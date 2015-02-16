LG metal gövdeli akıllı saati LG Watch Urbane modelini duyurdu

Mobil Dünya Kongresine sayılı günler kala LG bu kongrede tanıtacağı yeni akıllı saati LG Watch Urbane modelinin detaylarını kullanıcılar ile paylaştı. Alışılmış akıllı saat görünümlerinin dışına çıkan şık tasarım günlük kullanımdaki saatlere benzer bir görünüme sahip. Gümüş ya da altın renklerine sahip akıllı saat tamamen metal bir gövdeden oluşuyor.

Android Wear işletim sistemi ile gelecek cihaz 1.3 inçlik P-OLED(Plastik OLED) yuvarlak bir ekrana sahip. Teknik özellikleri de açıklanan saat 1.4 GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 işlemci, 4GB dahili depolama, 512 MB sistem belleğine sahip. Ayrıca cihaz 410mAh bataryayı da içinde barındırıyor. Toza ve suya karşı dayanıklı olduğunu gösteren IP67 sertifikası bulunan cihaz nabız ölçme sensörüne de sahip. Tüm detaylar ve satış fiyatı ise Mobil Dünya Kongresinde açıklanacak