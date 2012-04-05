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Larry Page : Jobs aslında Android'den nefret etmiyordu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Steve Jobs'un ölümünün ardından piyasaya sürülen resmi biyografisinde Jobs'un kasasındaki tüm parayı Android işletim sistemini yok etmek için harcamak istediği ve Android'in çalıntı olduğunu ifade ettiği bölüm oldukça tartışıldı.

Google tepe yöneticisi Larry Page ise Bloomberg ile yaptığı bir röportajda Jobs'ın nefretinin rekabetten kaynaklandığını, her firmanın karşısına rakip olarak çıkan firmalardan tedirgin olduğunu ve önüne geçmek için uğraş verdiğini, Jobs'ın amacının Android'i hedef göstererek çalışanlarını motive etmek olduğunu, bunun yerine teknolojiyi daha iyi hale getirmek için fırsat yaratmak gerektiğini açıkladı. 

Page, Jobs ile ilişkilerinin iyi olduğunu, son olarak sağlığının kötüleşmeye başladığı dönemde Jobs'ın kendisini evine çağırarak yönetim ile ilgili pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını ve bunu da ailesine en çok zaman ayırması gereken dönemde yaptığı için bundan etkilendiğini belirtti.

Bunun yanında Page gündemde olan bazı konular hakkında da açıklamalarda bulundu.
Motorola'nın satın alınması sonrasında portföydeki patentleri kimseye karşı kullanmayacaklarını, diğer insanları fikri haklar konusunda suçlayarak başarılı olmaya çalışmadıklarını vurgulayan Page, şu anda Samsung tabletini kullanmaktan çok hoşlandığını ifade etti, ancak Google'ın Nexus tableti ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Page'e göre Android üreticilerin kendilerini ifade edebileceği ve gösterebileceği bir platform haline geldi ve bu açıdan bir şovu andırıyor.

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MURATSPLAT 7 yıl
Ölünün hakkından koşulmaz. Reklâm kokan hareketler bunlar.
Onu boşverinde Ne zaman Android'i java'dan kurtaracaksınız ondan haber verin.
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The Last Beerbender 7 yıl
Neden nefret etsinki zaten? Steve Jobs iPhone ile yeni bir furya başlattı. iPhone olmasa Android olmazdı belki ama Android'de benim kişisel olarak tercih ettiğim ve çok başarılı bir işletim sistemidir. Zaten hiç kimse böyle bir akım başlatıp sonrasında rakipsiz olmayı düşünmemeli. Mutlaka senden esinlenip yeni bir şeyler ortaya koyanlar olucak ve bu rekabet teknolojiyi ilerleticek, ilerledikçe de kâr eden biz yani tüketiciler olacağız.
Neden nefret etsinki zaten? Steve Jobs iPhone ile yeni bir furya başlattı. iPhone olmasa Android olmazdı belki ama Android'de benim kişisel olarak tercih ettiğ...
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nitreex 7 yıl
bak ne kadar guzel dimi adamlar yapiyor bizde bos bos su bundan daha iyi bu ona meydan okur die cene yoruyoruz gereksiz isler hep bizde cene calmada ustumuze yok
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DH Misafiri 7 yıl
MURATSPLAT
Ölünün hakkından koşulmaz. Reklâm kokan hareketler bunlar.Onu boşverinde Ne zaman Androidi javadan kurtaracaksınız ondan haber verin.

Androd'in javadan kurtulma gibi bir niyeti olsaydı kocaman kocaman kütüphaneleri google developers altında yayınlamazdı.
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DH Misafiri 7 yıl
iOS fanları doluşmuş yine
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DH Misafiri 7 yıl
Google düşmanları sahneye çıkmış...
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alpa07 7 yıl
google candır.
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RAN7843 7 yıl
adam yapmış kardeşim ve güzel işliyor siz neyin derdindesiniz eğer androdi beğemiyorsanız almassın olur biter çeşitlilik olmazsa rekabette olmaz bunları unutmayın şöyle düşünün eğer androit ve ıos olmasaydı windos yeni bir işletim sistemi çıkarırmıydı işte bunların hepsi olması gerekkkk
1 Yanıt Yanıtla +1
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jovanovic 7 yıl RAN7843
RAN7843

adam yapmış kardeşim ve güzel işliyor siz neyin derdindesiniz eğer androdi beğemiyorsanız almassın olur biter çeşitlilik olmazsa rekabette olmaz bunları unutmayın şöyle düşünün eğer androit ve ıos olmasaydı windos yeni bir işletim sistemi çıkarırmıydı işte bunların hepsi olması gerekkkk

Olur mu forumun yarısı fahri avukat zaten...
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E_Aydin35 7 yıl
İnsanalrın asıl içinde ne olduğunu kimse bilemez, duygularını,görüşlerini yada yalancı görüşlerini..
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Silent Guardian 7 yıl
Google gelecek üretiyor bence.Akıllı gozluk,insansız araba vb. bir sürü projesi var googleın.
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TeamAnimus 7 yıl
sdelta

Google internette ne yaparsak, ne adım atarsak hepsini logluyor, kayıt altına alıyor. Daha sonra da bunları kullanıyor, kişisel bilgilerimize kadar paylaşıyor. Bu nedenle tüm google ürünlerinden uzak durmaya çalışıyorum...


bu yüzden microsoft, nokia, samsung, facebook ya da apple ürünlerini kullanın. bunlar bu tür politikalara kesinlikle karşılar.
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troypilsner 7 yıl
Donanimhaber, yayınladığı haberlerin kaynaklarını belirtse de orjinal kaynaklara da kolayca ulaşabilsek.
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Riobolt 7 yıl
Pek inandırıcı gelmedi bana.
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