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LG metal gövdeli akıllı saati LG Watch Urbane modelini duyurdu

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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LG metal gövdeli akıllı saati LG Watch Urbane modelini duyurdu
Mobil Dünya Kongresine sayılı günler kala LG bu kongrede tanıtacağı yeni akıllı saati LG Watch Urbane modelinin detaylarını kullanıcılar ile paylaştı. Alışılmış akıllı saat görünümlerinin dışına çıkan şık tasarım günlük kullanımdaki saatlere benzer bir görünüme sahip. Gümüş ya da altın renklerine sahip akıllı saat tamamen metal bir gövdeden oluşuyor. 

Android Wear işletim sistemi ile gelecek cihaz 1.3 inçlik  P-OLED(Plastik OLED) yuvarlak bir ekrana sahip. Teknik özellikleri de açıklanan saat 1.4 GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 işlemci, 4GB dahili depolama, 512 MB sistem belleğine sahip. Ayrıca cihaz 410mAh bataryayı da içinde barındırıyor. Toza ve suya karşı dayanıklı olduğunu gösteren IP67 sertifikası bulunan cihaz nabız ölçme sensörüne de sahip. Tüm detaylar ve satış fiyatı ise Mobil Dünya Kongresinde açıklanacak
LG metal gövdeli akıllı saati LG Watch Urbane modelini duyurdu

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doctor_bey 4 yıl
Daha iyileri var elbet ama bunun da pabucunu dama atmayalım bence
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ROUGE44 4 yıl
Sirf saat olarak bile alinir cok guzel tasarim
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umut_baris 4 yıl
Moto g yi geçeni göremedik daha.

Satacağı kitle belli. Sen elitsin sen özelsin yine reklama sığınan güvensiz firma taktikleri.

Kimisi reklama, algıya sığınmadan satış yapar kimisi de mızıkçı çocuklar gibi ben daha çok satıyorum yeaa der.

Bilmeyene kitlemek büyük marifet. Desteğe gelince yetişemiyorlar.

Sözüm ikisi için de geçerli.
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DH Misafiri 4 yıl
Tasarım Kairos'un çok gerisinde malesef. Deri kayış koymakla o saat premium olmuyor. Crown'dan frame'e kadar her yerine özeneceksin.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Şık ama sportif değil maalesef biraz klasik kalmış yaşıma uygun değil 30+ yaşlar için daha uygun apple watch ve lg nin buntasarımı en hoşuma giden moto 360 alacaktım ama bayağı problemli apple watch alacağım hele şu mavi kordonlu modeline aşık oldum :)
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lido 4 yıl
saat için donanımı fazla olmuş bence
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Markus Schulz 4 yıl
Cok sık bayildim bu lg ile apple in tasarimlari harika ikiside iyi tasarim yapiyor, LG'yi yine tebrik ediyorum.
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sangreal_1905 4 yıl
Snapdragon 400 çok değilmi bu cihazlar için koy s200 fln hem batarya daha uzun gider :)
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acura07 4 yıl
Tasarim işini biliyor lg....

Çok şık ..
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Rachsuchtig 4 yıl
Hitab ettiği kitleye bakılırsa tasarım olarak çok güzel bir saat biz gençler daha sportif tasarımlara yöneleceğiz tabii :D
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bestofMd 4 yıl
Tasarım bir tık daha iyi olsaymış iyi olurdu
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eray9765 4 yıl
Güzel bir saat
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