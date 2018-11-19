Samsung, 2019'da satışa sunacağı Galaxy S10 ve katlanabilir telefondan umutlu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S amiral gemisi modelleri ve katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanırken, şirketin mobil biriminin başkanı DJ Koh önemli açıklamalar yaptı. Koh'a göre 2019'da piyasaya sürülecek olan bu cihazlar satışları canlandıracak.

Yenilikçi fikir ve çözüm üretilmiyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan mali raporlarda da görüldüğü üzere Samsung bu yıl telefon satışlarından beklediği verimi alamadı. Konuyla ilgili özeleştiri yapan DJ Koh, 2019 yılında piyasaya sürülecek cihazların, Samsung'un satış grafiğini yukarı çekeceğini açıkladı ve akıllı telefonlarda kullanıcıları etkileyecek yeniliklerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Şirketin içinden sızan bilgilere bakılırsa Samsung, akıllı telefonlarını geliştirmek için mobil departmanında yenilikçi fikir ve çözümler üretemiyor. Koreli kaynakların bildirdiğine göre satışlarda yaşanan %30'luk düşmenin en büyük nedenlerinden biri de bu. Özellikle Çinli rakiplerin nefesini ensesinde hisseden Samsung'un, DJ Koh'un bu açıklamlarından sonra 2019 için nasıl bir strateji belirleyeceğini ise zamanla göreceğiz.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181119000723