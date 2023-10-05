Yepyeni tasarımı ve özellikleriyle Samsung Galaxy SmartTag 2 tanıtıldı

Galaxy SmartTag 2 fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?
Galaxy SmartTag 2 fiyatı 30 dolar. SmartTag2, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 11 Ekim’de satışa çıkacak.
Galaxy SmartTag 2 özellikleri
SmartTag 2’nin yeni işlevlerinden biri de Kayıp Modu. Bu ne işe yarıyor? İletişim bilgilerinizi giriyorsunuz. Akıllı takip cihazınız kaybolduğunda bulan kişi telefonun NFC’sini kullanarak tarattığında sizin iletişim bilgilerinize ulaşabiliyor. Bir diğer yeni özellik Pusula Görünümü. Bu özellik SmartTag’ın tam yönünü gösterdiğinden eşyalarınızı bulmanız çok daha kolay oluyor. Ancak yalnızca UWB özellikli cihazlarla çalışıyor. Evcil hayvan gezdirme modu da eklendi.
Yeni Güç Tasarruf Modu, pil ömrünü 700 güne kadar artırabiliyor. Önceki nesle kıyasla iki katı bir artış söz konusu. SmartTag artık normal modda da daha uzun (%50 artışla 500 güne kadar) dayanıyor. Samsung, güç tasarruf modu açıkken hangi özelliklerin kısıtlandığını açıklamadı.
SmartTag 2’nin tanıtılmasıyla birlikte SmartThings uygulaması da güncellendi. SmartThings, yeni arayüzünde tam ekran harita görünümü sunuyor. Ayrıca SmartTag2, aynı Samsung hesabını kullanan yeni Galaxy telefonunuzla otomatik olarak senkronize ediliyor. Uygulama, Bluetooth LE, UWB ve Artırılmış Gerçeklik teknolojilerinden yararlanarak telefonun kamerasıyla akıllı takip cihazınızın yerini bulmanıza da olanak tanıyor.
Güvenlik ve gizlilik noktasında, bilinmeyen bir SmartTag cihazı sizi takip ediyorsa SmartThings Bul uygulaması size uyarıda bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.