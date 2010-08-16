LG'nin Full HD 3D LED TV serisi LX9500 satışa sunuldu

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, Full HD çözünürlüklü 3D LED TV'sini satışa sundu. LG'nin LX9500 serisi altında hazırladığı TV'ler 47 inç ve 55 inç'lik boyutlarla üretiliyor. LG'nin tasarımıyla dikkat çeken TV'leri 47LX9500 ve 55LX9500 isimleriyle satışa sunuldu. Boyutları dışında bütün özellikleri ortak olan Full HD 3D TV'lerde ultra ince tasarım kullanılmış. LG LX9500 serisi TV'ler 22.3 mm kalınlığa sahip olarak tasarlanırken, çerçeve kalınlığı ise 16 mm olarak belirlenmiş. LG'nin köşe aydınlatmalı LED sistemi yerine arkadan aydınlatmalı olarak kullandığı ve 1200 LED'e yerleştirdiği TV'lerde kontrast oranı 10.000.000:1 olarak açıklanırken, tazeleme oranı 200 / 240 Hz (dijital tarama ile 400 / 480 Hz) olarak belirlenmiş. LG'nin LX9500 serisi 3D TV'lerinde DLNA desteği, USB 2.0 girişi, HDMI 1.4 protokolü gibi özellikler de yer alıyor. LG'nin Full HD 3D LED TV'leri olan LX9500 serisi, 3D gözlük ile birlikte 6450$ (55 inç) ve 4300$(47 inç) fiyat etiketleriyle satışa sunuldu.