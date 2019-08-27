iPad Pro modellerinde dokunmatik ekran sorunu ortaya çıktı

Kişisel olarak kullandığımız birçok cihaz dokunmatik ekranlara sahip olduğu için, ekranın hassasiyeti genel kullanıcı deneyimini etkileyen birinci faktör diyebiliriz. Apple'ın ürettiği iPad Pro çok iyi bir ekrana sahip ancak gelen haberler kullanıcıların şikayetçi olduğu yönünde.

Sorun yazılımsal olabilir

https://www.imore.com/ipad-pro-users-still-complaining-about-delayed-or-missed-touch-response

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Birkaç aydır süren ve kullanıcıların canını sıkan en büyük sorun iPad Pro'nun dokunmatik ekranınınveyaolarak belirtiliyor. Geliştiricikonuyla ilgili attığı tweet'lerde özellikle yoğun kaynak kullanan uygulamaların iPad'in dokunmatik ekranı üzerindeyarattığına işaret ediyor. Sorunun geçici çözümü ise cihazı yeniden başlatmak.Şimdilik kimsenin sorununmı yoksamı olduğu konusunda fikri yok. Geliştirici Steve Troughton-Smith tuhaf bir şekilde dokunmatik ekranın algılamadığı durumlarda'ın çalıştığını ifade ediyor. Bu da cihazda donanımsal bir sorun olmadığının işareti olarak görülebilir. Bazı iPad Pro sahipleri cihazlarını değiştirmeyi başardılar ancak sorunun yeni cihazlarda dasöyleniyor. Apple ise konuyla ilgilibir açıklamada bulunmuş değil.