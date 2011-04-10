LG, IPS panel kullanan 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG üst seviye monitör gamına yeni bir model daha ekliyor. E2770V-BF kod adını taşıyan 27-inç boyutundaki monitör, IPS LED-backlit panel ile fark yaratmayı başarıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, açıklanan özelliklere göre 5ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık ve 1,000:1 karşıtlık değerleriyle geliyor.
655 x 231 x 489 mm boyutlarında ve 5.6 Kg ağırlığında olan monitör, TruMotion ve PIP teknolojilerini de destekliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI-D ve çift HDMI portuna sahip olan monitörde ayrıca kulaklık giriş de bulunuyor. LG'nin 27-inç boyutundaki yeni modeli E2770V-BF'nin yurt dışı satış fiyatı ise 410$.
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Screen Size 27"
Screen Size (Diagonal)27.0"
Panel Type TBDA
spect Ratio 16:9
Resolution 1920 x 1080
Brightness (cd/m2)250
Contrast Ratio (DFC)5,000,000:1
Viewing Angle 178º/168º
Display Colors 16.7 M
Panel Surface Non-Glare
Limited Waranty 1 Year Parts & Labor
Response Time 14 ms
lg.com/...
lg.com/...
1. Dayanıklı
2. Tepkime süresi daha düşüktür
3. İzleme açısı çok geniştir. (178/178)
4. Renkler çok daha gerçekçidir.
5. Renkleri dağıtmaz.
6. LED'den daha fazla enerji tasarrufu sağlar
+1...
çözünürlük düşük ; 27" de 2560x1440 verilebilirken 1920x1080 tercih edilmiş.. fiyatı ucuz fakat birşeylerden aşırdıkları belli.. lg nedense orta sınıfa konumladı kendini..