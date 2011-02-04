LG, IPS panelli 20-inç monitörünü kullanıma sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
iPhone 4 için Apple'ın ekran tedarikçisi olan LG, Flatron serisi monitör ailesine IPS panelli yeni bir model ekliyor. IPS206T-PN kod adını taşıyan 20-inç boyutundaki monitör, Siyah ağırlıklı görünümü ve ince kasa tasarımıyla şık bir görünüm sergiliyor. 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 6ms tepki süresi ile gelen monitör, 250cd/m2 parlaklık, 5,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve 178/178 derece yatay/dikey görüş açısı sunuyor.
LED backlit arka aydınlatmaya sahip olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanıyor. LG Japonya tarafından yakın zamanda satışa sunulacak monitörün, yurt dışında 210$ civarı bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.
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bide arka aydınlatması RGB LED mi? yoksa beyaz LED mi?
fiyat ucuz olduğuna göre beyaz LED dir,
beyaz LED ise renk başarımı nasıldır?
herşey karanlıkta bir bilmece
sorular var, cevap bekleyen sorular..