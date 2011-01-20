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LG oyuncular için hazırladığı IPS panelli 23-inç monitörünü kullanıma sunuyor

8 yıl
13,8b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG oyuncular için hazırladığı IPS panelli 23-inç monitörünü kullanıma sunuyor
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Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, oyuncular için hazırladığı Flatron serisi yeni monitörünü kullanıma sunuyor. E2370V model adını taşıyan 23-inç boyutundaki monitör, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteğine sahip. LG tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Flatron E2370V, 6ms tepki süresine, 250 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 1,000:1 karşıtlık oranına sahip. IPS panel kullanan LED backlit tabanlı yeni monitör, 19.1mm kalınlığındaki ince yapısı ve şık tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve çift HDMI konnektörleriyle donatılan monitör aynı zamanda PIP (picture in picture) özelliğine destek sunan ve uzaktan kumanda ile geleiyor. LG Flatron E2370V'nin, bu ayın sonuna doğru 400 dolar seviyesindeki satış fiıyatıyla Japonya'da kullanıma sunulması bekleniyor.

LG oyuncular için hazırladığı IPS panelli 23-inç monitörünü kullanıma sunuyor
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mczaga 8 yıl
IPS panellerde kendi içlerinde değişiklik içeriyor.S-IPS H-IPS felan.
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vLTeFo 8 yıl
oyuncular için 6ms monitör olurmu adamlar 1 ms monitör yapıolar saçma olmuş bence o kadar para verip bu monitörü almanın mantığı yok
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quexstre48 8 yıl
Ms ne kadar yüksek olursa (6-8-12-16 gibi) renkler o kadar canlı görünür, fakat bu seferde hareketli görüntülerde ghosting oluşur. O yüzden bu tür monitörleri sadece iş amaçlı kullanırlar. Düşük ms'li ve tn panelli monitörler oyuncular tarafından daha çok kullanılır, ips olması maliyet açısından dezavantaj olsada renk, kontrast ve düşük ms olması ileride oyunculara avantaj sağlayabilir diye düşünüyorum. Hele birde genelde iş amaçlı arada birde oyun oynayan biriyseniz tamamdır :) Bu arada tn panel kalmamasını bende isterim fakat, rakip firma artmazsa bu iş uzayacak gibi duruyor.
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mavizaman 8 yıl
gittikçe oyuncularca da tercih edilecek özelliklere geliyorlar 1-2 senede TN panel kalmaz piyasada iyimser tahminle.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
27" ten aşağısı kurtarmaz ! :(
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ParaBende 8 yıl

erencexor

27" ten aşağısı kurtarmaz ! :(


52'' TV kullanıyorum o bile yetmiyor
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DH Misafiri 8 yıl
ms düştükçe görüntü kalitesi armıyormu normalde. ben LG'nin bi led monitörünü gördüm modelinide yazarım yine 2ms tepki süresi 1920x1080p full hd ve led 24inç fiyatıda 606tl burda yazılan fiyatla aralarında çok fark var sanırım ben anlamıyorum bu işten
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Hobar 8 yıl
kendim tn panel kullanıyorum. özellikle karanlık sahnelerde baktığım açıdan monitörün altı ve üstü renk olarak farklı görünüyor. ayrıca photoshopda çalışıp yazıcıya gönderdiğim resimler de hiç göründüğü gibi olmuyor. şimdi ips monitör alsak çoğu oyunda ghosting olacak. adam gibi bir monitör yapamadılar gitti. oledler bir an önce gelse bari.
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::Ashes:: 8 yıl
Şimdi bu gerçek 6ms olamaz (gtg) olaraktır..
sanırım yine aynı şekilde 2333T de 8msyi (gtg) olarak veriyor..
bitane internet mağazasında lg 2350 led monitörünü bile 5ms(gtg) yazmışlardı..
Gtg olarak vermesinin bize ne faydası var da gtg değerini yazıyorlarda karıştırıyorlar ortalığı hiç anlamadım doğrusu..
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Cremiesto 8 yıl
23.6 galiba degil öyleyse daha iyi.
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