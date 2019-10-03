Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor

Apple’ın iPhone 11 etkinliğinde duyurusunu yaptığı ve mobil fotoğrafçılıkta önemli bir adım olarak tanımladığı Deep Fusion özelliği yakın zamanda kullanıma sunulacak. Apple ilk olarak iOS 13.2 beta sürecinde özelliği denemeyi planlıyor.

Deep Fusion nedir?

Normalde pek çok akıllı telefon modelinde kamera optimizasyonu için yapay zekâ kullanılıyor. Sahnenin algılanması, sahneye göre ayarların otomatik olarak yapılması artık standart hale geldi. Apple ise fotoğrafın çıkışını yapay zekâ ile sağlıyor.

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Deep Fusion özelliği A13 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.

Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar işleniyor. 4 adet nöral ağ tarafından iki adet 12MP çözünürlüğünde fotoğraf birleştirilerek yine 12MP çözünürlüğünde çıktı alınıyor. Bu esnada kullanıcı fotoğraf çekmeye devam ediyor ve Deep Fusion verileri tutarak A13 yongası boş olduğu ilk anda işlemeyi yapıyor.

Deep Fusion teknolojisi iPhone 11 modelinde ultra geniş açı sensörünü, iPhone 11 Pro ile iPhone 11 Pro Max modellerinde ise ultra geniş ve telefoto sensörlerini kullanıyor. Sadece A13 Bionic yonga setine özgü olan Deep Fusion özelliği iOS 13.2 güncellemesi ile kullanıma sunulacak. Apple’ın iOS 13.2 beta sürecinde özelliği denemeye başladığı ifade ediliyor.