda ciddi rahatlama getireceği ifade edilirken, Android işletim sistemi de genel olarak daha refah bir çalışma ortamına kavuşacak. Yapısal özellikleri gereği, eklenen her belleği hızla tüketen Android için 3GB bellek, LG’nin QSlide çoklu uygulama çalıştırma konseptini de olumlu yönde etkileyecek.

Yüksek çözünürlüklü ekran, yeni bir sensör ile donatılmış 13MP ya da üstü kamera, Android 4.2 işletim sistemi gibi detaylara sahip olacak ince yapılı Optimus G2’nin yıllardan bu yana alışılagelmiş Android tuş dizilimine de son vereceği ve yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyacağı bildiriliyor. Tabi yeniliğin karşılığı her zaman için olumlu geri dönüşler olmasa da bazı butonların bu telefonda arka kısma yerleştirilebileceği ya da örneğin ses açma ve azaltma butonlarının ekran altına dokunmatik olarak konumlandırılabileceği gibi çeşitli tasarım fikirleri bir süredir konuşulmakta idi.

Rekabette öne geçebilmek adına kullanıcıların beğenisini kazanacak yenilikçi yaklaşımlar kullanması gerektiğinin farkıda olan LG, tüm bu nedenlerden ötürü Optimus G2 modeline büyük önem veriyor. Optimus G’den farklı olarak dünya pazarlarına daha hızlı sunulması beklenen yeni telefonun, ekran tarafında da LG’nin en son panel teknolojisiyle gelmesi ve yeniden renk üretimi ile parlaklık gibi konularda önemli özellikler sunması bekleniyor.