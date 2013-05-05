Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG ve Google fütüristik projeler için ortaklığa gidiyor

6 yıl
1,1b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG ve Google fütüristik projeler için ortaklığa gidiyor

 Geçen yıl Nexus 4 ile iyi bir iş çıkaran Google ve LG ortaklığı, her ne kadar stok sıkıntısı gibi konularda eleştirilse de bu yıl da aynı ivmede devam edecek gibi görünüyor.

Google tepe yöneticisi Larry Page'in Güney Kore ziyaretinde Samsung ve LG ile de görüşmeler yapması yeni iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu.

Samsung ile görüşmesinde Larry Page OLED ekranlar ile ilgili bazı fikir alışverişinde bulunurken, LG görüşmesinde ise önemli konuların ele alındığı ifade edildi.

LG başkan yardımcısı Koo Bon-joon'un, Google ile akıllı telefon ve televizyon sektöründe ivmeyi artırmak için yardım talebinde bulunduklarını açıklaması bu görüşü destekliyor.

Kaynakların ifadesine göre LG, Google entegre edilmiş bir OLED TV ürünü ile Glass benzeri bir cihaz için firma ile işbirliğini artırmak istiyor. Bu yüzden geleceğin önemli trendleri arasında gösterilen bu iki konuda fütüristik projeler ile resmin bir parçası olmak adına iki firma görüşme halinde. 

LG'nin kafa üzerine takılan giyilebilir bir bilgisayar üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor. Bunun yanında firmanın OLED TV ürünlerini Google TV ile entegre etme yolları aradığı ortaya çıkmış oldu. Bu yıl için bir Nexus 5 hazırlığı da yine gündemdeki iddialardan birisi. Görüşmenin detayları tam olarak bilinmemekle birlikte, LG ve Google arasında kapsamlı bir işbirliğinin ipuçları görülebiliyor. 

http://www.androidauthority.com/lg-google-nexus-oled-glass-201296/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cool_psy 5 yıl
kesinlikle kapsamlı lg optimus g incelemesi istiyoruz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akbirkurt 6 yıl
Lg Optimus G'yi dh hala incelemedi.Lg ne suç işledi anlamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chengineer 6 yıl akbirkurt
akbirkurt

Lg Optimus G'yi dh hala incelemedi.Lg ne suç işledi anlamıyorum.

İncelemeye gerek duymamış olabilirler :)) telefon harika. takacak birşey bulamayınca kamera performansına taktı herkes. cihaz ısınmıyor, sar değeri düşük, pil tüketimi oyun dışında tüm gün nete girseniz 1 günü çıkarıyor. Eco modundan tutun Qslide'a varana kadar herşey düşünülmüş. Malzeme kalitesi deseniz çok ayrı birşey zaten.

LG yazılımda önceden kötüydü, ama maymun gözünü açtı tabiri caiz ise. Ha bir de ekran var, LG'nin profesyonelliğine giriyor :))

Bence incelemelerine gerek yok. Mevcut optimus g modelimi imei nedeni ile iade ettim. Acaba dedim S4 ya da HTC One mı alsam bunun yerine. Forumları okuduktan sonra Optimus G modelinin en iyi seçenek olduğuna karar verdim tekrardan. Mesela One modeli mükemmel bir telefon ama 1.26 sar değeri bulunuyor. Tabii GSM şebekelerindeki ölçüsünü de bulmak lazım. S4'e gelirsek, yabancı forumlarda fazla sayıda ısınma sorunu okudum. O kadar para verdikten sonra elimde cihaz ateşe dönecekse kalsın.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Xperia Nexus 5 ismi bile karizma olur Google ne buluyor şu korelilerden
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onuralkan55 6 yıl
Samsung çöp kovası yapıp birmilyoncuda satsın s4 inceledim çamaşır leğenine benziyor arka kapağı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
ApsinteX

Hiç Bir Firmanın Fanı Değilim. Fakat Bu Ortaklığın Olması Gereken Firma LG Değil Tabi Ki Bu Şahsi Fikrim SONY Yada SAMSUNG Olabilir...

Lg yi baya bi küçümsemişsiniz ama tanımıyorsunuz galiba? özellikle de lg display i.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyberfalcon 6 yıl
OverClocK1ng
ademoz05NEXUS Faciası?
Evet doğru duydunuz. Googleın şu kadar dolar diye açıkladığı cihazları LG nin daha pahalı satmaya çalışması, stok problemleri vs. vs. Ben LG yi severim. Güzel televizyonlar yapıyorlar. Ama üretime gelince yok ürün bulunmuyor (akıllı tlf.lardan bahsediyorum) , yok fiyatı arttırıyor. Bir sürü problem. Şu projeleri üretim açısında en güçlü olan firmayla yani Samsung ile yapsalar, yukarıdaki gibi sıkıntılar yaşanmaz demesem de LG nin yarısı kadar olamaz bence.

Samsungla yapsalar fiyatı daha yüksek olurdu. Sonuçta samsung pazarda lider olduğu için daha pahalıya satıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
şu son zamanlarda bakıyorumda ! LG ciddi ciddi güzel sinerjik işlere imza atıyor ! :)
birde samsunğ gibi reklam yapıp LG yi tanımayan cehil cüheyla sınıfına 1-2 numara öğretse,
piyasada numara olur ama neyse benim tercihimle amalenin tercihi elbet bir olmasın yani :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onbeskarakterli 6 yıl
OverClocK1ng
ademoz05NEXUS Faciası?
Evet doğru duydunuz. Googleın şu kadar dolar diye açıkladığı cihazları LG nin daha pahalı satmaya çalışması, stok problemleri vs. vs. Ben LG yi severim. Güzel televizyonlar yapıyorlar. Ama üretime gelince yok ürün bulunmuyor (akıllı tlf.lardan bahsediyorum) , yok fiyatı arttırıyor. Bir sürü problem. Şu projeleri üretim açısında en güçlü olan firmayla yani Samsung ile yapsalar, yukarıdaki gibi sıkıntılar yaşanmaz demesem de LG nin yarısı kadar olamaz bence.

Aslında ortada LG'nin daha pahalı satması gibi bir durum yok. Google yaptığı anlaşma gereği Play Store olan ülkelerde kendi bütçesinden ödeyerek Nexus projesi çerçevesinde bu cihazları ucuza sattırıyor. Play Store olmayan ülkelerde de doğal olarak bu taktik olmuyor. Ülkemizdeki fiyat ise tam bir fiyasko. Play Store olmayan Avrupa ülkelerinde bile cihaz 400 euro. Bizde piyasaya giriş fiyatı 1200 lira civarı olmalıydı.
Üretim sıkıntısı konusunda ise %100 haklısın. Ekim ayında tanıtılan Nexus 4 tüm dünyada ancak Ocak ayının sonuna doğru yavaş yavaş erişilebilir oldu. Optimus G fiyaskosu da aynı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
ademoz05
NEXUS Faciası?

Evet doğru duydunuz. Google'ın "şu kadar dolar" diye açıkladığı cihazları LG nin daha pahalı satmaya çalışması, stok problemleri vs. vs.
Ben LG yi severim. Güzel televizyonlar yapıyorlar. Ama üretime gelince yok ürün bulunmuyor (akıllı tlf.lardan bahsediyorum) , yok fiyatı arttırıyor. Bir sürü problem. Şu projeleri üretim açısında en güçlü olan firmayla yani Samsung ile yapsalar, yukarıdaki gibi sıkıntılar yaşanmaz demesem de LG nin yarısı kadar olamaz bence.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gently weeps 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
ademoz05
NEXUS Faciası?

Evet doğru duydunuz. Google'ın "şu kadar dolar" diye açıkladığı cihazları LG nin daha pahalı satmaya çalışması, stok problemleri vs. vs.
Ben LG yi severim. Güzel televizyonlar yapıyorlar. Ama üretime gelince yok ürün bulunmuyor (akıllı tlf.lardan bahsediyorum) , yok fiyatı arttırıyor. Bir sürü problem. Şu projeleri üretim açısında en güçlü olan firmayla yani Samsung ile yapsalar, yukarıdaki gibi sıkıntılar yaşanmaz demesem de LG nin yarısı kadar olamaz bence.

Babamız resmen samsung fanı galaxy mega çıktığında bana(çözünürlüğü rezil) yeter falan diyordu.
He canım deyip geçiyorum ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 6 yıl
Hiç Bir Firmanın Fanı Değilim. Fakat Bu Ortaklığın Olması Gereken Firma LG Değil Tabi Ki Bu Şahsi Fikrim SONY Yada SAMSUNG Olabilir...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl ApsinteX
ApsinteX

Hiç Bir Firmanın Fanı Değilim. Fakat Bu Ortaklığın Olması Gereken Firma LG Değil Tabi Ki Bu Şahsi Fikrim SONY Yada SAMSUNG Olabilir...

samsung artık ortağı değilde rakibi gibi sony de amerikalılar ile arası iyi değil herhalde hem.onlar genelekci nasılsa
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceqa 6 yıl ApsinteX
ApsinteX

Hiç Bir Firmanın Fanı Değilim. Fakat Bu Ortaklığın Olması Gereken Firma LG Değil Tabi Ki Bu Şahsi Fikrim SONY Yada SAMSUNG Olabilir...

aslında çok iyi bir ortaklık lg donanımda çok iyi fakat yazılımda ve güncelleştirme konusunda zayıf ve bu yüzden çok satamıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1123 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg ve
2 etiket daha google nexus 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Görev Mars II: Bütçe 21000TL+ Amaç "2K Çözünürlükte akıcı Crysis 3 deneyimi" Rüya Oyun Sistemi Topluyoruz 6 yıl Mustafa Sandal BP’de yakalandı 6 yıl PowerColor HD7790 TurboDuo video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim