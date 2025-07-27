Grok 4 yapay zekâ analiz indeksinde zirvede

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda en gelişmiş yapay zekâ modeli Grok 4’ü duyuran xAI, indekslerde de yükselmeye başladı. Elon Musk son güncellemelerle Grok 4 modelinin sektörde önemli bir aşamaya geçtiğini paylaştı.

Grok 4 zirvede

Paylaşılan tabloda farklı metriklere göre yapay zekâ modellerinin elde ettiği sonuçlar yer alıyor. Grok 4, yapay analiz zekâsı indeksinde 73 puan ile zirvede yer alıyor. OpenAI firmasının o3-pro modeli 71 puan, Google Gemini 2.5 Pro modeli ise 70 puanla onu takip ediyor.

xAI verimlilik hedefini belirledi 3 gün önce eklendi

Token başına maliyet başlığında ise Grok 3 mini Reasoning lider olurken Grok 4 oldukça gerilerde kalıyor. Çıktı hızı ve gecikme süresi olarak da Grok 4 ortalarda yer alıyor. Diğer bir paylaşımda ise görev başına maliyet açısından Grok 4 modelinin oldukça yukarıda olduğu görülüyor. Kaynaklar Elon Musk’ın bu paylaşımı ile Grok geliştirmelerinde analiz yeteneğine vurgu yaptığını düşünüyor.



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Grok 4 analiz yeteneği ile göz dolduruyor

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