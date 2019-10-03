Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG’nin yeni kablosuz kulaklığı bakterileri öldürüyor

    Kişisel aksesuarlarda barınan bakterilerden hoşlanmıyorsanız LG Tone+ Free gerçek kablosuz kulaklık yardımınıza koşuyor. Özel UV ışığı ile bakterileri öldürüyor.
    1 hf.
    3b
    1
    10
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sürekli kullanılan kulak içi kulaklıklarda yoğun bir şekilde bakteri oluştuğu bir gerçek. Bu bakımdan asıl kullanıcıdan başkasının ödünç alması rahatsızlık oluşturabiliyor. LG yeni kablosuz kulaklığında buna bir çözüm geliştirmiş.

    LG Tone+ Free özellikleri ve fiyatı

    Gerçek kablosuz kulaklık sınıfına giren LG Tone+ Free modeli, kılıfı içerisinde ultraviyole ışık yayan bir modül barındırıyor. Kulaklıkları kılıfa koyduğunuz zamanlarda modül sürekli ışıyarak bakterileri temizliyor.

    Ayrıca Bkz. "Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor"

    Üst seviye ses kalitesi için Meridian Audio tarafından optimize edilen kulaklıklar tek şarj ile 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kutusunda sadece 5 dakikalık sürede 1 saate kadar idare edecek şarjı da alabiliyor.

    Kulaklıkların dış kısmı dokunmatik yüzeye sahip. Gelen aramaları cevaplama, müzik oynatıcıyı kontrol etme veya Google Assistant çağırma gibi fonksiyonları sunabiliyor. Gövde ise IPX4 ile terlemelere veya yağmura karşı dayanıklı. Mikrofon ise gürültü engelleme yapabiliyor. LG Tone+ Free kulaklık modeli 200 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

     


    https://www.engadget.com/2019/10/02/lg-tone-plus-free/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    esmerbuyucu 1 hf. en beğenilen
    Kulakların pasını silecekmiş 😂
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmehcik_71 4 gün
    Kulaklıkla 1 saat müzik dinlemenin kulaktaki bakteri oranını %700 oranında artırdığı duyanlar almak isteyebilir :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratkaya 1 hf.
    Bu LG var hep ya böyle inovatif işler yapıyor, yenilik peşinde koşuyor ama bir türlü başarılı olamıyor. Bu kulaklık da baya hoşuma gitti, bakalım Türkiye fiyatı ne olacak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Start Again 1 hf. yeni yorumcu
    200€ pahalı değil mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mck94 1 hf.
    Aynen boyle olmali iste! Teknoloji insan sagligini da dusunmeli, eger bu ragbet gorurse rekabet de olur ve uretim de artar. Ne zaman telefonlarin sar degerleri konusulacak? Kim cikip diyecek saglikla ilgili su gelismeleri yaptik, sar degerimizi bu sene su kadar azalttik. İnsan sagligini dusunen yok malesef...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Serdar 1 hf.
    Sen kulağını temizleme, sonra gel kulaklığa suç at.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alaz1903 1 hf. Serdar
    Hocam KBB hekimleri kulak içini kişisel yöntemlerle temizlemeyi hiçbir zaman önermez, hatta pamuklu çubukların kulağa ciddi zarar verdiğini söylerler. Yılda 1 defa hekime gderek kulağınızıın içini temizletmelisiniz. Kulak kepçesinden ya da kulak deliğinin başlangıç kısmından bahsetmiyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    renega 1 hf.
    aptx hd ve aac olsa düşünülür
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Abdülhak Hamit Tarhan 1 hf. renega
    Olan hangileri var hocam?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    S@N@Ne!!! 1 hf.
    LG yıllar önce kasasındaki küçük çiziklerin otomatik tamir edildiği bir telefon da yapmıştı ama tutmadı. Bakalım bu tutacak mı?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 1 hf. en beğenilen
    Kulakların pasını silecekmiş 😂
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2959 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    lg, lg tone+ free ve
    3 etiket daha Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Ekrem71
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. iOS 13.1 ile kablosuz şarj istasyonlarına sınırlama geldi 1 hf. FIFA 20 oyuncularının kişisel verileri sızdırıldı 1 hf. Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor 1 hf. Rusya'da ilginç dava: Apple yüzünden eşcinsel oldum! 1 hf. Alman şirketten F-35’i radarda yakaladık iddiası 1 hf. Hong Kong’da çatışma noktalarını gösteren uygulama Apple tarafından kaldırıldı 1 hf. SteelSeries yeni Sensei Ten oyuncu faresini duyurdu 1 hf. Türkiye için üretilen beşinci F-35 ilk uçuşunu yaptı 1 hf. Avrupa'nın uzay aracından inanılmaz Mars görüntüsü 1 hf. Marshall Major III Voice kulaklıklar Google Asistan ve 60 saat pil ömrüyle geliyor 1 hf. Epic Store'da bu hafta ücretsiz: Minit 1 hf. Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu 1 hf. iPhone SE 2 beklentilerin dışında bir boyuta sahip olabilir 1 hf. Anadolu Isuzu, Brüksel'de elektrikli modellerini sergileyecek 1 hf. İBB'den daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüs hamlesi 1 hf. Grafen elektrik iletiminde devrim yaratabilir 1 hf. Call of Duty: Mobile daha şimdiden 20 milyondan fazla indirildi 1 hf. Logitech MX Ergo ve MX Vertical inceleme | Bileğinizi düşünen fareler 1 hf. Intel yeni Core X işlemcilerini duyurdu 1 hf. Kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara bir ay Origin Access Basic hediye 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN LG’nin yeni kablosuz kulaklığı bakterileri öldürüyor Sonraki Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek 1 hf. Kullanımdaki yerli üretim hava araçlarının sayısı 162’ye ulaştı 1 hf. Portekiz donanması, oyuncak arabalardan silah yapıyor 1 hf. 2020 Volkswagen Golf 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 hf. Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı 1 hf. Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor 1 hf. Sony PS4 çapraz platform desteği başlıyor 1 hf. Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası 1 hf. Yeni nesil Intel işlemcilerle donatılan Surface Laptop 3 duyuruldu 1 hf. Satürn'ün uydusu Enceladus'ta 'yaşamın yapı taşları' bulundu 1 hf. Microsoft Surface Pro 7 duyuruldu 1 hf. Joaquin Phoenix'li Joker, gişeleri sallamaya geliyor 1 hf. Yılın sürprizi | Microsoft'tan Android telefon hem de çift ekranlı 1 hf. Samsung Galaxy Fold'un ekranı ancak 18.500 katlamaya dayanabildi 1 hf. Yeni kan testi 20 farklı kanser türünü teşhis edebiliyor 1 hf. Microsoft ilk gerçek kablosuz kulaklığını duyurdu 1 hf. Çift ekranlı Surface Neo karşınızda 1 hf. PS Store'da büyük indirimler: Spider-Man, RDR 2, Days Gone... 1 hf. Core i9-9900KS'nin fiyatı ortaya çıktı 1 hf. Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL basın görselleri ile karşınızda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Araplara Karşı Duyulan Anlamsız Nefret
    DH Forum
    İntihar etmeyi marifet zanneden beyin yoksunu forum üyeleri
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim