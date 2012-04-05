Larry Page : Jobs aslında Android'den nefret etmiyordu

Steve Jobs'un ölümünün ardından piyasaya sürülen resmi biyografisinde Jobs'un kasasındaki tüm parayı Android işletim sistemini yok etmek için harcamak istediği ve Android'in çalıntı olduğunu ifade ettiği bölüm oldukça tartışıldı.





Google tepe yöneticisi Larry Page ise Bloomberg ile yaptığı bir röportajda Jobs'ın nefretinin rekabetten kaynaklandığını, her firmanın karşısına rakip olarak çıkan firmalardan tedirgin olduğunu ve önüne geçmek için uğraş verdiğini, Jobs'ın amacının Android'i hedef göstererek çalışanlarını motive etmek olduğunu, bunun yerine teknolojiyi daha iyi hale getirmek için fırsat yaratmak gerektiğini açıkladı.





Page, Jobs ile ilişkilerinin iyi olduğunu, son olarak sağlığının kötüleşmeye başladığı dönemde Jobs'ın kendisini evine çağırarak yönetim ile ilgili pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını ve bunu da ailesine en çok zaman ayırması gereken dönemde yaptığı için bundan etkilendiğini belirtti.





Bunun yanında Page gündemde olan bazı konular hakkında da açıklamalarda bulundu.

Motorola'nın satın alınması sonrasında portföydeki patentleri kimseye karşı kullanmayacaklarını, diğer insanları fikri haklar konusunda suçlayarak başarılı olmaya çalışmadıklarını vurgulayan Page, şu anda Samsung tabletini kullanmaktan çok hoşlandığını ifade etti, ancak Google'ın Nexus tableti ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.





Page'e göre Android üreticilerin kendilerini ifade edebileceği ve gösterebileceği bir platform haline geldi ve bu açıdan bir şovu andırıyor.