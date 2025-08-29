Giriş
    Tesla, Türkiye’de Model Y SR RWD fiyatına zam yaptı

    Tesla, yeni Model Y Performance modelini tanıttığı gün Türkiye'de Model Y’nin Standart Range Arkadan İtiş (SR RWD) versiyonuna zam yaptı. Diğer modellerde ise fiyat değişikliği olmadı.

    Tesla, Türkiye’de Model Y SR RWD fiyatına zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye’de Model Y ailesine yönelik fiyat güncellemelerine devam ediyor. Elektrikli SUV segmentinde popülerliği artan Model Y’nin Standart Range Arkadan İtiş (SR RWD) versiyonu zamlandı. Tesla, çok kısa bir süre önce ise Model Y Performance versiyonunu tanıtarak listelemeye başlamıştı.

    Diğer modellerin fiyatı değişmedi

    Daha önce 2 milyon 241 bin TL olarak satılan SR RWD modeli, yapılan güncelleme sonrası 2 milyon 305 bin 500 TL seviyesine çıktı.

    Türkiye’deki Model Y ailesinin fiyatlandırması ise şu şekilde: Long Range Arkadan Çekiş versiyonu 3 milyon 225 bin 240 TL, Long Range Dört Çeker versiyonu 3 milyon 998 bin 400 TL ve en yüksek performanslı Performance Dört Çeker versiyonu ise 4 milyon 418 bin 400 TL.

    Öte yandan Tesla, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bir sonraki envanter listelemesinin 5 Eylül saat 18:30 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Ek olarak Türkiye’deki tüm Tesla sahiplerine Enhanced Autopilot (EAP)’ı sınırlı süre için yarı fiyatına verileceği de belirtilmişti. Tesla, en son zammı geçtiğimiz Temmuz ayında yapmıştı.

