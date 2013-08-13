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Leap Motion uygulama mağazası 3 haftada 1 milyon indirme rakamına ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leap Motion uygulama mağazası 3 haftada 1 milyon indirme rakamına ulaştı
El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan ve tanıtıldığı zaman büyük yankı uyandıran Leap Motion kontrol cihazının resmi uygulama mağazası, cihazın satışına sunulmasından üç hafta sonra toplam 1 milyon indirme rakamına ulaştı.
79$ fiyat etiketiyle satın alınabilen Leap Motion, Windows ve Mac bilgisayar sistemleriyle çalışabiliyor ve 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yaparak oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyabiliyor. Ulaşılan 1 milyon uygulama indirme rakamı yanında 25,000 yeni uygulama geliştirme paketinin de indirildiği belirtilen Leap Motion, kendisine özel olarak hazırlanan uygulamalar ile desteklenmeye ve birçok yazılımcının dikkatini çekerek geniş bir kullanım alanına ulaşmaya devam ediyor.

http://venturebeat.com/2013/08/12/leap-motion-1-million-app-downloads-in-3-weeks/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DubSteq 6 yıl
Türkiyeye gelmesi lazım yada muadili birşey yapılsın
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Divinity 6 yıl
Kendi sitesinde Türkiye dahil birçok ülkeye sipariş verilebiliyor.
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