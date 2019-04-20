Inbox artık tamamen kullanımdan kaldırıldı

Bu ayın başında Google’ın Bahar temizliği çok sevilen bir araca mâl oldu. Inbox by Gmail, çok sayıda e-posta kullanıcısı tarafından günlük hayatı kolaylaştırıyordu ve özellikleri seviliyordu. Google bu özelliklerden bir kısmını ana Gmail uygulamasına taşısa da hâlâ hepsi taşınmış değil.

2 Nisan’da teknik olarak kapatılan uygulama, Play Store’dan indirilemiyordu. Kullanıcılar bu kısıtlamadan kurtulmak adına uygulamanın eski sürümlerini indirerek cihazlarına kuruyorlardı. Google bu yolun da önüne engelini koydu ve artık bu uygulamalarda da oturum açmak mümkün değil.

Inbox web uygulaması da tabii ki uzun zaman önce hayata gözlerini yummuştu.

Seni özleyeceğiz Inbox.