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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor

    Apple’ın çılgın bilim olarak tanımladığı Deep Fusion özelliği iOS 13.2 güncellemesi ile kullanıma sunulacak. Beta sürecinde özellik katılımcıların denemesine açıldı.
    1 hf.
    7,8b
    1
    24
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’ın iPhone 11 etkinliğinde duyurusunu yaptığı ve mobil fotoğrafçılıkta önemli bir adım olarak tanımladığı Deep Fusion özelliği yakın zamanda kullanıma sunulacak. Apple ilk olarak iOS 13.2 beta sürecinde özelliği denemeyi planlıyor.

    Deep Fusion nedir?

    Normalde pek çok akıllı telefon modelinde kamera optimizasyonu için yapay zekâ kullanılıyor. Sahnenin algılanması, sahneye göre ayarların otomatik olarak yapılması artık standart hale geldi. Apple ise fotoğrafın çıkışını yapay zekâ ile sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Surface Pro 7 duyuruldu"

    Deep Fusion özelliği A13 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.

    Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar işleniyor. 4 adet nöral ağ tarafından iki adet 12MP çözünürlüğünde fotoğraf birleştirilerek yine 12MP çözünürlüğünde çıktı alınıyor. Bu esnada kullanıcı fotoğraf çekmeye devam ediyor ve Deep Fusion verileri tutarak A13 yongası boş olduğu ilk anda işlemeyi yapıyor.

    Deep Fusion teknolojisi iPhone 11 modelinde ultra geniş açı sensörünü, iPhone 11 Pro ile iPhone 11 Pro Max modellerinde ise ultra geniş ve telefoto sensörlerini kullanıyor. Sadece A13 Bionic yonga setine özgü olan Deep Fusion özelliği iOS 13.2 güncellemesi ile kullanıma sunulacak. Apple’ın iOS 13.2 beta sürecinde özelliği denemeye başladığı ifade ediliyor.

     


    https://www.cnet.com/news/iphone-11-deep-fusion-camera-now-available-to-try-in-ios-13-2-public-beta/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    danlabilic 1 hf. en beğenilen
    istese 7 plusa bile verir bu özelliği ama yoksa nasıl satacak iphone 11'i
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    BenGiDeR 1 hf.
    3. Parti uygulamalar ile benzer birşey yapılabilir ama 9 fotoğraf çekip birleştirmek ciddi anlamda işlemci gücü ve RAM gerektirir. Telefonu tripod a sabitleyip manzara çekerseniz nispeten kolay ama elinizde çektiğiniz fotoğrafta hele çektiğiniz şeyde sabit cisim değilse baya zor. önce her kareyi hizalayacak sonra analiz edip hareket eden objeleri teker teker tespit edip aynı her karede yerlerini belirleyecek sonra da hangisinde daha iyi yakalanmış onu analiz edip birleştirecek. yani sadece basit bir yazılım isterse her telefona verir kısmı çok doğru değil.
    Ben bu işlemin sonuçlarını çok merak ediyorum gerçekten her ortamda çalışacak düzgün sonuç verecekse çok iyi ama çok sanmıyorum. İnsanların çok farklı değil demesinin sebebi de bu bence yani her fotoğrafta 9 kareyi birleştirmiyor bence. sabit sahneler ve tripod üzerinde asıl fark görülür diye tahmin ediyorum.
    3. Parti uygulamalar ile benzer birşey yapılabilir ama 9 fotoğraf çekip birleştirmek ciddi anlamda işlemci gücü ve RAM gerektirir. Telefonu tripod a sabitleyip...
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    Yanıtla +4
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    Angel of the Lord 6 gün
    Merak ettiğim nokta 9 fotoğrafı işleme gücünü Snapdragon 835 ve sonrası işlemciler yapamaz mı? 4 kamerayla aynı anda 4K 60fps video çekmek cidden güç gerektiriyor olabilir ama bu fotoğraf tekniğini Android tarafında şimdiden görmek isterdim.
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    antique 1 hf.
    yeni modellerin satışını arttırmak için çareler arıyorken bunu eski modellere neden koysun ki.. sen olsaydın sen de koymazdın yani :)
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    dere.beyi 1 hf.
    JB ile bu özellik gelir çok kasmayın
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    Nemesis-Prime 1 hf.
    iPhone 6s’e gelecek mi?
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    dr20mouse 1 hf.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Soldaki ilk Apple yapay zeka işlemcili X kullanıcıları (temsili). Ortadaki 2. nesil yapay zeka işlemcili XS kullanıcıları (temsili). Sağdaki ise 11 kullanıcıları
    Yanıtla +2
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    planetech 1 hf.
    Önce gece normal fotoğraf çekebilen telefon üretsin, fazlasını kimse istemiyor. Note 9 gece fotoğrafında xs maxı ezip geçiyor. Yılların iPhone problemi, bakalım 11 proda çözülmüş mü,
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    LGatakan 1 hf.
    Yıllardır GCAM'in HDR+ olayının isim değiştirmiş hali...
    Yanıtla +1
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    Şeref60 1 hf.
    Buda yeni satış taktikleri
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    Portraitclub 1 hf.
    Daha önce bunu yapan markalar oldu neden herşeyi Apple yapmış gibi lanse ediyorsunuz? İphone 7 kullanıcısıyım.
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    BenGiDeR 1 hf.
    3. Parti uygulamalar ile benzer birşey yapılabilir ama 9 fotoğraf çekip birleştirmek ciddi anlamda işlemci gücü ve RAM gerektirir. Telefonu tripod a sabitleyip manzara çekerseniz nispeten kolay ama elinizde çektiğiniz fotoğrafta hele çektiğiniz şeyde sabit cisim değilse baya zor. önce her kareyi hizalayacak sonra analiz edip hareket eden objeleri teker teker tespit edip aynı her karede yerlerini belirleyecek sonra da hangisinde daha iyi yakalanmış onu analiz edip birleştirecek. yani sadece basit bir yazılım isterse her telefona verir kısmı çok doğru değil.
    Ben bu işlemin sonuçlarını çok merak ediyorum gerçekten her ortamda çalışacak düzgün sonuç verecekse çok iyi ama çok sanmıyorum. İnsanların çok farklı değil demesinin sebebi de bu bence yani her fotoğrafta 9 kareyi birleştirmiyor bence. sabit sahneler ve tripod üzerinde asıl fark görülür diye tahmin ediyorum.
    Yanıtla +4
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    uygulama haber, deep fusion ve
    6 etiket daha ios 13.2 iOS / OS X / tvOS / watchOS Apple Ekrem71 MPopüler Popüler
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