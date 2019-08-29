Apple etkinliği 10 Eylül tarihinde yapılacak

Apple’ın yıl içerisindeki en büyük etkinliği olarak gösterilen ve sonbahar başlarında yapılan iPhone tanıtım etkinliğinin tarihi belli oldu. iPhone 11 serisi resmen 10 Eylül 2019 tarihinde tanıtılıyor.

iPhone 11 etkinliği ne zaman?

Apple’ın dağıtmaya başladığı davetiyelerde 10 Eylül tarihi ve yerel saatle 10.00 görülüyor. Basın etkinliği yeni Apple kampüsündeki Steve Jobs salonunda gerçekleştirilecek. Ülkemizde ise 20.00’da başlayacak. Etkinlik mottosunda By Innovation Only ifadesi kullanılıyor ve yeniliğe vurgu yapılıyor.

Bu yıl ki etkinlikte Apple’ın iPhone 11 serisi, A13 Bionic yonga seti ve yeni Apple Watch akıllı saatini tanıtması bekleniyor. Her ürün bir önceki nesle göre önemli geliştirmelere sahne olacak.

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iPhone serisinde bu yıl iPhone 11, iPhone 1 Pro ve iPhone 11 Pro Max şeklinde bir isimlendirme yapılması bekleniyor. Sırasıyla iPhone Xr, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin yerini alacaklar.

Yeni seride arka üçlü kamera ve kare şeklindeki kamera yuvası dikkat çekici yeniliklerden birisi olacak. 12MP çözünürlükte ana kamera yanında 2x telefoto sensör ve 12MP ultra geniş sensör yer alacak. iPhone 11 modelinde ise ana kamera ve telefoto sensör bulunacak.

Diğer taraftan geliştirilmiş stereo ses kayıt sistemi, gelişmiş portre modu, kamerada Siri yapay zekâ desteği, daha iyi sahne algılama, daha gelişmiş Face ID yüz tanıma sistemi şeklinde yenilikler olacak. Apple A13 Bionic yonga seti ise performans anlamında çıtayı daha da yukarı çekecek.

Apple Watch 5 modelinin tasarım anlamında çok değişmeyeceği tahmin ediliyor. Biraz daha iyileştirilmiş işlemci ile birlikte watchOS 6 sürümünün getirdiği bağımsız uygulama mağazası, belirli uygulamaların doğrudan cihazdan çalıştırılması şeklinde yenilikler olacak.

Son olarak Apple’In 10.2 inçlik ekrana sahip bir iPad modeli hazırladığı ve 9.7 inçlik modelin yerini alacağı iddia ediliyor. Yine Apple TV+ konusunda da daha fazla detay açıklanacak.