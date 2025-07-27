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    Grok 4 yapay zekâ analiz indeksinde zirvede

    xAI girişiminin Grok 4 yapay zekâ modeli özellikle analiz zekası kategorisinde ChatGPT ve Google Gemini gibi rakiplerini geride bırakarak liderliğe yükseliyor.  

    Grok 4 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda en gelişmiş yapay zekâ modeli Grok 4’ü duyuran xAI, indekslerde de yükselmeye başladı. Elon Musk son güncellemelerle Grok 4 modelinin sektörde önemli bir aşamaya geçtiğini paylaştı. 

    Grok 4 zirvede

    Paylaşılan tabloda farklı metriklere göre yapay zekâ modellerinin elde ettiği sonuçlar yer alıyor. Grok 4, yapay analiz zekâsı indeksinde 73 puan ile zirvede yer alıyor. OpenAI firmasının o3-pro modeli 71 puan, Google Gemini 2.5 Pro modeli ise 70 puanla onu takip ediyor. 

    Token başına maliyet başlığında ise Grok 3 mini Reasoning lider olurken Grok 4 oldukça gerilerde kalıyor. Çıktı hızı ve gecikme süresi olarak da Grok 4 ortalarda yer alıyor. Diğer bir paylaşımda ise görev başına maliyet açısından Grok 4 modelinin oldukça yukarıda olduğu görülüyor. Kaynaklar Elon Musk’ın bu paylaşımı ile Grok geliştirmelerinde analiz yeteneğine vurgu yaptığını düşünüyor. 
     

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