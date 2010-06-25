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LG'nin yeni telefonu Optimus Q, Snapdragon platformundan güç alıyor

8 yıl
13,4b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yarıiletken firmaları arasında yer alan Qualcomm, akıllı telefonlar için geliştirdiği Snapdragon platformuyla önemli bir başarı elde etti ve güçlü rakipleri karşısında iddialı modelleri kazanmayı bildi. Yılın ikinci yarısı için yeni versiyonları hazırlanan Snapdragon platformu, yeni bir modelde daha kullanılıyor. Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG'nin Android işletim sistemli yeni modeli Optimus Q'da Qualcomm Snapdragon platformundan güç alıyor.

QWERTY tuş takımına sahip olan ve AMOLED kapasitif dokunmatik ekranla donatılan telefon, dokunmatik hassasiyete sahip trackpad ile birlikte geliyor. 3GB dahili depolama kapasitesine ek olarak 32GB'a kadar microSDHC bellek kartı desteği sunan Optimus Q, oto-fokus özelliğine ve LED flash donanımına sahip 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile desteklenmiş. Akselometreye de sahip olan telefonun detayları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak Güney Kore fiyatının 758$ olacağı konuşuluyor.


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ExclusivePack 8 yıl
NOKIA YA LAF ATMAYIN DUNYANIN 1 NUMARALI CEP TELI URETICISI BUGUNE KADAR 10 YAKIN NOKIA KULLANDIM VE MEMNUNUM
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maliahmet 8 yıl
arkadaşlar verilen para ve performans cokta iyi sayılmaz dh misafirimizinde dediği gibi bende alınmasını tavsiye etmem ama o kadar marka var zaten nokya veya sony gibi onlara ol versek daha iyi olur
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DH Misafiri 8 yıl
LG gitsin televizyon yapsın,Samsung dozer'e devam etsin,Nokia'da lastik işine devam...cünkü mobilde cok kalitesiz ve yetersizler,Hadi Nokia nın Allah zaten vermiş belasını bir derecede LG ve Samsung hızlı koşan at gibiler ilerde tökezlemeleri an meselesi...Gittik 1000 ytl ye LG den telefon aldık tam bir fiyasko,özelliklerinde divx oynatıyor diyor alakası yok... gideceksin işi gücü bırakıp internetten setup arayacaksın bulacaksında yükleyeceksinde falanda filanda bakmışşın sene bitmiş,you tube yazıyor o ayrı bir rezillik error diyor,detaylara girmek bile istemiyorum wifi cok güçlü gelmedi,sonra s.class diye bir sacma salya arayüz bukadarmı kıytırık olur,pil performansı cihazla olan uyumu rezalet,birde ballandıra ballandıra anlatıyorlar LG nin reklamlarına bile bakmıyorum artık vs neyse diyeceğim o ki; Forever Sony Ericsson...Mobil herkesin harcı deil Sony gibi bir dev bile Ericsson'u arkasına almadan önce bir hiçti!..
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TurQich 8 yıl
DH Misafiri

LG gitsin televizyon yapsın,Samsung dozer'e devam etsin,Nokia'da lastik işine devam...cünkü mobilde cok kalitesiz ve yetersizler,Hadi Nokia nın Allah zaten vermiş belasını bir derecede LG ve Samsung hızlı koşan at gibiler ilerde tökezlemeleri an meselesi...Gittik 1000 ytl ye LG den telefon aldık tam bir fiyasko,özelliklerinde divx oynatıyor diyor alakası yok... gideceksin işi gücü bırakıp internetten setup arayacaksın bulacaksında yükleyeceksinde falanda filanda bakmışşın sene bitmiş,you tube yazıyor o ayrı bir rezillik error diyor,detaylara girmek bile istemiyorum wifi cok güçlü gelmedi,sonra s.class diye bir sacma salya arayüz bukadarmı kıytırık olur,pil performansı cihazla olan uyumu rezalet,birde ballandıra ballandıra anlatıyorlar LG nin reklamlarına bile bakmıyorum artık vs neyse diyeceğim o ki; Forever Sony Ericsson...Mobil herkesin harcı deil Sony gibi bir dev bile Ericsson'u arkasına almadan önce bir hiçti!..


Eger 640x480 destekleyen bir telefona 1280x1024 boyutunda divx atarsan tabiki desteklemez. Sony dahil!
Bu yuzden madem bilmiyorsunuz camur atmayin bilmediginiz urunlere.. Sanarsiniz her boyut divx'i oynatan telefonlar var..
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vidoko 8 yıl
lg güzelde garanti konusunda çok zayıf beni soğuttu açıkçası..
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KayhanKaan 8 yıl
Eğer dediğiniz fiyatlardan çıkarsa piyasada tutunması çok zor.
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sadtneverdie 8 yıl
758 dolar mı delirmiş bunlar
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl

sadtneverdie

758 dolar mı delirmiş bunlar

bu tipe 758 dolar banada cok geldi
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