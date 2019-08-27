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iPad Pro modellerinde dokunmatik ekran sorunu ortaya çıktı

iPad Pro kullanıcılarının birkaç aydır dokunmatik ekranda gecikme ve algılama sorunları yaşadıkları belirtiliyor. Problemin yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olduğu ise belli değil.
1 sa.
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iPad
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kişisel olarak kullandığımız birçok cihaz dokunmatik ekranlara sahip olduğu için, ekranın hassasiyeti genel kullanıcı deneyimini etkileyen birinci faktör diyebiliriz. Apple'ın ürettiği iPad Pro çok iyi bir ekrana sahip ancak gelen haberler kullanıcıların şikayetçi olduğu yönünde.

Sorun yazılımsal olabilir

Birkaç aydır süren ve kullanıcıların canını sıkan en büyük sorun iPad Pro'nun dokunmatik ekranının geç cevap vermesi veya tepkisiz kalması olarak belirtiliyor. Geliştirici Steve Troughton-Smith konuyla ilgili attığı tweet'lerde özellikle yoğun kaynak kullanan uygulamaların iPad'in dokunmatik ekranı üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret ediyor. Sorunun geçici çözümü ise cihazı yeniden başlatmak.

Şimdilik kimsenin sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu konusunda fikri yok. Geliştirici Steve Troughton-Smith tuhaf bir şekilde dokunmatik ekranın algılamadığı durumlarda Apple Pencil'ın çalıştığını ifade ediyor. Bu da cihazda donanımsal bir sorun olmadığının işareti olarak görülebilir. Bazı iPad Pro sahipleri cihazlarını değiştirmeyi başardılar ancak sorunun yeni cihazlarda da devam ettiği söyleniyor. Apple ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmuş değil.


https://www.imore.com/ipad-pro-users-still-complaining-about-delayed-or-missed-touch-response Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
paco_ct 1 sa.
ya alt tabanda çalışan bir uygulama sistemi darboğaza sokuyor ki bu konuda ios tarafı çok iddialıydı yada mükemmel bir mühandislik hatası yapıp dokunmatik yüzey ile başka bir donanım düşük kaliteli bir aktarım yolu üzerinde beraber taşınıyor buda birbirini etkiliyor olabilir. örnek type c kullanmak yerine usb 1.0 hub kullanıp 1. port 3g modem takmak 2.port mouse bağlamak 3g modem ile download yaptığınızda usb 1.0 aktarım hızı tam kullanıma girer ve mouse normal kullanım sırasında kitlenmeye başlar :D buna benzer bir sorunun olduğunu düşünüyorum tasarruf yapıcakken sanırım batırmış olabilirler tabi bu bir tahmin ;)
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