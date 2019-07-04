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Chrome çevrimiçi alışverişi ödemelerinizi daha da kolaylaştırıyor

Google, yeni yaptığı açıklamalarda Chrome tarayıcısı ile çevrimiçi alışveriş yaparken, kredi kartı bilgilerinin senkronize edilmeden bile tüm cihazlarda otomatik olarak doldurulacağını açıkladı.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google, kullanıcıların çevrimiçi alışveriş işlemlerini bir adım daha kolaylaştırdı. Şirketin resmi blogundan yapılan açıklamalara göre, artık kredi kartı bilgilerinizi otomatik doldurmak için tarayıcınızı senkronize etmek zorunda kalmayacaksınız.

Tarayıcıyı senkronize etmeye gerek kalmadı

Bugünden itibaren artık herhangi bir cihazda Google oturumunuzu açtığınızda, tarayıcının senkronizasyon özelliğini çalıştırmadan dahi, kredi kartı bilgilerinizin otomatik olarak doldurabilmeniz mümkün olacak. Google hesabınıza kaydedilmiş bir kredi kartını kullanmak için yalnızca kartın arka yüzündeki CVC numarasını girmeniz istenecek.
Eğer kredi kartı bilgilerinizi riske atmak istemiyor ve bu özelliğin güvenliğinizi riske attığını düşünüyorsanız, Google hesabınızın Ödemeler ve Abonelikler altında yer alan kart bilgilerinizi silebilirsiniz. Yine aynı kısımdan ikinci bir kredi kartı eklemeniz de mümkün.

https://blog.chromium.org/2019/07/easier-payments-with-chrome.html Yorum Yaz
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Pizza Steve 3 gün
Kullanıcıların alışveriş deneyimini kolaylaştıracakmış. Klavyede 23 tane tuşa basmak zor bir şey mi? Ben telefonda chrome kullanıyordum. Google ana sayfasında ayarlar kısmında aramaları kaydetme seçeneğini kapatırım hep. Çünkü google da bir seyler aratırken eski aramalara ihtiyaç duymuyorum. Gerekirsede tarayıcı geçmişine bakarım. Kaydetme dediğim halde bazen eski aramalarım arama çubuğunun altında gözüküyordu. Google da yaptığınız arama geçmişini dahi kaydetme dediğiniz halde kaydediyor google. Kredi kartı bilgiletinizi her türlü kaydediyordur. Çünkü tuttukları log kayıtlarının karşına gerçek bir insan ismi koymak mümkün oluyor böylece. Kimlik numaranızı felan bir internet sitesine girmezsiniz çünkü resmi işler dısında gerek yoktur. Ama banka bilgileri öyle değil. Google'ın veri madenciliğinde çok önemli bir yeri var kredi kartı bilgilerinin. Alışverişlerinizde firefox kullanın bence.
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DH Misafiri 3 gün
Yeni mi yani mi?
Yazım yanlışı var son cümlede.
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SEO-Uzmanı 3 gün
yoksa bu sistemde bir güvenlik açığı daha mı !?
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smart1978 3 gün SEO-Uzmanı
Kartin arkasindaki CVC veya ondeki 4 haneli kodu ( Amerikan Express turevleri ) kayit edilmediginden pek te bir anlami yoktur yani teorik manada acaba diye bir ihtimalde yoktur tum bilgiler Chrome ve Google da kayitli olmuyor.
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