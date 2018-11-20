LG ilk Google Asistan destekli akıllı ekranını piyasaya sürüyor

LG, akıllı ekran pazarındaki ilk ürününü uzun olarak nitelendirebileceğimiz bir şekilde isimlendirmiş. XBOOM AI ThinQ WK9 akıllı ekran, Google Asistan desteği ve ses alanında oldukça iyi ürünler sunan Meridian marka hoparlörlerle geliyor.

Eğlenceli bir kullanıcı deneyimi

8 inç HD ekranı olan XBOOM AI ThinQ WK9, sunduğu kaliteli ses sistemi ile birlikte kullanıcılara eğlenceli bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Bu akıllı ekranı kullanarak YouTube videolarını izleyebilir, müzik dinleyebilir ve Google Arama ile desteklenen görsel yanıtlar alabilirsiniz.

Çarpıcı bir görsel ve ses kalitesi sunduğu ifade edilen ürünün öne çıkarılan temel özelliklerinden biri de Google Asistan desteği. Yemek tarifleri, hava durumu ve birçok bilgiyi sorabildiğiniz asistan, binin üzerinde markanın ve 10 binden fazla akıllı cihazın kontrolünü de sağlayabiliyor. Cihaz 199 dolardan satışa sunulacak.

XBOOM AI ThinQ model WK9 Özellikleri:

Renk: Siyah

https://www.engadget.com/2018/11/20/lg-wk9-google-assistant-smart-speaker/

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