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    Yepyeni tasarımı ve özellikleriyle Samsung Galaxy SmartTag 2 tanıtıldı

    Samsung, 4 Ekim'de Fan Edition serisine dahil ettiği yeni ürünlerin yanı sıra akıllı takip cihazını tanıttı. Galaxy SmartTag 2, yenilenen tasarım, yeni özellikler ve daha uzun pil ömrüyle geliyor.
    samsung galaxy smarttag 2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, dün yeni Fan Edition cihaz serisini (Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE) tanıttı. Fan Edition serisinin bir parçası olmadığından ayrı olarak yeni akıllı takip cihazı Galaxy SmartTag 2 tanıtıldı. Önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak yeni Galaxy SmartTag2 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Galaxy SmartTag 2 fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

    Galaxy SmartTag 2 fiyatı 30 dolar. SmartTag2, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 11 Ekim’de satışa çıkacak.

    Galaxy SmartTag 2 özellikleri

    samsung galaxy smarttag 2 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy SmartTag 2, yeni tasarımla geliyor. Eşkenar dörtgen yerine dikdörtgen bir şekle sahip ve aşınma ve yıpranmayı önlemek için metal halka kullanılmış. Yeni tasarımda su ve toza karşı dayanıklılık artırılmış.

    SmartTag 2’nin yeni işlevlerinden biri de Kayıp Modu. Bu ne işe yarıyor? İletişim bilgilerinizi giriyorsunuz. Akıllı takip cihazınız kaybolduğunda bulan kişi telefonun NFC’sini kullanarak tarattığında sizin iletişim bilgilerinize ulaşabiliyor. Bir diğer yeni özellik Pusula Görünümü. Bu özellik SmartTag’ın tam yönünü gösterdiğinden eşyalarınızı bulmanız çok daha kolay oluyor. Ancak yalnızca UWB özellikli cihazlarla çalışıyor. Evcil hayvan gezdirme modu da eklendi.

    Yeni Güç Tasarruf Modu, pil ömrünü 700 güne kadar artırabiliyor. Önceki nesle kıyasla iki katı bir artış söz konusu. SmartTag artık normal modda da daha uzun (%50 artışla 500 güne kadar) dayanıyor. Samsung, güç tasarruf modu açıkken hangi özelliklerin kısıtlandığını açıklamadı.

    SmartTag 2’nin tanıtılmasıyla birlikte SmartThings uygulaması da güncellendi. SmartThings, yeni arayüzünde tam ekran harita görünümü sunuyor. Ayrıca SmartTag2, aynı Samsung hesabını kullanan yeni Galaxy telefonunuzla otomatik olarak senkronize ediliyor. Uygulama, Bluetooth LE, UWB ve Artırılmış Gerçeklik teknolojilerinden yararlanarak telefonun kamerasıyla akıllı takip cihazınızın yerini bulmanıza da olanak tanıyor.

    Güvenlik ve gizlilik noktasında, bilinmeyen bir SmartTag cihazı sizi takip ediyorsa SmartThings Bul uygulaması size uyarıda bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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