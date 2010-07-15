LG'den donanımsal video ölçeklendirme yapabilen LED backlit LCD monitör: E2350VR

Önde gelen elektronik üreticilerinden LG, donanımsal video ölçeklemesi yapabilen yeni monitörünü satışa sunuyor. E2350VR kod adını taşıyan LED backlit LCD monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 5ms, parlaklık seviyesi 250 cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı 5,000,000:1 olarak açıklanan yeni monitörün en önemli özelliği olarak Super Resolution adı verilen işlemciye sahip olması. Bu işlemcinin görevi, standart çözünürlüklerdeki çoklu ortam içeriğini, en az kayıpla Full HD çözünürlüğüne yeniden ölçeklendirmek. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan E2350VR'nin, 28 Watt güç tükettiği açıklandı.

LG'nin yeni monitörü E2350VR, 249 Avro seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla (listelere 234 Avro seviyesinden girmeye başladı) kullanıma sunuluyor.