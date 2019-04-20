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LG V40 ThinQ’nun DxO Mark kamera puanı yenilendi

LG'nin amiral gemilerinden V40 ThinQ, DxO Mark üzerinde aldığı kamera skorunda ufak bir yükseliş yaşadı. Cihazın fotoğraf puanı, test sistemindeki bir hata yüzünden yükseldi.
1 ay
4,1b
1
4
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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LG V40 ThinQ modeli için bir güncelleme yayınlayan DxO Mark, telefonun genel puanını 94’e çıkardı. Yükseltmenin sebebi ise açıkladıklarına göre kendi testlerinde meydana gelen bir hata. 
Pozlama alt puanı değişen akıllı telefon, bu kategoriden 83 yerine 88 aldı. Bu yükselme, fotoğraf puanını 96’dan 98’e yükseltti.
Sonuca göre uzmanlar LG V40’ı iç ortam pozlamada isabetli buldu fakat dış ortamda o kadar da kaliteli olmadığını ifade etti. Dış ortamlarda iyi yanlar ise renklerin canlı ve tatmin edici olup detayların ise iyi işlenmiş şekilde ortaya çıkışı olarak listelendi.

https://www.dxomark.com/lg-v40-thinq-camera-review/ Yorum Yaz
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LGR9 1 ay en beğenilen
şu saçmalıklar abidesi DxOMark ile ilgili haberleri ne zaman yapmayı bırakacaksınız?
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DH Misafiri 4 hf.
Ah lg şu ekranlarda oluşan ghost screen " sorununu çözemedikten, kendi kendine donanımı bozulan kameralarına çözüm bulmadıktan sonra istersen dslr kalitesinde fotoğraf çek. Yan ekrana geçiyorum, bir önceki ekran görüntüleri altta silik kalıyor. Kamera kendi kendine çalışmaz oluyor. Bence tv üretmeye devam et. Telefon başkalarına kalsın.
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kraix 4 hf.
V40 in kamerasının o denli kötü olduğuna inanmıyorum.
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Askaparta 1 ay
Her gün her alanda skandal.
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LGR9 1 ay en beğenilen
şu saçmalıklar abidesi DxOMark ile ilgili haberleri ne zaman yapmayı bırakacaksınız?
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