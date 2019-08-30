LG yeni Bluetooth 5.0 kulaklıklarını duyurdu

Yılın en önemli fuarlarından IFA 2019 için geri sayım devam ederken üreticiler de yavaş yavaş sergileyecekleri yeni ürünlerini tanıtmaya başladı. LG de fuara getireceği 3 yeni Bluetooth 5.0 kulaklığını duyurdu.

Yeni LG TONE kulaklıklar

LG TONE kulaklık serisine katılacak yeni ürünler Meridian Audio ile birlikte geliştirildi ve Hi-fi Sound Solution sayesinde ses kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. Komposit diyafram yüksek ve düşük frekanslarda berraklık sağlarken dayanıklı metal katman daha doğru tiz sesler, plastik katman ise derin bass üretebiliyor. Çift mikrofon ise karşı tarafa daha berrak sesler iletiyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple etkinliği 10 Eylül tarihinde yapılacak"

Kulaklıklar tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabiliyor. Hızlı şarj ile 10 dakikada 3 saat yetecek kadar dolum yapılabiliyor. Ayrıca HBS-SL6S TONE Style modelinde harici bir hoparlör, HBS-XL7 TONE Flex modelinde ise Google Assistant için atanmış bir tuş da yer alıyor. Fiyatlar şu şekilde:

HBS-XL7 TONE Flex – 150$

HBS-SL6S TONE Style - 130$

HBS-SL5 TONE Style – 100$