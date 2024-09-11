HyperOS 2.0 güncellemesi alacak ve almayacak Xiaomi telefonlar

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Tam Boyutta Gör Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi konusunda elini hızlandıran Xiaomi, HyperOS 2.0 sürümünü çok yakında yayınlamaya hazırlanıyor.Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alan güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve Xiaomi Pad 6 serisine sunulmuştu. Peki HyperOS 2.0 ile uyumlu Xiaomi telefonlar neler olacak? İşte güncel liste...

Resmi ayrıntılara göre Xiaomi HyperOS 2.0, Eylül ve Ekim ayları arasında, ilk etapta Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Redmi Nore 13, Redmi K70, POCO F6 ve X6 serisi, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 için yayınlanacak. Ayrıca yeni sürümün çok sayıda Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara ulaşacağını hatırlatalım. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

HyperOS 2.0 neler sunacak?

Son bilgilere göre HyperOS 2.0'ın hem Android 14 hem de Android 15 tabanlı olarak yayınlanması bekleniyor ve birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına ulaşacak. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve gizli kameraları tespit edebilen bir özellik sunacak.

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Ayrıca AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi ile karşılaşmamız muhtemel. Güncelleme alması muhtemel cihazlar ise şu şekilde;

HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Pro Ti Satellite

Xiaomi 13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro

Xiaomi 12, 12 Lite, 12 Pro, 12 Pro Dimensity, 12T, 12T Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra

Xiaomi 11T, 11T Pro

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 LE, 11 Lite 5G NE

Xiaomi MIX Fold 4, MIX Fold 3, MIX Fold 2

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Redmi telefonlar

Redmi K70, K70E, K70 Pro, K70 Ultra

Redmi K60, K60E, K60 Pro, K60 Ultra

Redmi K50, K50 Gaming, K50 Pro, K50 Ultra, K50i, K50i Pro

Redmi Note 13 Pro, 13 Pro Plus, 13R Pro, 13 5G, 13 Pro 4G, 13 4G, 13R, 13 4G NFC

Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus, 12 Explorer, 12R Pro, 12 Pro Speed Edition, 12 NFC 4G, 12 Turbo, 12 4G, 12S, 12R

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R, 11E

Redmi 13, 13 5G, 13R, 13C 5G

Redmi 12, 12 5G, 12C

Redmi 11, 11 Prime 5G, 10 Prime Plus 5G

Redmi 10 5G

Redmi Turbo 3

Redmi Pad, Pad Pro, Redmi Pad SE, Redmi Pad Pro 5G

HyperOS 2.0 güncellemesi alacak POCO telefonlar

POCO F6, F6 Pro

POCO M6, M6 Plus 5G, M6 Pro, M6 Pro 4G

POCO X6 5G, X6 Neo, X6 Pro

POCO X5 5G, X5 Pro 5G

POCO M5

POCO F5 5G, F5 Pro

POCO F4 Pro, F4 GT, X4 GT Pro

POCO X4 GT

POCO M4 5G

POCO C55

POCO Pad

HyperOS 2.0'a güncellenmeyecek telefonlar:

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G

Xiaomi 10, 10S, 10 Pro, 10 Ultra

Redmi Note 11, 11S, 11S 5G, 11 Pro 4G, 11 Pro 5G, 11 Pro Plus 5G

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi 10C

POCO M4 Pro 4G, M4 Pro 5G

POCO X4 Pro 5G

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HyperOS 2.0 güncellemesi alacak ve almayacak Xiaomi telefonlar