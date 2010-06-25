LG'nin yeni telefonu Optimus Q, Snapdragon platformundan güç alıyor

Dünyanın en büyük yarıiletken firmaları arasında yer alan Qualcomm, akıllı telefonlar için geliştirdiği Snapdragon platformuyla önemli bir başarı elde etti ve güçlü rakipleri karşısında iddialı modelleri kazanmayı bildi. Yılın ikinci yarısı için yeni versiyonları hazırlanan Snapdragon platformu, yeni bir modelde daha kullanılıyor. Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG'nin Android işletim sistemli yeni modeli Optimus Q'da Qualcomm Snapdragon platformundan güç alıyor.

QWERTY tuş takımına sahip olan ve AMOLED kapasitif dokunmatik ekranla donatılan telefon, dokunmatik hassasiyete sahip trackpad ile birlikte geliyor. 3GB dahili depolama kapasitesine ek olarak 32GB'a kadar microSDHC bellek kartı desteği sunan Optimus Q, oto-fokus özelliğine ve LED flash donanımına sahip 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile desteklenmiş. Akselometreye de sahip olan telefonun detayları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak Güney Kore fiyatının 758$ olacağı konuşuluyor.