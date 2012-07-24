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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, sesli asistan servisi Quick Voice'ın adını 'Q Voice' olarak değiştirdi

6 yıl
3,1b
1
2
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 LG tarafından yaklaşık bir ay önce tanıtılan sesli asistan servisi Quick Voice'in adı 'Q Voice' olarak değiştirildi.

Şimdilik Korece için sesli kontrol imkanı sunan 'Q Voice' e-posta, takvim ve alarm gibi 11 varsayılan Android uygulamasına entegre edilmiş durumda. LG, 'Q Voice' servisinin önümüzdeki yılın ilk yarısında İngilizce dil desteğine sahip versiyonunun yayınlanmasını planlıyor . Google'ın ses tanıma yazılımını kullanan Q Voice, cümlelerin işlenmesi ve anlam kazanması için LG'nin kendisine ait olan Wernicke motoru kullanıyor.

LG'nin 'Optimus Vu' cihazında çalışan Q Voice yazılımının bu ayın sonunda 'Optimus LTE II' cihazı içinde yazılım güncellemesiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca şirket bu servisin gelecekteki tüm akıllı telefonlara da entegre edeceğinin işaretini de veriyor.

http://www.theverge.com/2012/7/23/3177185/lg-quick-voice-q-rebrand Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Selfroot 6 yıl
Samsungun yerinde olsam apple gibi dava açardım S Voice in sadece harfi değilmiş
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jovanovic 6 yıl
"Abla bekar mı ?" diyenler gelir şimdi.

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