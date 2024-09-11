HyperOS 2.0 güncellemesi alacak ve almayacak Xiaomi telefonlar

Resmi ayrıntılara göre Xiaomi HyperOS 2.0, Eylül ve Ekim ayları arasında, ilk etapta Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Redmi Nore 13, Redmi K70, POCO F6 ve X6 serisi, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 için yayınlanacak. Ayrıca yeni sürümün çok sayıda Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara ulaşacağını hatırlatalım. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
HyperOS 2.0 neler sunacak?
Son bilgilere göre HyperOS 2.0'ın hem Android 14 hem de Android 15 tabanlı olarak yayınlanması bekleniyor ve birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına ulaşacak. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve gizli kameraları tespit edebilen bir özellik sunacak.
Ayrıca AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi ile karşılaşmamız muhtemel. Güncelleme alması muhtemel cihazlar ise şu şekilde;
HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Pro Ti Satellite
- Xiaomi 13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro
- Xiaomi 12, 12 Lite, 12 Pro, 12 Pro Dimensity, 12T, 12T Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra
- Xiaomi 11T, 11T Pro
- Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 LE, 11 Lite 5G NE
- Xiaomi MIX Fold 4, MIX Fold 3, MIX Fold 2
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Redmi telefonlar
- Redmi K70, K70E, K70 Pro, K70 Ultra
- Redmi K60, K60E, K60 Pro, K60 Ultra
- Redmi K50, K50 Gaming, K50 Pro, K50 Ultra, K50i, K50i Pro
- Redmi Note 13 Pro, 13 Pro Plus, 13R Pro, 13 5G, 13 Pro 4G, 13 4G, 13R, 13 4G NFC
- Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus, 12 Explorer, 12R Pro, 12 Pro Speed Edition, 12 NFC 4G, 12 Turbo, 12 4G, 12S, 12R
- Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R, 11E
- Redmi 13, 13 5G, 13R, 13C 5G
- Redmi 12, 12 5G, 12C
- Redmi 11, 11 Prime 5G, 10 Prime Plus 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi Turbo 3
- Redmi Pad, Pad Pro, Redmi Pad SE, Redmi Pad Pro 5G
HyperOS 2.0 güncellemesi alacak POCO telefonlar
- POCO F6, F6 Pro
- POCO M6, M6 Plus 5G, M6 Pro, M6 Pro 4G
- POCO X6 5G, X6 Neo, X6 Pro
- POCO X5 5G, X5 Pro 5G
- POCO M5
- POCO F5 5G, F5 Pro
- POCO F4 Pro, F4 GT, X4 GT Pro
- POCO X4 GT
- POCO M4 5G
- POCO C55
- POCO Pad
HyperOS 2.0'a güncellenmeyecek telefonlar:
- Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi 10, 10S, 10 Pro, 10 Ultra
- Redmi Note 11, 11S, 11S 5G, 11 Pro 4G, 11 Pro 5G, 11 Pro Plus 5G
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi 10C
- POCO M4 Pro 4G, M4 Pro 5G
- POCO X4 Pro 5G
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.