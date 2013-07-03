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LG Optimus G2, 3GB bellekli ilk akıllı telefon olabilir

5 yıl
1,3b
1
54
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG Optimus G2, 3GB bellekli ilk akıllı telefon olabilir
Optimus G modeliyle önemli bir çıkış yakalayan ve şu an için sadece belli pazarlarda olan Optimus G Pro ile yüksek satış başarısına imza atan LG, önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığı Optimus G2 ile dünyanın ilk 3GB bellekli akıllı telefonunu lanse edebilir. İlkler konusunda kabarık bir listeye sahip olan şirket, çift çekirdekli ilk telefon, 3D ekranlı ilk telefon ve 2GB bellekli ilk telefon gibi başarılara sahip.
Güney Kore merkezli kaynaklardan gelen bilgilere göre, Optimus G2 modelinin LTE-A uyumlu versiyonu 3GB bellek kullanacak. Arttırılan bellek kapasitesinin özellike multitasking yani çoklu uygulama çalıştırma hususunda ciddi rahatlama getireceği ifade edilirken, Android işletim sistemi de genel olarak daha refah bir çalışma ortamına kavuşacak. Yapısal özellikleri gereği, eklenen her belleği hızla tüketen Android için 3GB bellek, LG’nin QSlide çoklu uygulama çalıştırma konseptini de olumlu yönde etkileyecek.
Yüksek çözünürlüklü ekran, yeni bir sensör ile donatılmış 13MP ya da üstü kamera, Android 4.2 işletim sistemi gibi detaylara sahip olacak ince yapılı Optimus G2’nin yıllardan bu yana alışılagelmiş Android tuş dizilimine de son vereceği ve yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyacağı bildiriliyor. Tabi yeniliğin karşılığı her zaman için olumlu geri dönüşler olmasa da bazı butonların bu telefonda arka kısma yerleştirilebileceği ya da örneğin ses açma ve azaltma butonlarının ekran altına dokunmatik olarak konumlandırılabileceği gibi çeşitli tasarım fikirleri bir süredir konuşulmakta idi.
Rekabette öne geçebilmek adına kullanıcıların beğenisini kazanacak yenilikçi yaklaşımlar kullanması gerektiğinin farkıda olan LG, tüm bu nedenlerden ötürü Optimus G2 modeline büyük önem veriyor. Optimus G’den farklı olarak dünya pazarlarına daha hızlı sunulması beklenen yeni telefonun, ekran tarafında da LG’nin en son panel teknolojisiyle gelmesi ve yeniden renk üretimi ile parlaklık gibi konularda önemli özellikler sunması bekleniyor.

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Rigsby 5 yıl en beğenilen
aslında lgnin yaptığı telefonlar görünüm olarak arayüz olarak özellikler olarak çok hoşuma gidiyor ama lgnin o kadar kötü bir türkiye politikası var ki korede çıkan telefon buraya 1 yıl sonra geliyor ve s4,htc one gibi telefonların fiyatından giriş yapıyor tabi ki kimsede 1 yıl önce çıkmış bir telefona bu kadar para vermek istemiyor
aslında lgnin yaptığı telefonlar görünüm olarak arayüz olarak özellikler olarak çok hoşuma gidiyor ama lgnin o kadar kötü bir türkiye politikası var ki korede ç...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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Meakka 5 yıl
homeedition88

x64/x86 mimarisinde 2GB uzeri belleklerin kullanilmasi icin 64bit (x64) islemci olmasi gerekiyor, bu durum ARM mimarisinde farkli mi isliyor? Ayni prensipler gecerli ise 3GB yalan olur islemci 64bit degil ise. Yoksa benim haberim mi yok ARM islemciler 64bite gecti de???


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homeedition88x64/x86 mimarisinde 2GB uzeri belleklerin kullanilmasi icin 64bit (x64) islemci olmasi gerekiyor, bu durum ARM mimarisinde ...
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kızgınjapon 5 yıl
napolyon94
Ram cimrisi LG mi 3 gb koyucak?

nexus 4 e kaç koymuştu benim babam :D
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Bay Zebani 5 yıl
Bilgisayarımı geçtiler ya,ayıptır
.
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W.Fichtner 5 yıl Bay Zebani
Bay Zebani
Bilgisayarımı geçtiler ya,ayıptır
.

benimkini de yakalıycaklar az kaldı
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Trust Me 5 yıl
Android olduktan sonra 16 gb ram koysalar da kasar.
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mehmetferhat 5 yıl
3 gb ta koyar 4 gb ta donanım konusunda sıkıntı hiç olmadı Lg de :)
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zerosoap 5 yıl
androidte ram gerçekten sıkıntı minumum ram 2 standartın ise 3gb olması lazım
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myhotyro 5 yıl
homeedition88
x64/x86 mimarisinde 2GB uzeri belleklerin kullanilmasi icin 64bit (x64) islemci olmasi gerekiyor, bu durum ARM mimarisinde farkli mi isliyor? Ayni prensipler gecerli ise 3GB yalan olur islemci 64bit degil ise. Yoksa benim haberim mi yok ARM islemciler 64bite gecti de???

32 bit ile 4GB adresleyebilirsiniz. 32 bit Windowslar Microsoftun beceriksizliğinden en çok 3.5 GB bellek kullanabilirler. 32 bit Windows 2003 Enterprise gibi özel ürünlerde özel yöntemlerler ile 10 larca GB da adreslenebilmekte.
Özetle 32 bit ile doğal yöntemler ile 4 GB a kadar adreslenebilir ve kullanılabilir.
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FlyingUnderpants 5 yıl
3D telefon ekranlarına ne oldu harbi? Devamı gelmedi.
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matrix22 5 yıl
Televziyonlari neysede telefonları cok soguk buluyorum stratejisi belirsiz bir firma profilinde (bence)
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carlos1111 5 yıl
Lg nin kapak kızlarını daha samimi buldum.
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SuperSantorelli 5 yıl
lg telefon kullandım 2-3 tane,telefon işi lg'e göre bi iş değil onu anladım..hadi samsung bile plastik,leğen vs ama kullanışı var bu lg kanser eder adamı..
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
napolyon94
Ram cimrisi LG mi 3 gb koyucak?

ilk 2 Gb ramli telefon LG den geldi !
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trsr 5 yıl
ben bu sene 2gb telefonlar çıkiyor diye sevinmiştim 1.3 ü dolu geldi,şimdi 3gb çıkarıp 2.4 ünü doldurursa ne anlarım bu işten :D
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homeedition88 5 yıl
forumlarabak
homeedition88 x64/x86 mimarisinde 2GB uzeri belleklerin kullanilmasi icin 64bit (x64) islemci olmasi gerekiyor, bu durum ARM mimarisinde farkli mi isliyor? Ayni prensipler gecerli ise 3GB yalan olur islemci 64bit degil ise. Yoksa benim haberim mi yok ARM islemciler 64bite gecti de???
Günümüzde masa üstü ve notebook işlemcilerinin tamamı 64bit i destekler, aynı zamanda işletim sistemleri de 64bit olmalıdır. Yoksa 64bit komut setine sahip işlemci, 64bit yerine 32bit yazılım ile kurulursa, ram desteği 32bit işletim sistemi sebebiyle ortalama 3,25GB da kalacaktır. Buna göre ARM işlemciler 64bit olmasa bile şuan ki 32bit yapısı ile ortalama 3.25GB bellek adresleyebilirler. Yazında armutla elma biraz birbirine karışmış gibi.

Dusene bu kadar vurulmaz :) tamam tamam sazan gibi atlamisim kafam iyice doldu bu aralar demek ki :) buyuk hata yapmisim 3GB uzeri ramin belleklenmedigini biliyorum 32bit islemcilerde fakat hata yapmis bulundum :)
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