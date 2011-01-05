LG çıtayı yükseltiyor: 4-inç NOVA ekrana sahip Optimus Black

LG ilk detayları geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkan akıllı telefonunu resmiyete kavuşturdu. "B" kod adıyla anılan yeni nesil telefon, Optimus Black adı altında lanse edilirken, sahip olduğu teknik özelliklerle ses getirecek gibi gçrünüyor. Akıllı telefo dünyasının en ince modellerinden birisi olan Optimus Black, sadece 9.2mm kalınlığında olup tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Ancak Optimus Black için üzerinde durulması gereken asıl detay ekranı zira 109 gram ağırlığındaki telefon ekran parlaklığında rakip tanımıyor.

LG tarafından en parlak, en net ve okuması en en kolay ekran olarak nitelendirilen 4-inç boyutunda NOVA ekran, 700-nit parlaklık sunuyor. Rakipleriyle kıyaslandığında neredeyse iki kat daha fazla parlaklık sunan telefon, yazılım tarafında Android platformunu kullanıyor ve Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle geliyor. Aynı zamanda LG tarafından geliştirilen Optimus UI 2.0 kullanıcı arabirimine sahip olan telefon, WiFi Direct teknolojisi ile mobil cihazlar arasında hızlı dosya paylaşımını da mümkün kılıyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 1500 mAh kapasiteli pilden alan Optimus Black'in kendi sınıfında iddialı bir süresi sunacağı çünkü NOVA ekranının, AMOLED ekranlar ile kıyaslandığında %50 daha az güç tükettiği belirtiliyor. Yılın ilerleyen aylarında satışa sunulması beklenen LG Optimus Black için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.