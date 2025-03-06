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    Honor, kompakt boyutlu amiral gemisi telefon hazırlıyor: Magic 7 Mini gelebilir

    Honor, son dönemde yaygınlaşan kompakt boyutlara sahip akıllı telefon trendine katılıyor. Şirket, 6,3 inç ekrana sahip ve muhtemelen Magic 7 Mini isminde bir model üzerinde çalışıyor.
    Honor, kompakt boyutlu amiral gemisi telefon hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Nispeten daha küçük boyutlara sahip amiral gemisi akıllı telefonlar şu sıralar Çinli üreticiler arasında revaçta. Bu sunufta, Xiaomi 15'in yanında Vivo'nun yakın zamanda piyasaya sürdüğü X200 Pro mini modeli yer alıyor. Oppo ise Find X8 Mini üzerinde çalışıyor. Bu kervana katılan son üretici Honor olacak gibi görünüyor.

    Honor Magic 7 Mini

    Weibo platformundan Digital Chat Station isimli kaynak, Honor'un daha küçük ekranlı bir amiral geimisi telefon üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Telefonun, rakipleriyle benzer şekilde, 6,3 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bunun yanında telefonun oldukça ince bir profile sahip olacağı da iddia ediliyor. Cihazın ismi belli olmasa da, Magic serisine ait olması ve Magic 7 Mini ismine sahip olması muhtemel.

    Telefonla ilgili bilgiler şimdilik çok sınırlı, ayrıca tanıtım tarihine yönelik bir bilgi de bulunmuyor. Yine de ortaya çıkan sınırlı bilgiler, özellikle kompakt boyutlara sahip telefon seven kullanıcıları heyacanlandıracağını söyleyebiliriz.

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    turkelvis 23 saat önce

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    anabolic kapında güvenilir mi on cam çatlağı muayeneden geçer mi forum blueefficiency nedir emme manifoldu hava alırsa ne olur annemi sevmiyorum

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