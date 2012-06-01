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LG'nin Tegra 3'lü telefonu Optimus 4X HD satışa çıkıyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Optimus 2X modeliyle dünyanın ilk çift çekirdekli Android telefonunu piyasaya süren ve bu başarısıyla adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran LG, aynı başarıyı dört çekirdek yarışında ise tekrarlayamadı. Güney Kore merkezli şirket, Nvidia'nın Tegra 3 platformunu kullanan Optimus 4X HD modelini rakibi HTC il aynı dönemde, Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olmasına rağmen henüz piyasaya girebilmiş değil. Üstelik bu yarışta artık tek rakibi HTC One X de değil zira bilindiği üzere Samsung'un yeni amiral gemisi  Galaxy S III' de bugünlerde raflardaki yerini almış olacak. 
Gelen son haberlere göre LG'nin 2012 ürün gamında yer alan mevcut modeller arasında en güçlü akıllı telefon olma unvanına sahip Optimus 4X HD, bu ayın ortalarına doğru kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Avrupa için resmi satış fiyatı olarak 649 Avro gibi yüksek bir fiyattan bahsedilirken, ünlü elektronik ticaret sitesi Amazon'un Almanya ayağı, LG'nin yeni amiral gemisini 449 Avro seviyesinden listeye almış durumda. Aynı HTC One X gibi ekran boyutu 4.7-inç olan ve yüksek çözünürlüklü True IPS panel kullanan Optimus 4X HD, 2150mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Eğer Amazon'un listelediği fiyat Optimus 4X HD'nin son kullanıcılara buluşacağı rakam olursa, 599 Avro seviyesinden sunulan Galaxy S III'e karşı aradaki fiyat farkı, ürünü piyasaya sürme konusunda bir miktar geç kalan LG'nin elini güçlendirebilir. 

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necros76 6 yıl
aaaaaaaaaaaaaaaa kız çekik gözlü değil
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sticer12 6 yıl
piyasada rekabet olması iyidir ama lg nin telefonlarının zaman tesiri çok düşük
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Santino Santorelli 6 yıl
hatun hoş telefon boş..o nedir arkadaş öyle biraz daha büyük olsa laptop diye kullan..telefonda biraz daha minimalist tasarımlar istiyoq..
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hamelinyyzw 6 yıl
Hala Google Android !!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Bothrops 6 yıl
almak isterdim ama lg yazilim desteginde ölü
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eeevrim 6 yıl
Kim Ne derse desin Şarjı 5 gün giden Nokia
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tugrul6733 6 yıl
bu lg de htc'nin yolundan mı gidiyor ne. bu arada bu sefer ki kız çekik gözlü değil :D
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chief53 6 yıl
bizdeki fiyatı 1500 civarı olur heralde özelliklerine görede en alınası telefon olur bence
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OverClocK1ng 6 yıl
sonerrap
Hala Apple İos !!!

Bize ne senin halan Apple iOS ise.
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RapscallioN 6 yıl
@sonerrap
Hocam sen spam falansin sanirim:)
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