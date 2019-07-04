Chrome çevrimiçi alışverişi ödemelerinizi daha da kolaylaştırıyor

Teknoloji Editörü
Arama devi Google, kullanıcıların çevrimiçi alışveriş işlemlerini bir adım daha kolaylaştırdı. Şirketin resmi blogundan yapılan açıklamalara göre, artık kredi kartı bilgilerinizi otomatik doldurmak için tarayıcınızı senkronize etmek zorunda kalmayacaksınız.
Tarayıcıyı senkronize etmeye gerek kalmadı
Bugünden itibaren artık herhangi bir cihazda Google oturumunuzu açtığınızda, tarayıcının senkronizasyon özelliğini çalıştırmadan dahi, kredi kartı bilgilerinizin otomatik olarak doldurabilmeniz mümkün olacak. Google hesabınıza kaydedilmiş bir kredi kartını kullanmak için yalnızca kartın arka yüzündeki CVC numarasını girmeniz istenecek.Eğer kredi kartı bilgilerinizi riske atmak istemiyor ve bu özelliğin güvenliğinizi riske attığını düşünüyorsanız, Google hesabınızın Ödemeler ve Abonelikler altında yer alan kart bilgilerinizi silebilirsiniz. Yine aynı kısımdan ikinci bir kredi kartı eklemeniz de mümkün.
https://blog.chromium.org/2019/07/easier-payments-with-chrome.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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