Legolardan bilgisayar : Lego Computer

Herkesin çocukluğuna mutlaka bir şekilde değmiş olan Lego, yavaş yavaş bilgisayar dünyasında da kendisine yer bulmaya başladı. Uzun yıllardır müşterilere Lego tabanlı bilgisayar tasarlayan Total Geekdom, bu kez daha ilginç bir tasarımla karşımızda.





Lego Computer adındaki bilgisayar dış tasarımı ile 4 uçlu bir Lego tuğlası görünümünde. Dış tarafında çok fazla özelleştirme sunmayan bilgisayarın donanımını değiştirmek için biraz Lego becerisine sahip olmanız gerekiyor.





Tasarımcı anakartın oturduğu en alt tabandan başlamak üzere katman katman legolarla bir kasa inşa etmiş ve bu katmanlara donanım bileşenlerini yerleştirmiş. Müşterilerin donanım değişimi için bu katmanları dikkatlice sökmesi ve takması gerekiyor.





Herhangi bir kablo karmaşası yaşanmaması için kabloları belirli noktalarda bağlayan tasarımcı ayrıca bu yapıyı soğutmak için yukarıdan aşağıya inen bir hava akımı kullanmış. 4 ucun yer aldığı en üst katmandan giren soğuk hava ısıyı orta ve alt katmanlardan dışarı atmaya yarıyor.





Kasanın en üst kısmında özelleştirme imkanı sunuluyor. Yine hava akımını bozmayacak şekilde renkli veya yüzgeçli kapaklar seçilebiliyor. Ayrıca kasayı çevreleyen LED ışık çubuğu dinamik olarak değişebiliyor. Kasanın ebatları 20cmx20cmx16.5cm olarak belirlenmiş.





Bilgisayarın konfigürasyonu fiyat seçeneklerine göre belirlenmiş. Haswell tabanlı işlemcilerin kullanıldığı kasada çift çekirdekli Intel Core i3-4160 ile dört çekirdekli Intel Core i5-4590s ve Intel Core i7-4790s seçenekleri mevcut.





Modelde ayrıca 8GB/16GB LPDDR3 RAM, 120GB/250GB/500GB/1TB Intel Series 530 Msata SSD, ikincil SSD/HDD desteği, DVD veya Blu-ray, Windows7/8/10 ve Linux seçenekleri de yer alıyor. Bağlantı arabirimi olarak ise kasada Displayport, HDMI, USB 3.0 portları, LAN, Bluetooth 4.0, Intel 7260 WiFi mevcut. Model 999$ başlangıç etiketine sahip. Donanım seçimine göre fiyat da değişiyor.

http://www.totalgeekdom.com/?page_id=1694