LG, IPS panelli 20-inç monitörünü kullanıma sunuyor

iPhone 4 için Apple'ın ekran tedarikçisi olan LG, Flatron serisi monitör ailesine IPS panelli yeni bir model ekliyor. IPS206T-PN kod adını taşıyan 20-inç boyutundaki monitör, Siyah ağırlıklı görünümü ve ince kasa tasarımıyla şık bir görünüm sergiliyor. 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 6ms tepki süresi ile gelen monitör, 250cd/m2 parlaklık, 5,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve 178/178 derece yatay/dikey görüş açısı sunuyor.

LED backlit arka aydınlatmaya sahip olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanıyor. LG Japonya tarafından yakın zamanda satışa sunulacak monitörün, yurt dışında 210$ civarı bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.