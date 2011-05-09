LG'nin yeni telefonu Optimus Black'in Avrupa lansmanı bu ay yapılacak

İlk defa Aralık ayında bahsettiği ve Ocak ayında resmi tanıtımını gerçekleştirdiği Nvidia Tegra 2'li akıllı telefonu Optimus 2X ile Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başaran LG, benzer şekilde yine Ocak ayında tanıttığı Optimus Black isimli bir diğer üst seviye akıllı telefonunu da Avrupa'da kullanıma sumnaya hazırlanıyor.

İlk detaylarına daha önceki haberlerimizde değindiğimiz Optimus Black, üzerinde yerlana 4-inç büyüklüğündeki NOVA IPS panelli ekranlı dikkat çekmeyi başarıyor. Parlaklığı 700nit seviyesine ulaşan ve geleneksel LCD ekranlara kıyasla %50 daha az güç harcayan NOVA IPS panel ile Optimus Black, sınıfının iddialı modellerinden biri olacak.

122 x 64 x 9.2 mm boyutlarında ve 109 gram ağırlığında olan Android işletim sistemli akıllı telefon, Texas Instruments firmasının 1GHz'de çalışan OMAP3 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci üst seviye bir telefon için gerekli performansı sağlamakla birlikte yeni nesil OMAP4 platformunun da hali hazırda kullanımda olduğunu söylemeliyiz.

Üzerinde 2GB dahili depolama kapasitesine yer verilen Optimuıs Black, 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip. Yaygın olarak ilk defa iPhone 4 ile akıllı telefon pazarına giren jireskop sensörüne de yer verilen telefon, incelemesini yaptığımız Optimus 2X'e kıyasla çok daha şık bir görünüm sergiliyor.

Standart olarak 802.11n WiFi kablosuz iletişim teknolojisi ile gelen Optimus Black, aynı zamanda WiFi Direct teknolojisi ile mobil cihazlar arasındaki veri paylaşımının çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini de sağlıyor. 1500 mAh kapasiteli pilden güç alan siyah renkli telefona neyaz ve pembe renk seçenekleri de eklenecek.