Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HyperOS 2.0 güncellemesi alacak ve almayacak Xiaomi telefonlar

    Xiaomi'nin Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi alacak telefonlar netleşmeye başladı. Peki yeni sürüm hangi Xiaomi, Redmi ve POCO cihaza ulaşacak. İşte liste...
    HyperOS 2.0 güncellemesi alacak ve almayacak Xiaomi telefonlar Tam Boyutta Gör
    Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi konusunda elini hızlandıran XiaomiHyperOS 2.0 sürümünü çok yakında yayınlamaya hazırlanıyor.Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alan güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve Xiaomi Pad 6 serisine sunulmuştu. Peki HyperOS 2.0 ile uyumlu Xiaomi telefonlar neler olacak? İşte güncel liste...

    Resmi ayrıntılara göre Xiaomi HyperOS 2.0, Eylül ve Ekim ayları arasında, ilk etapta Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Redmi Nore 13, Redmi K70, POCO F6 ve X6 serisi, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 için yayınlanacak. Ayrıca yeni sürümün çok sayıda Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara ulaşacağını hatırlatalım. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    HyperOS 2.0 neler sunacak?

    Son bilgilere göre HyperOS 2.0'ın hem Android 14 hem de Android 15 tabanlı olarak yayınlanması bekleniyor ve birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına ulaşacak. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve gizli kameraları tespit edebilen bir özellik sunacak.

    Ayrıca AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi ile karşılaşmamız muhtemel. Güncelleme alması muhtemel cihazlar ise şu şekilde;

    HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

    • Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Pro Ti Satellite
    • Xiaomi 13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro
    • Xiaomi 12, 12 Lite, 12 Pro, 12 Pro Dimensity, 12T, 12T Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra
    • Xiaomi 11T, 11T Pro
    • Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 LE, 11 Lite 5G NE
    • Xiaomi MIX Fold 4, MIX Fold 3, MIX Fold 2
    • Xiaomi MIX Flip
    • Xiaomi Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro
    • Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 6S Pro 12.4
    • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

    HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Redmi telefonlar

    • Redmi K70, K70E, K70 Pro, K70 Ultra
    • Redmi K60, K60E, K60 Pro, K60 Ultra
    • Redmi K50, K50 Gaming, K50 Pro, K50 Ultra, K50i, K50i Pro
    • Redmi Note 13 Pro, 13 Pro Plus, 13R Pro, 13 5G, 13 Pro 4G, 13 4G, 13R, 13 4G NFC
    • Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus, 12 Explorer, 12R Pro, 12 Pro Speed Edition, 12 NFC 4G, 12 Turbo, 12 4G, 12S, 12R
    • Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R, 11E
    • Redmi 13, 13 5G, 13R, 13C 5G
    • Redmi 12, 12 5G, 12C
    • Redmi 11, 11 Prime 5G, 10 Prime Plus 5G
    • Redmi 10 5G
    • Redmi Turbo 3
    • Redmi Pad, Pad Pro, Redmi Pad SE, Redmi Pad Pro 5G

    HyperOS 2.0 güncellemesi alacak POCO telefonlar

    • POCO F6, F6 Pro
    • POCO M6, M6 Plus 5G, M6 Pro, M6 Pro 4G
    • POCO X6 5G, X6 Neo, X6 Pro
    • POCO X5 5G, X5 Pro 5G
    • POCO M5
    • POCO F5 5G, F5 Pro
    • POCO F4 Pro, F4 GT, X4 GT Pro
    • POCO X4 GT
    • POCO M4 5G
    • POCO C55
    • POCO Pad

    HyperOS 2.0'a güncellenmeyecek telefonlar:

    • Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G
    • Xiaomi 10, 10S, 10 Pro, 10 Ultra
    • Redmi Note 11, 11S, 11S 5G, 11 Pro 4G, 11 Pro 5G, 11 Pro Plus 5G
    • Redmi Note 12 Pro 4G
    • Redmi 10C
    • POCO M4 Pro 4G, M4 Pro 5G
    • POCO X4 Pro 5G
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yakıt gaz boruları uygun olarak serilmemiş ne demek güneşte telefon ekranı görünmüyor perçin nasıl sökülür tv anten girişini hdmi çevirme inşaat mühendisliği okunur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız