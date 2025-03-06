Honor, kompakt boyutlu amiral gemisi telefon hazırlıyor: Magic 7 Mini gelebilir

Honor Magic 7 Mini
Weibo platformundan Digital Chat Station isimli kaynak, Honor'un daha küçük ekranlı bir amiral geimisi telefon üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Telefonun, rakipleriyle benzer şekilde, 6,3 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bunun yanında telefonun oldukça ince bir profile sahip olacağı da iddia ediliyor. Cihazın ismi belli olmasa da, Magic serisine ait olması ve Magic 7 Mini ismine sahip olması muhtemel.
Telefonla ilgili bilgiler şimdilik çok sınırlı, ayrıca tanıtım tarihine yönelik bir bilgi de bulunmuyor. Yine de ortaya çıkan sınırlı bilgiler, özellikle kompakt boyutlara sahip telefon seven kullanıcıları heyacanlandıracağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...