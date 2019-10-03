LG’nin yeni kablosuz kulaklığı bakterileri öldürüyor

Sürekli kullanılan kulak içi kulaklıklarda yoğun bir şekilde bakteri oluştuğu bir gerçek. Bu bakımdan asıl kullanıcıdan başkasının ödünç alması rahatsızlık oluşturabiliyor. LG yeni kablosuz kulaklığında buna bir çözüm geliştirmiş.

LG Tone+ Free özellikleri ve fiyatı

Gerçek kablosuz kulaklık sınıfına giren LG Tone+ Free modeli, kılıfı içerisinde ultraviyole ışık yayan bir modül barındırıyor. Kulaklıkları kılıfa koyduğunuz zamanlarda modül sürekli ışıyarak bakterileri temizliyor.

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Üst seviye ses kalitesi için Meridian Audio tarafından optimize edilen kulaklıklar tek şarj ile 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kutusunda sadece 5 dakikalık sürede 1 saate kadar idare edecek şarjı da alabiliyor.

Kulaklıkların dış kısmı dokunmatik yüzeye sahip. Gelen aramaları cevaplama, müzik oynatıcıyı kontrol etme veya Google Assistant çağırma gibi fonksiyonları sunabiliyor. Gövde ise IPX4 ile terlemelere veya yağmura karşı dayanıklı. Mikrofon ise gürültü engelleme yapabiliyor. LG Tone+ Free kulaklık modeli 200 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.