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Leap Motion benzeri kontrol imkanı sağlayan fare projesi: Skymouse

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leap Motion benzeri kontrol imkanı sağlayan fare projesi: Skymouse

Uzun yıllardır farklı marka ve formlarda karşımıza çıkan fare modellerinin geleceği, özellikle Leap Motion isimli aparat ile gözler önüne serildi. Bu benzer yapı üzerinden hazırlanan Skymouse ise, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.
Site üzerinde Eliott Ephrati tarafından başlatılan Skymouse fare projesi, parmaklara takılan ufak aparatlar yardımıyla bilgisayar sistemlerinin el hareketleriyle yönetilmesine imkan sağlıyor. Kızılötesi LED ve kameralar yardımıyla takip işlemini gerçekleştiren Skymouse, hiçbir sürücü yükleme işlemine gerek kalmadan çalışabiliyor. Farklı fare işlemlerini de algılayabilen ürün, tamamen açık kaynak kodlu olarak geliyor.
İleride direkt olarak çıplak el ile kullanılacak versiyonun da geliştirileceği belirtilen Skymouse, site üzerinde başlatılırken konan 80,000$ hedefin bitimine 37 gün kala 77 bağış ile 3,731$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 70$ (10$ kargo) bağış ile 2014 Nisan ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
Leap Motion benzeri kontrol imkanı sağlayan fare projesi: Skymouse

http://www.kickstarter.com/projects/eephrati/skymouse?ref=category Yorum Yaz
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djduke 5 yıl en beğenilen
insanın havada kolu agrır hiç mantıklı bişi değil.
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arel.gr 5 yıl
djduke hakli,sensor zemin uzerinde,relax moddaki elin parmak hareketlerini okuyamazzsa bu is ulmaz !
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
aynen bunun masa üzerinde çalışanını yapsalar çok tutacak, benzeri varken gerek yoktu
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djduke 5 yıl en beğenilen
insanın havada kolu agrır hiç mantıklı bişi değil.
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SS10 5 yıl
Teoride güzel, pratikte kötü.
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