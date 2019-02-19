Oppo'nun R serisi akıllı telefonları artık üretilmeyebilir

Oppo, yıllarca F serisi ve R serisi arasında değişen çeşitli akıllı telefon modellerini piyasaya sürüyordu. Oppo Başkan Yardımcısı Shen Piren'in açıklamalarına bakılırsa, şirket bu yıl yeni bir R serisi akıllı telefon piyasaya sürmeyecek.

Shen açık kapı bıraktı

Sosyal medya platformu Weibo'da açıklamalar yapan Shen, Oppo'nun bu yıl R19 akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyeceğini duyurdu. Başkan yardımcısı R serisinin ölüp ölmediğini onaylamadı ancak kullanıcılar tarafından bu cihazın lansmanının atlandığı gibi spekülasyonlara yol açmaması için böyle bir açıklamayı uygun gördüklerini belirtti.

https://www.weibo.com/6561912289/HgKannrpV?type=comment

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R serisi yerine Oppo'nunserisi,serisi,serisi veserisi telefonların yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etmesi bekleniyor. Bunun yanında şirket, daha önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz gibi yakındaakıllı telefon modelini de kullanıcıları ile buluşturacak. Bu modelin de'nde tanıtılması bekleniyor.