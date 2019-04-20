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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Inbox artık tamamen kullanımdan kaldırıldı

Google'ın sevilen ve Gmail'e iyi bir alternatif sunan Inbox uygulaması ve hizmetleri resmi olarak 2 Nisan'da kapatılmıştı. Uygulamanın eski sürümleri ise bugüne kadar çalışmaya devam ediyordu.
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Bu ayın başında Google’ın Bahar temizliği çok sevilen bir araca mâl oldu. Inbox by Gmail, çok sayıda e-posta kullanıcısı tarafından günlük hayatı kolaylaştırıyordu ve özellikleri seviliyordu. Google bu özelliklerden bir kısmını ana Gmail uygulamasına taşısa da hâlâ hepsi taşınmış değil. 
2 Nisan’da teknik olarak kapatılan uygulama, Play Store’dan indirilemiyordu. Kullanıcılar bu kısıtlamadan kurtulmak adına uygulamanın eski sürümlerini indirerek cihazlarına kuruyorlardı. Google bu yolun da önüne engelini koydu ve artık bu uygulamalarda da oturum açmak mümkün değil. 
Inbox web uygulaması da tabii ki uzun zaman önce hayata gözlerini yummuştu. 
Seni özleyeceğiz Inbox.

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Sharparrow 1 ay en beğenilen
Bir halta yaramıyordu zaten.. öyle olsaydı kaldırılmazdı
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metehanturt 4 hf. yeni yorumcu
Acayip kıl ediyordu...
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Sharparrow 1 ay en beğenilen
Bir halta yaramıyordu zaten.. öyle olsaydı kaldırılmazdı
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Askaparta 1 ay
Gmail uygulamasına eklenen her hesap için aynı e-posta ikişer ikişer olarak geliyor. Yaramaz.
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