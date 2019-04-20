LG V40 ThinQ’nun DxO Mark kamera puanı yenilendi

LG V40 ThinQ modeli için bir güncelleme yayınlayan DxO Mark, telefonun genel puanını 94’e çıkardı. Yükseltmenin sebebi ise açıkladıklarına göre kendi testlerinde meydana gelen bir hata.

Pozlama alt puanı değişen akıllı telefon, bu kategoriden 83 yerine 88 aldı. Bu yükselme, fotoğraf puanını 96’dan 98’e yükseltti.

Sonuca göre uzmanlar LG V40’ı iç ortam pozlamada isabetli buldu fakat dış ortamda o kadar da kaliteli olmadığını ifade etti. Dış ortamlarda iyi yanlar ise renklerin canlı ve tatmin edici olup detayların ise iyi işlenmiş şekilde ortaya çıkışı olarak listelendi.

https://www.dxomark.com/lg-v40-thinq-camera-review/