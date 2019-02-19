Oppo'nun R serisi akıllı telefonları artık üretilmeyebilir

Teknoloji Editörü
Oppo, yıllarca F serisi ve R serisi arasında değişen çeşitli akıllı telefon modellerini piyasaya sürüyordu. Oppo Başkan Yardımcısı Shen Piren'in açıklamalarına bakılırsa, şirket bu yıl yeni bir R serisi akıllı telefon piyasaya sürmeyecek.
Shen açık kapı bıraktı
Sosyal medya platformu Weibo'da açıklamalar yapan Shen, Oppo'nun bu yıl R19 akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyeceğini duyurdu. Başkan yardımcısı R serisinin ölüp ölmediğini onaylamadı ancak kullanıcılar tarafından bu cihazın lansmanının atlandığı gibi spekülasyonlara yol açmaması için böyle bir açıklamayı uygun gördüklerini belirtti.R serisi yerine Oppo'nun Find serisi, F serisi, K serisi ve A serisi telefonların yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etmesi bekleniyor. Bunun yanında şirket, daha önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz gibi yakında OPPO F11 Pro akıllı telefon modelini de kullanıcıları ile buluşturacak. Bu modelin de Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.
https://www.weibo.com/6561912289/HgKannrpV?type=comment Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Oppo ile ilgili yeni haber var
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Yine Find X resmiyle bir Oppo haberi yapılır.
Nokta.