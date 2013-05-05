LG ve Google fütüristik projeler için ortaklığa gidiyor

Haber Editörü
Geçen yıl Nexus 4 ile iyi bir iş çıkaran Google ve LG ortaklığı, her ne kadar stok sıkıntısı gibi konularda eleştirilse de bu yıl da aynı ivmede devam edecek gibi görünüyor.
Google tepe yöneticisi Larry Page'in Güney Kore ziyaretinde Samsung ve LG ile de görüşmeler yapması yeni iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu.
Samsung ile görüşmesinde Larry Page OLED ekranlar ile ilgili bazı fikir alışverişinde bulunurken, LG görüşmesinde ise önemli konuların ele alındığı ifade edildi.
LG başkan yardımcısı Koo Bon-joon'un, Google ile akıllı telefon ve televizyon sektöründe ivmeyi artırmak için yardım talebinde bulunduklarını açıklaması bu görüşü destekliyor.
Kaynakların ifadesine göre LG, Google entegre edilmiş bir OLED TV ürünü ile Glass benzeri bir cihaz için firma ile işbirliğini artırmak istiyor. Bu yüzden geleceğin önemli trendleri arasında gösterilen bu iki konuda fütüristik projeler ile resmin bir parçası olmak adına iki firma görüşme halinde.
LG'nin kafa üzerine takılan giyilebilir bir bilgisayar üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor. Bunun yanında firmanın OLED TV ürünlerini Google TV ile entegre etme yolları aradığı ortaya çıkmış oldu. Bu yıl için bir Nexus 5 hazırlığı da yine gündemdeki iddialardan birisi. Görüşmenin detayları tam olarak bilinmemekle birlikte, LG ve Google arasında kapsamlı bir işbirliğinin ipuçları görülebiliyor.
http://www.androidauthority.com/lg-google-nexus-oled-glass-201296/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İncelemeye gerek duymamış olabilirler :)) telefon harika. takacak birşey bulamayınca kamera performansına taktı herkes. cihaz ısınmıyor, sar değeri düşük, pil tüketimi oyun dışında tüm gün nete girseniz 1 günü çıkarıyor. Eco modundan tutun Qslide'a varana kadar herşey düşünülmüş. Malzeme kalitesi deseniz çok ayrı birşey zaten.
LG yazılımda önceden kötüydü, ama maymun gözünü açtı tabiri caiz ise. Ha bir de ekran var, LG'nin profesyonelliğine giriyor :))
Bence incelemelerine gerek yok. Mevcut optimus g modelimi imei nedeni ile iade ettim. Acaba dedim S4 ya da HTC One mı alsam bunun yerine. Forumları okuduktan sonra Optimus G modelinin en iyi seçenek olduğuna karar verdim tekrardan. Mesela One modeli mükemmel bir telefon ama 1.26 sar değeri bulunuyor. Tabii GSM şebekelerindeki ölçüsünü de bulmak lazım. S4'e gelirsek, yabancı forumlarda fazla sayıda ısınma sorunu okudum. O kadar para verdikten sonra elimde cihaz ateşe dönecekse kalsın.
Lg yi baya bi küçümsemişsiniz ama tanımıyorsunuz galiba? özellikle de lg display i.
Samsungla yapsalar fiyatı daha yüksek olurdu. Sonuçta samsung pazarda lider olduğu için daha pahalıya satıyor.
birde samsunğ gibi reklam yapıp LG yi tanımayan cehil cüheyla sınıfına 1-2 numara öğretse,
piyasada numara olur ama neyse benim tercihimle amalenin tercihi elbet bir olmasın yani :D
Aslında ortada LG'nin daha pahalı satması gibi bir durum yok. Google yaptığı anlaşma gereği Play Store olan ülkelerde kendi bütçesinden ödeyerek Nexus projesi çerçevesinde bu cihazları ucuza sattırıyor. Play Store olmayan ülkelerde de doğal olarak bu taktik olmuyor. Ülkemizdeki fiyat ise tam bir fiyasko. Play Store olmayan Avrupa ülkelerinde bile cihaz 400 euro. Bizde piyasaya giriş fiyatı 1200 lira civarı olmalıydı.
Üretim sıkıntısı konusunda ise %100 haklısın. Ekim ayında tanıtılan Nexus 4 tüm dünyada ancak Ocak ayının sonuna doğru yavaş yavaş erişilebilir oldu. Optimus G fiyaskosu da aynı.
Evet doğru duydunuz. Google'ın "şu kadar dolar" diye açıkladığı cihazları LG nin daha pahalı satmaya çalışması, stok problemleri vs. vs.
Ben LG yi severim. Güzel televizyonlar yapıyorlar. Ama üretime gelince yok ürün bulunmuyor (akıllı tlf.lardan bahsediyorum) , yok fiyatı arttırıyor. Bir sürü problem. Şu projeleri üretim açısında en güçlü olan firmayla yani Samsung ile yapsalar, yukarıdaki gibi sıkıntılar yaşanmaz demesem de LG nin yarısı kadar olamaz bence.
Babamız resmen samsung fanı galaxy mega çıktığında bana(çözünürlüğü rezil) yeter falan diyordu.
He canım deyip geçiyorum ben
samsung artık ortağı değilde rakibi gibi sony de amerikalılar ile arası iyi değil herhalde hem.onlar genelekci nasılsa
aslında çok iyi bir ortaklık lg donanımda çok iyi fakat yazılımda ve güncelleştirme konusunda zayıf ve bu yüzden çok satamıyor