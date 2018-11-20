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LG ilk Google Asistan destekli akıllı ekranını piyasaya sürüyor

Güney Koreli teknoloji şirketlerinden LG ilk Google Asistan destekli akıllı ekranı XBOOM AI ThinQ model WK9'u, başlangıç olarak 199 dolardan piyasaya süreceğini duyurdu.
6 ay
2,6b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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LG, akıllı ekran pazarındaki ilk ürününü uzun olarak nitelendirebileceğimiz bir şekilde isimlendirmiş. XBOOM AI ThinQ WK9 akıllı ekran, Google Asistan desteği ve ses alanında oldukça iyi ürünler sunan Meridian marka hoparlörlerle geliyor.

Eğlenceli bir kullanıcı deneyimi

8 inç HD ekranı olan XBOOM AI ThinQ WK9, sunduğu kaliteli ses sistemi ile birlikte kullanıcılara eğlenceli bir deneyim sunmayı vaat ediyor.  Bu akıllı ekranı kullanarak YouTube videolarını izleyebilir, müzik dinleyebilir ve Google Arama ile desteklenen görsel yanıtlar alabilirsiniz.
Çarpıcı bir görsel ve ses kalitesi sunduğu ifade edilen ürünün öne çıkarılan temel özelliklerinden biri de Google Asistan desteği. Yemek tarifleri, hava durumu ve birçok bilgiyi sorabildiğiniz asistan, binin üzerinde markanın ve 10 binden fazla akıllı cihazın kontrolünü de sağlayabiliyor. Cihaz 199 dolardan satışa sunulacak.

XBOOM AI ThinQ model WK9 Özellikleri:

Ekran: 8 inç HD Dokunmatik Ekran
Hoparlör Çıkışı: 2Ch / 20W
Kamera: 5MP
İşletim Sistemi: Android Things
Boyut (G x Y x D): 370 x 244 x 145 mm
Ağırlık: 1.51kg
Bağlantı: Wi-Fi / Bluetooth
Güç Kaynağı: 5.6W
Renk: Siyah

https://www.engadget.com/2018/11/20/lg-wk9-google-assistant-smart-speaker/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spider_hip 6 ay
Bu akıllı asistan olayı alışınca baya iyi. Hele henüz emekleme aşamasında olduğu düşünülürse. Bende mesela benim Galaxy'nin Bixby si ile epey konuşur oldum. Elim dolu oluyor, telefona gitmeye üşeniyorum, hemen sesleniyorum, yarın yağmur yağacak mı? Son gelen mesaj neydi? Son çektiğim fotoyu whatsapp tan şuna göndersene, şunu ara ve hoparlörü aç, youtube u aç şunu oynat, eve gidince bana şunu yapmam gerektiğini hatırlat, şuraya varınca şunu hatırlat, yarın bana bunu hatırlat. :) Kim bilir daha ne özellikleri vardır da, ben işte 3 aşağı 5 yukarı genelde bunları kullanıyorum. Genel olarak nesnelerin interneti arttıkça bunlar birbirleriyle bağlantıda oldukça tek yerden verilebilecek komutlarda epey artacak. Baya yanımızda jarvis gibi bir şey olacak.
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__Nikolaus__ 6 ay Spider_hip
İngilizce mi hocam ? Birde telefona dokunmadan nasıl yapıyorsunuz ?
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OverClocK1ng 6 ay
Esasında bu asistan destekli akıllı ekranlar çok faydalı. Diyelim ki ev hanımı yemek yapıyor ve yemek tarifi sordu. Hemen yapılış videosu ve gerekli malzemeler falan gibi şeyleri görebilir.
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Y-ZiyA 6 ay
Çok pratik bir ürün. Bakalım LG buna da hayalet ekran deneyimi getirecek mi?
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joyberk 6 ay
bataryadan bahsedilmemiş?
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