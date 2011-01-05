Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG çıtayı yükseltiyor: 4-inç NOVA ekrana sahip Optimus Black

8 yıl
22b
1
26
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG ilk detayları geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkan akıllı telefonunu resmiyete kavuşturdu. "B" kod adıyla anılan yeni nesil telefon, Optimus Black adı altında lanse edilirken, sahip olduğu teknik özelliklerle ses getirecek gibi gçrünüyor. Akıllı telefo dünyasının en ince modellerinden birisi olan Optimus Black, sadece 9.2mm kalınlığında olup tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Ancak Optimus Black için üzerinde durulması gereken asıl detay ekranı zira 109 gram ağırlığındaki telefon ekran parlaklığında rakip tanımıyor.

LG tarafından en parlak, en net ve okuması en en kolay ekran olarak nitelendirilen 4-inç boyutunda NOVA ekran, 700-nit parlaklık sunuyor. Rakipleriyle kıyaslandığında neredeyse iki kat daha fazla parlaklık sunan telefon, yazılım tarafında Android platformunu kullanıyor ve Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle geliyor. Aynı zamanda LG tarafından geliştirilen Optimus UI 2.0 kullanıcı arabirimine sahip olan telefon, WiFi Direct teknolojisi ile mobil cihazlar arasında hızlı dosya paylaşımını da mümkün kılıyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 1500 mAh kapasiteli pilden alan Optimus Black'in kendi sınıfında iddialı bir süresi sunacağı çünkü NOVA ekranının, AMOLED ekranlar ile kıyaslandığında %50 daha az güç tükettiği belirtiliyor. Yılın ilerleyen aylarında satışa sunulması beklenen LG Optimus Black için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
` quaD. 8 yıl
Telefon gerçekten çok iyi . Bu yıl telefon almak çok zor olacak . Her firma harika telefon çıkardı .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
retina ve amoled ekrandan sonra şimdide nova ekran ile tanışmış olduk..bu nova diğer ikisinden de daha iyi gibi gözüküyor şimdilik..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaymondSerway 8 yıl
aslansın, kaplansın LG, telefona bayıldım yaa inşallah alabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
@emrah.kas aynı fikirdeyim :D Galaxy S ten sonra monitörler TV ler telefon ekranları çok soluk geliyor... o kadar yüksek parlaklığa ne kadar gerek var merak ettim. sonuçta bi yerden sonra gözü yorucaktır..Eee yeni smartphone almışsın oyun oynamadan kurcalamadan olmuyor uzun süre kullanıcaksın da göz fln kalmaz...
Telefon Galaxy S'e çok benziyor önden bakınca...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 8 yıl
lg geçen sene televizyon satışlarında rekor kırınca kendine güveni geldi ve sonunda beklediğim hamleyi yapabildi

lg'nin süper amoled'den daha iyisini üreteceğini biliyordum ve sabırla bekliyordum ama %50 resmen herkesi ezip geçmek olmuş


bu yıl içinde gelirse mutlaka incelemek lazım

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtracer 8 yıl
samsung galaxy'deki ekranı kullandıktan sonra hiç bir telefonun ekranı tat vermiyor..ama bu telefonuda görmek isterim.anlatılan kadar varmı bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KayhanKaan 8 yıl
Bu sene telefon seçiminde kafamız çok karışacak gibime geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan azeri 8 yıl
o zaman lcd ekranlara gore 80% daha az batarya tuketiyor amma onemli olan parlaklik degil renk dolgunlugu sadece parlaklikla retina ve super amolede ulasmasi zor bir yerden sonra gozu de yorar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
orhan azeri
o zaman lcd ekranlara gore 80% daha az batarya tuketiyor amma onemli olan parlaklik degil renk dolgunlugu sadece parlaklikla retina ve super amolede ulasmasi zor bir yerden sonra gozu de yorar

1- Şuna Retina demeyin. Öyle bir şey yok. Sadece bir lakap.

2- Retina dediğin şeyi zaten LG üretiyor diye biliyorum. Neden ulaşamayacakmış. Kendi ürettiği şeye niye ulaşamasın.

3- Sanırım Retina ismi sizde acayip bir etki bırakmış. Yüksek çözünürlüklü ekran alt tarafı. Meizu M9 Çin'li üretici bile kullanıyor. Üstelik Meizu satışa sunulduğu gün Çin'de uzun kuyruklar oluşmuş. Demek ki iPhone dan daha iyi sini de yapabiliyorlar. Yalnız iPhone çok kaliteli malzeme kullanıyor ve Apple Store çok güçlü. Piyasada bir tek HTC vardı kalitesi çok üst olan ama şimdi LG de uyandı sanırım. Bundan sonra LG alır yürür, akar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 8 yıl
buna buyuk ihtimalle tegra 2 koymazlar diye dusunuyorum cunku optimus 2x in anlami kalmayacak.ama telefon cok sekil.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
son derece güzel telefon apone 4gyi denedim cok güzeldi bu heralde cok daha iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21960 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GA-P67A-UD7 anakart video inceleme 8 yıl DH Özel: Gigabyte Hız Aşırtmayı Anlatıyor 8 yıl TG: Gigabyte ile Sandy Bridge destekli anakartlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim