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LG, IPS panel kullanan 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sunuyor

8 yıl
12,7b
1
13
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG üst seviye monitör gamına yeni bir model daha ekliyor. E2770V-BF kod adını taşıyan 27-inç boyutundaki monitör, IPS LED-backlit panel ile fark yaratmayı başarıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, açıklanan özelliklere göre 5ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık ve 1,000:1 karşıtlık değerleriyle geliyor.

655 x 231 x 489 mm boyutlarında ve 5.6 Kg ağırlığında olan monitör, TruMotion ve PIP teknolojilerini de destekliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI-D ve çift HDMI portuna sahip olan monitörde ayrıca kulaklık giriş de bulunuyor. LG'nin 27-inç boyutundaki yeni modeli E2770V-BF'nin yurt dışı satış fiyatı ise 410$.


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harson 8 yıl
LG nin sitesinde böyle yazıyor....
Screen Size 27"
Screen Size (Diagonal)27.0"
Panel Type TBDA
spect Ratio 16:9
Resolution 1920 x 1080
Brightness (cd/m2)250
Contrast Ratio (DFC)5,000,000:1
Viewing Angle 178º/168º
Display Colors 16.7 M
Panel Surface Non-Glare
Limited Waranty 1 Year Parts & Labor
Response Time 14 ms
lg.com/...
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MegriM 8 yıl
Bu monitörün en büyük özelliği TBD panel kullanması. 27" olması da sevindirici fakat 14ms tepki süresi düşündürücü. Fakat bu dezavantaj farklı yan teknolojilerle kapatılmaya çalışılmış.
lg.com/...
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noname__ 8 yıl
IPS
1. Dayanıklı
2. Tepkime süresi daha düşüktür
3. İzleme açısı çok geniştir. (178/178)
4. Renkler çok daha gerçekçidir.
5. Renkleri dağıtmaz.
6. LED'den daha fazla enerji tasarrufu sağlar
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HackAv 8 yıl

noname__

IPS
1. Dayanıklı
2. Tepkime süresi daha düşüktür
3. İzleme açısı çok geniştir. (178/178)
4. Renkler çok daha gerçekçidir.
5. Renkleri dağıtmaz.
6. LED'den daha fazla enerji tasarrufu sağlar


+1...
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tylor 8 yıl
27" için bile 1080p kullanılmış, saçma yahu artık aşılmalı şu 1080p ve 60hz sevdası
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ghost recon advanced 8 yıl
param olsa hiç kaçırmadan alıcabilecek bi monütör ama ah şu parasızlık
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ay61n 8 yıl
tepki suresi 5.5 ucuz olmasinin sebebi hem denildigi gibi cozunurluk dusuk olmasi hemde renk derinligi apple ve dell ile kiyaslanmicak kadar dusuk ama tn panellere gore cok daha iyi goruntu verecegide gercek
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uLtRaTRim 8 yıl
benim bildigim fiyatlari apple ve dell'da 1000 euroya yakin. bunun ucuz olmasinda bir sebep vardir.
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_XpLoSiVe_ 8 yıl

uLtRaTRim

benim bildigim fiyatlari apple ve dell'da 1000 euroya yakin. bunun ucuz olmasinda bir sebep vardir.


çözünürlük düşük ; 27" de 2560x1440 verilebilirken 1920x1080 tercih edilmiş.. fiyatı ucuz fakat birşeylerden aşırdıkları belli.. lg nedense orta sınıfa konumladı kendini..
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Batuist 8 yıl
ips panel olsada led aydınlatmalı modellerde monitörün köşelerinde ve ortasında ki parlaklık seviyeleri eşit olmuyor. hatta köşeden köşeye farklılıklar gösterebiliyor. tabi her monitör aynı olcak diye birşey yok. belki bunda daha farklı bir teknoloji kullanılmıştır ama led aydınlatmalı monitörlerin genel sorunu bu. dolayısı ile profesyonllere hitap etmesede ev kullanıcıları için diğer panellere nazaran daha kaliteli bir alternatif sunuyor.
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momento_tr 8 yıl
tepki süreleri ?????
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