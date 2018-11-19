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Samsung, 2019'da satışa sunacağı Galaxy S10 ve katlanabilir telefondan umutlu

Samsung'un mobil biriminin başkanı DJ Koh, şirketin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S10 serisi ve katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung, 2019'da satışa sunacağı Galaxy S10 ve katlanabilir telefondan umutlu
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S amiral gemisi modelleri ve katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanırken, şirketin mobil biriminin başkanı DJ Koh önemli açıklamalar yaptı. Koh'a göre 2019'da piyasaya sürülecek olan bu cihazlar satışları canlandıracak.

Yenilikçi fikir ve çözüm üretilmiyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan mali raporlarda da görüldüğü üzere Samsung bu yıl telefon satışlarından beklediği verimi alamadı. Konuyla ilgili özeleştiri yapan DJ Koh, 2019 yılında piyasaya sürülecek cihazların, Samsung'un satış grafiğini yukarı çekeceğini açıkladı ve akıllı telefonlarda kullanıcıları etkileyecek yeniliklerin yapılması gerektiğini ifade etti.
Şirketin içinden sızan bilgilere bakılırsa Samsung, akıllı telefonlarını geliştirmek için mobil departmanında yenilikçi fikir ve çözümler üretemiyor. Koreli kaynakların bildirdiğine göre satışlarda yaşanan %30'luk düşmenin en büyük nedenlerinden biri de bu. Özellikle Çinli rakiplerin nefesini ensesinde hisseden Samsung'un, DJ Koh'un bu açıklamlarından sonra 2019 için nasıl bir strateji belirleyeceğini ise zamanla göreceğiz.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181119000723 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shkoksal 6 ay en beğenilen Y-ZiyA
Valla videonu izlemeden yorum yapıyorum hocam ama şöyle bir düşün; Adamlar katlanır telefon üzerine ciddi bir ar-ge yatırımı yapmış durumda. Halihazırda 7nm işlemci üretimine de ciddi paralar yatırdılar. Bu sektörden öyle kolay çıkamazlar. Kademeli demişsin ama onu da zannetmiyorum. İletişim, ulaşım gibi sektörler asla bitmeyecek sürekli gelişecek sektörler. İş kârlılıksa çinli firmaların batması lazım. Asıl mevzu telefon satışının artması. Vazgeçilemez olmak, bkz Apple... Kaldı ki bence Samsung en büyük kârı mobil cihazlarından elde ediyor.
Alıntı: ‘Samsung internete bağlanabilen ilk telefonunu 1999 yılında piyasaya sürmüş. Öyle ki cep telefonu Samsung’un günümüzde en kârlı olduğu elektronik ürün haline geldi.’
Valla videonu izlemeden yorum yapıyorum hocam ama şöyle bir düşün; Adamlar katlanır telefon üzerine ciddi bir ar-ge yatırımı yapmış durumda. Halihazırda 7nm işl...
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DH Misafiri 6 ay
Samsung çentikli tasarıma geçtiğimiz yıl geçmeliydi. Piyasaya ayak uydurmakta gecikti. Bu bence satışların düşmesinde büyük pay sahibi oldu.
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sis651 5 ay DH Misafiri
Öyle yapsaydı ben Samsung almış olmazdım ama. Nesini seviyorsunuz şu çentiklerin, ısırık ekran gibi geliyor. Sevenleri, beğenenleri eleştirmiyorum ama çok bir artı katmıyor düzgün bir arayüz ile işlevsel hale getirilmedikçe. Samsung'un asıl derdi, aynı ürünler ve yüksek fiyatlar. Samsung'taki özelliklerle bir amiral gemi bulsam Samsung'a bakmamayı düşünüyordum ama ucuzlatacağız diye her şeyi kırpıyor adamlar da, yine Samsung'a mecbur kaldık.
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rwo 6 ay
8 serisini makyajlar 9 serisi diye millete satarsan olacacağı bu s8 i olan adama s9un nesi cazip gelsinki geriye kalanında zaten s9a geçecek bütçesi yok olsada benzer fiyatlara alternatif markalarda çıktı bence bunlar apple ve samsungun iyi günleri.zamanının en prestijli markaları ericsson ve nokianın hatasına düşüyorlar onlarda kendini piyasanın sonsuza kadar lideri gibi gördü ne koysak gider diyip insanları enayi yerine koydular sonları ortada.
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Technotronic 6 ay
2 yıldır aynı tasarım, yenilik gelmezse satışlar düşebilir
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Y-ZiyA 6 ay
Samsung kademeli olarak cep telefonu piyasasından çekiliyor. Karlılık eskisi kadar yüksek olmadığı için. Bu otomobil üretiminin Batı Avrupa dan önce Doğu ve Güney Avrupa ya sonra da Çin'e kayması gibi.
youtube.com/...
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shkoksal 6 ay Y-ZiyA
Valla videonu izlemeden yorum yapıyorum hocam ama şöyle bir düşün; Adamlar katlanır telefon üzerine ciddi bir ar-ge yatırımı yapmış durumda. Halihazırda 7nm işlemci üretimine de ciddi paralar yatırdılar. Bu sektörden öyle kolay çıkamazlar. Kademeli demişsin ama onu da zannetmiyorum. İletişim, ulaşım gibi sektörler asla bitmeyecek sürekli gelişecek sektörler. İş kârlılıksa çinli firmaların batması lazım. Asıl mevzu telefon satışının artması. Vazgeçilemez olmak, bkz Apple... Kaldı ki bence Samsung en büyük kârı mobil cihazlarından elde ediyor.
Alıntı: ‘Samsung internete bağlanabilen ilk telefonunu 1999 yılında piyasaya sürmüş. Öyle ki cep telefonu Samsung’un günümüzde en kârlı olduğu elektronik ürün haline geldi.’
1 Yanıt Yanıtla +5
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