iPad Pro modellerinde dokunmatik ekran sorunu ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Kişisel olarak kullandığımız birçok cihaz dokunmatik ekranlara sahip olduğu için, ekranın hassasiyeti genel kullanıcı deneyimini etkileyen birinci faktör diyebiliriz. Apple'ın ürettiği iPad Pro çok iyi bir ekrana sahip ancak gelen haberler kullanıcıların şikayetçi olduğu yönünde.
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Sorun yazılımsal olabilirBirkaç aydır süren ve kullanıcıların canını sıkan en büyük sorun iPad Pro'nun dokunmatik ekranının geç cevap vermesi veya tepkisiz kalması olarak belirtiliyor. Geliştirici Steve Troughton-Smith konuyla ilgili attığı tweet'lerde özellikle yoğun kaynak kullanan uygulamaların iPad'in dokunmatik ekranı üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret ediyor. Sorunun geçici çözümü ise cihazı yeniden başlatmak.
Şimdilik kimsenin sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu konusunda fikri yok. Geliştirici Steve Troughton-Smith tuhaf bir şekilde dokunmatik ekranın algılamadığı durumlarda Apple Pencil'ın çalıştığını ifade ediyor. Bu da cihazda donanımsal bir sorun olmadığının işareti olarak görülebilir. Bazı iPad Pro sahipleri cihazlarını değiştirmeyi başardılar ancak sorunun yeni cihazlarda da devam ettiği söyleniyor. Apple ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmuş değil.
https://www.imore.com/ipad-pro-users-still-complaining-about-delayed-or-missed-touch-response Yorum Yaz Paylaş Tweetle