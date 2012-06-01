LG'nin Tegra 3'lü telefonu Optimus 4X HD satışa çıkıyor

Optimus 2X modeliyle dünyanın ilk çift çekirdekli Android telefonunu piyasaya süren ve bu başarısıyla adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran LG, aynı başarıyı dört çekirdek yarışında ise tekrarlayamadı. Güney Kore merkezli şirket, Nvidia'nın Tegra 3 platformunu kullanan Optimus 4X HD modelini rakibi HTC il aynı dönemde, Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olmasına rağmen henüz piyasaya girebilmiş değil. Üstelik bu yarışta artık tek rakibi HTC One X de değil zira bilindiği üzere Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S III' de bugünlerde raflardaki yerini almış olacak.

Gelen son haberlere göre LG'nin 2012 ürün gamında yer alan mevcut modeller arasında en güçlü akıllı telefon olma unvanına sahip Optimus 4X HD, bu ayın ortalarına doğru kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Avrupa için resmi satış fiyatı olarak 649 Avro gibi yüksek bir fiyattan bahsedilirken, ünlü elektronik ticaret sitesi Amazon'un Almanya ayağı, LG'nin yeni amiral gemisini 449 Avro seviyesinden listeye almış durumda. Aynı HTC One X gibi ekran boyutu 4.7-inç olan ve yüksek çözünürlüklü True IPS panel kullanan Optimus 4X HD, 2150mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Eğer Amazon'un listelediği fiyat Optimus 4X HD'nin son kullanıcılara buluşacağı rakam olursa, 599 Avro seviyesinden sunulan Galaxy S III'e karşı aradaki fiyat farkı, ürünü piyasaya sürme konusunda bir miktar geç kalan LG'nin elini güçlendirebilir.