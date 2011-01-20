LG oyuncular için hazırladığı IPS panelli 23-inç monitörünü kullanıma sunuyor

Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, oyuncular için hazırladığı Flatron serisi yeni monitörünü kullanıma sunuyor. E2370V model adını taşıyan 23-inç boyutundaki monitör, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteğine sahip. LG tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Flatron E2370V, 6ms tepki süresine, 250 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 1,000:1 karşıtlık oranına sahip. IPS panel kullanan LED backlit tabanlı yeni monitör, 19.1mm kalınlığındaki ince yapısı ve şık tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve çift HDMI konnektörleriyle donatılan monitör aynı zamanda PIP (picture in picture) özelliğine destek sunan ve uzaktan kumanda ile geleiyor. LG Flatron E2370V'nin, bu ayın sonuna doğru 400 dolar seviyesindeki satış fiıyatıyla Japonya'da kullanıma sunulması bekleniyor.