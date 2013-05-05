LG ve Google fütüristik projeler için ortaklığa gidiyor





Geçen yıl Nexus 4 ile iyi bir iş çıkaran Google ve LG ortaklığı, her ne kadar stok sıkıntısı gibi konularda eleştirilse de bu yıl da aynı ivmede devam edecek gibi görünüyor.





Google tepe yöneticisi Larry Page'in Güney Kore ziyaretinde Samsung ve LG ile de görüşmeler yapması yeni iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu.





Samsung ile görüşmesinde Larry Page OLED ekranlar ile ilgili bazı fikir alışverişinde bulunurken, LG görüşmesinde ise önemli konuların ele alındığı ifade edildi.





LG başkan yardımcısı Koo Bon-joon'un, Google ile akıllı telefon ve televizyon sektöründe ivmeyi artırmak için yardım talebinde bulunduklarını açıklaması bu görüşü destekliyor.





Kaynakların ifadesine göre LG, Google entegre edilmiş bir OLED TV ürünü ile Glass benzeri bir cihaz için firma ile işbirliğini artırmak istiyor. Bu yüzden geleceğin önemli trendleri arasında gösterilen bu iki konuda fütüristik projeler ile resmin bir parçası olmak adına iki firma görüşme halinde.





LG'nin kafa üzerine takılan giyilebilir bir bilgisayar üzerinde çalıştığı bir süredir dile getiriliyor. Bunun yanında firmanın OLED TV ürünlerini Google TV ile entegre etme yolları aradığı ortaya çıkmış oldu. Bu yıl için bir Nexus 5 hazırlığı da yine gündemdeki iddialardan birisi. Görüşmenin detayları tam olarak bilinmemekle birlikte, LG ve Google arasında kapsamlı bir işbirliğinin ipuçları görülebiliyor.

http://www.androidauthority.com/lg-google-nexus-oled-glass-201296/