LG, IPS panel kullanan 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sunuyor

LG üst seviye monitör gamına yeni bir model daha ekliyor. E2770V-BF kod adını taşıyan 27-inç boyutundaki monitör, IPS LED-backlit panel ile fark yaratmayı başarıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, açıklanan özelliklere göre 5ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık ve 1,000:1 karşıtlık değerleriyle geliyor.

655 x 231 x 489 mm boyutlarında ve 5.6 Kg ağırlığında olan monitör, TruMotion ve PIP teknolojilerini de destekliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI-D ve çift HDMI portuna sahip olan monitörde ayrıca kulaklık giriş de bulunuyor. LG'nin 27-inç boyutundaki yeni modeli E2770V-BF'nin yurt dışı satış fiyatı ise 410$.