LeEco'nun elektrikli aracı Faraday Future'dan izler taşıyor

Amerikan patent ofisinin yayınladığı yeni patentler Çin'li LeEco'nun elektrikli aracı LeSee'de Faraday Future'un dokunuşları olduğunu gözler önüne serdi. Daha öncesinde aralık ayında Buzzfeed News tarafından ortaya atılan iddiada LeEco'nun Faraday Future teknolojileri kullandığı iddia edilmiş ancak iki firma da bu iddialara yanıt vermemişti.

Ortaya çıkan patent sonucu FF yetkilisi bu durumu onaylamak durumunda kaldı. Konuya bir e-posta üzerinden yanıt veren FF çalışanı LeEco ile kendilerinin yakın temasta olduğunu ve teknoloji paylaşımı yaptıklarını açıklamış. LeEco, şu anda Faraday Future firmasının en büyük yatırımcısı ve parça tedarikçisi konumunda yer alırken, LeEco CEO'su Jia Yueting'in de FF'in operasyonlarında eli olduğu bir süredir konuşuluyor.

Yayınlanan FF patentlerinden birisinde araç dış tasarımı görülürken, bir diğerinde ise LeEco logosunu taşıyan direksiyon tasarımı yer alıyor.