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LG'nin Full HD 3D LED TV serisi LX9500 satışa sunuldu

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, Full HD çözünürlüklü 3D LED TV'sini satışa sundu.
8 yıl
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LG'nin Full HD 3D LED TV serisi LX9500 satışa sunuldu
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, Full HD çözünürlüklü 3D LED TV'sini satışa sundu. LG'nin LX9500 serisi altında hazırladığı TV'ler 47 inç ve 55 inç'lik boyutlarla üretiliyor. LG'nin tasarımıyla dikkat çeken TV'leri 47LX9500 ve 55LX9500 isimleriyle satışa sunuldu. Boyutları dışında bütün özellikleri ortak olan Full HD 3D TV'lerde ultra ince tasarım kullanılmış. LG LX9500 serisi TV'ler 22.3 mm kalınlığa sahip olarak tasarlanırken, çerçeve kalınlığı ise 16 mm olarak belirlenmiş. LG'nin köşe aydınlatmalı LED sistemi yerine arkadan aydınlatmalı olarak kullandığı ve 1200 LED'e yerleştirdiği TV'lerde kontrast oranı 10.000.000:1 olarak açıklanırken, tazeleme oranı 200 / 240 Hz (dijital tarama ile 400 / 480 Hz) olarak belirlenmiş. LG'nin LX9500 serisi 3D TV'lerinde DLNA desteği, USB 2.0 girişi, HDMI 1.4 protokolü gibi özellikler de yer alıyor. LG'nin Full HD 3D LED TV'leri olan LX9500 serisi, 3D gözlük ile birlikte 6450$ (55 inç) ve 4300$(47 inç) fiyat etiketleriyle satışa sunuldu.

LG'nin Full HD 3D LED TV serisi LX9500 satışa sunuldu
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OverClocK1ng 8 yıl
Yalnız yukarıdaki gözlük te muhteşemmiş ya. Bende RealD 3D nin gözlüğü var bu kadar güzel değil. Adamlar 10 Numara gözlük veriyorlar yanında.
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kontrgerilla 8 yıl
bu ürünü bende denedem, bırde yanında sony nın vardı ama sony nın modelını sımdı hatırlamıyorum ama sony den cok daha fazla basarılı bı 3d goruntusu vardı, belkıde kullanılan demo lardan olabılır ama bana o şekilde geldı
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Batuist 8 yıl
fiyatlar şu an için çok uçuk.. 3d güzel ama şu an sadece bol miktarda parası olanlara hitap ediyor..
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tizar 8 yıl
Bu fahiş fiyatlara 3d alınmaz ne zaman ki plazma fiyatlarına geriler ve gözlüksüz izlenebilen modelleri çıkar o zaman alınır.
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mimleon 8 yıl
geçenlerde Carrefour-mavişehir deki LG shop ta 47" olanı inceledim,
hakikaten çok başarılı,
hd demo muhteşemdi.

ancak fiyatıda bir o kadar muhteşemdi.

yanılmıyorsam 47", 6500 tl civarındaydı.(yazıdaki usd fiyatı hatalı olabilirmi acaba?)

parası olan alabilir, yani.

ancak, samsung 3d den farkı, 2d>3d özelliği yok.

iyi seyirler.
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