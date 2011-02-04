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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, IPS panelli 20-inç monitörünü kullanıma sunuyor

8 yıl
8,4b
1
6
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4 için Apple'ın ekran tedarikçisi olan LG, Flatron serisi monitör ailesine IPS panelli yeni bir model ekliyor. IPS206T-PN kod adını taşıyan 20-inç boyutundaki monitör, Siyah ağırlıklı görünümü ve ince kasa tasarımıyla şık bir görünüm sergiliyor. 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 6ms tepki süresi ile gelen monitör, 250cd/m2 parlaklık, 5,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve 178/178 derece yatay/dikey görüş açısı sunuyor.

LED backlit arka aydınlatmaya sahip olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanıyor. LG Japonya tarafından yakın zamanda satışa sunulacak monitörün, yurt dışında 210$ civarı bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.


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mavizaman 8 yıl
ipsleri görmeye başlıyor yavaş yavaş seneye bu zaman kaplarlar piyasayı bizde nasiplniriz.
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tobold 8 yıl
türkiyeye gelirmi? orası muamma..
bide arka aydınlatması RGB LED mi? yoksa beyaz LED mi?
fiyat ucuz olduğuna göre beyaz LED dir,
beyaz LED ise renk başarımı nasıldır?
herşey karanlıkta bir bilmece

sorular var, cevap bekleyen sorular..
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tahir40 8 yıl
Ben LG ve Samsung sadece giriş seviyesi ucuz paneller üretiyor sanıyordum. IPS panelleri de sadece Apple'in kullandığını. Meğer üreticisi LG'ymiş... Şimdiye kadar Machintos'ları pahalı yapan başlıca unsurlardan birinin ekranları olduğunuz düşünmekteydim. Gerçi hem fiyat hem çözünürlük hem de ebat olarak az...
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Batuist 8 yıl
IPS panellerin bu kadar ucuz versiyonları üretildimi yaa!! ilginç.. profesyonel monitör olmadığı açık ama ev için yinede tn panellere tercih edilir..
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