LG’nin ilk 5G telefonu V50 ThinQ duyuruldu

LG genelde G ve V amiral gemisi serilerini farklı tarihlerde duyururdu ancak MWC 2019 fuarında ilk kez iki amiral gemisini de aynı anda duyurdu. Bunun sebebi LG V50 ThinQ amiral gemisinin özel üretim olmasıydı.

Büyük potansiyel sunacak olan 5G altyapıları en çok gündem maddelerinden birisi ancak halen kullanıma başlamış değil. Bu yıl içerisinde ABD, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi devler ilk aşamaya geçmeyi planlıyor.

Haliyle önümüzdeki 5 yıl boyunca 5G altyapısı kısıtlı bir nüfusa ulaşacak. Bu bakımdan ilk 5G telefonlar da operatöre özgü oluyor. Galaxy S10 5G gibi LG V50 ThinQ de operatöre özel bir telefon. Bu da ABD’li Sprint operatörü.

LG V50 ThinQ özellikleri

LG V50 ThinQ amiral gemisi pek çok açıdan G8 ThinQ ile farklılaşıyor. Bu bakımdan kendisine özgü bir yol izlemiş diyebiliriz. 6.4 inçlik AMOLED panel 3120x1440 piksel çözünürlük sunuyor. HDR10 desteği sunan model IP68 ve MIL-STD-810G dayanıklılık standartlarına sahip. Bununla birlikte ekrandan ses teknolojisi yer almıyor.

Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan amiral gemisi Snapdragon X50 modemi ile 5G hızlarına ulaşıyor. Şimdilik sadece 6GB RAM ve 128GB arttırılabilir kapasite seçeneği sunulacak.

Ayrıca Bkz. "LG G8 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Telefonun arka kısmında 3 kamera yer alıyor. 16MP çözünürlüğündeki sensör f/1.9 aralığa ve 107 derece açıya sahip. 12MP çözünürlüğündeki ikinci sensör f/1.5 aralığı ve 78 derece açı sunuyor. 12MP çözünürlüğündeki üçüncü kamera ise optik yakınlaştırma yapıyor ve 90 derece geniş açı sunuyor.

Ön tarafta 8MP çözünürlüğünde f/1.9 aralıklı sensör ve 5MP çözünürlüğünde ikinci sensör yer alıyor. İkisi toplamda 170 derecelik bir geniş açıya ulaşabiliyor. Bu modelde 3D ToF sensör ve haliyle Hand ID yer almıyor. Kameralar yapay zekâ ile desteklenmiş.

Tam Boyutta Gör

Ses tarafında Hi-Fi Quad DAC, stereo Boombox hoparlör, DTS:X ve AptX desteği ile uzak alan mikrofonu yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya USB Tip-C portu üzerinden hızlı şarj edilebiliyor.

Diğer taraftan Dual Screen adında daha önce bahsettiğimiz ikinci ekran aksesuarı da tanıtıldı. 6.2 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde OLED panel barındıran bu aksesuar bir kılıf yardımıyla telefona tutturuluyor. Kılıf içerisinde özel bir pin yer alıyor ve enerjisini bu pinden alıyor.

Aksesuar telefona bağlandığında ana ekrandaki görüntü ikiye ayrılıyor. Farklı uygulamalar ile bu ikinci ekran farklı fonksiyonlar eda edebiliyor. Ekranın veriyi ise kısa mesafeli yüksek bant genişliğine sahip WiFi üzerinden aktardığı ifade ediliyor. Şimdilik LG V50 ThinQ ve Dual Screen ile ilgili fiyat açıklanmadı.