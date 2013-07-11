Leap Motion benzeri kontrol imkanı sağlayan fare projesi: Skymouse





Uzun yıllardır farklı marka ve formlarda karşımıza çıkan fare modellerinin geleceği, özellikle Leap Motion isimli aparat ile gözler önüne serildi. Bu benzer yapı üzerinden hazırlanan Skymouse ise, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.

Site üzerinde Eliott Ephrati tarafından başlatılan Skymouse fare projesi, parmaklara takılan ufak aparatlar yardımıyla bilgisayar sistemlerinin el hareketleriyle yönetilmesine imkan sağlıyor. Kızılötesi LED ve kameralar yardımıyla takip işlemini gerçekleştiren Skymouse, hiçbir sürücü yükleme işlemine gerek kalmadan çalışabiliyor. Farklı fare işlemlerini de algılayabilen ürün, tamamen açık kaynak kodlu olarak geliyor.

İleride direkt olarak çıplak el ile kullanılacak versiyonun da geliştirileceği belirtilen Skymouse, site üzerinde başlatılırken konan 80,000$ hedefin bitimine 37 gün kala 77 bağış ile 3,731$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 70$ (10$ kargo) bağış ile 2014 Nisan ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/eephrati/skymouse?ref=category