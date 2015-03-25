Leap Motion, Razer'ın OSVR sanal gerçeklik başlığına gömülü olarak gelmeye hazırlanıyor

Video incelemesine burada yer verdiğimiz gelişmiş kontrol cihazı Leap Motion, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir duyuruyla sanal gerçeklik cihazlarına özel bir sensör geliştireceğini müjdelemişti. Gelen son bilgilere göreyse Leap Motion, Razer'ın OSVR sanal gerçeklik başlığına gömülü olarak geliştiricilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bildiğiniz üzere sanal gerçeklik gözlükleri harici bir kontrolcüye ihtiyaç duyuyor ve bu noktada 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabilen Leap Motion'un etkili bir deneyim sunabileceği belirtiliyor. Razer'ın sanal gerçeklik için endüstri standartı oluşturmak adına geliştirdiği "Açık Kaynak Sanal Gerçeklik" ya da kısaca OSVR adı verilen sanal gözlüğünün direkt olarak gövdesine dahil edileceği açıklanan Leap Motion, bu sayede hem daha fazla kişiye ulaşacak hem de geliştiricilere yeni kontrol olanakları sunacak. İsteyen kullanıcılar OSVR'ı ayrı olarak satın alabilecekken, toplu bir çözüm isteyenler için Leap Motion paketi de oldukça önemli bir seçenek oluşturacak.

Normal kullanımda beklenilen etkiyi yakalayamayan Leap Motion platformu sanal gerçeklik için en ideal çözümler arasında yer alırken, Razer OSVR ile yapılan ortaklık doğrultusundaki ürünlerin ön sipariş üzerinden Mayıs ayında satılmaya başlanacağı, dağıtımın ise Haziran ayında yapılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Leap Motion'un sanal gerçeklik dünyasında sunduğu deneyimi aşağıda yer alan tanıtım videosuyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://mashable.com/2015/03/25/leap-motion-razer-osvr/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss