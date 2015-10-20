Leica'dan 7500$'lık canavar

Detaylarına burada yer verdiğimiz tam kare sensörlü Leica Q kompakt fotoğraf makinesi ile benzer bir tasarım çizgisi taşıyan Leica SL, firmanın SL sistem yapısının başlangıcını oluşturuyor. Bu sistem için Leica Vario-Elmarit-SL 24-90mm F2.8-4 ASPH, Apo-Vario Elmarit-SL 90-280mm F2.8-4 ve Summilux-SL 50mm F1.4 ASPH lens modellerini hazırlayan firma, Sony'nin A serisi ile yalnız kaldığı pazara ciddi bir oyuncu olarak dahil oluyor.

Bünyesinde 24MP çözünürlükte tam kare bir CMOS sensör yer alan Leica SL, dünyanın en yüksek çözünürlüğe sahip elektronik vizörüyle (4.4 megapiksel SXAG 60FPS) optik deneyimini aratmıyor ve arkasına konumlandırılan 2.95-inç dokunmatik LCD ekranıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Hızlı bilgiler için gövdesi üzerinde 1.28-inç'lik ufak bir LCD ekran daha taşıyor model, bu ekran üzerinde diyafram, ISO değeri ve enstantane gibi bilgileri gözler önüne seriyor.

Bu ekran kombinasyonu sayesinde minimal tuş dizilimine sahip olan Leica SL, oldukça önemli bir detay olarak olarak 4096 x 2160 piksel yani 4K çözünürlükte saniyede 24 kare video çekimleri gerçekleştirebiliyor. Bu kaydı ister dahili istenirse de daha kaliteli olarak (4:2:2 10-bit) HDMI çıkışıyla dışa aktarabilen fotoğraf makinesi, saniyede 11 kare seri çekim hızına çıkarak aksiyon anlarında sorun yaşatmayacak gidi duruyor. Makinenin yavaş çekim performansı ise Full HD çözünürlükte saniyede 120 kare seviyesinde kalıyor.

Hemen her firma gibi SL'in 49 noktalı otomatik netleme sistemiyle sınıfındaki en hızlı model olduğunu belirten Leica, makinesine yerleştirdiği WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi ile akıllı cihazlara bağlanabiliyor. Bu bağlantı ile hem akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen hem de anlık görüntü aktarımı yapabilen tam kare sensörlü aynasız fotoğraf makinesi, mekanik olarak 1/8000 enstantane seviyesine çıkabiliyor ve açıklandığı kadarıyla elektronik perde opsiyonu da ilerleyen zamanlarda kullanıma sunulmaya hazırlanıyor.

ISO 50,000'e kadar çıkabilen Leica S, suya ve toza karşı dayanıklı alüminyum üretilen 857 gramlık gövdesiyle her zaman taşınabilecek bir alternatif oluştururken, gücünü firmanın Maestro II görüntü işlemcisinden alıyor. Tam dolu batarya ile 400 fotoğrafın altında kalkabildiği belirtilen ürün, profesyonel kesimin ihtiyaçlarını dahi karşılayabiliyor.

Leica SL'in fiyatı ise tahmin edebileceği üzere hiç de ucuz değil. Modelin sadece gövde fiyatı tam 7,500$ seviyesinde. Makine ile beraber 16 Kasımda raflardaki yerini alacak Vario-Elmarit-SL 24–90 mm f/2.8–4 ASPH lens modeli ise 4,950$ gibi yine oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satılacak. Karşılaştırmak adına 42MP Tam Kare sensörlü Sony A7R Mark 2, 3200$'dan satılıyor.

http://www.dpreview.com/articles/0655212186/leica-introduces-sl-type-601-full-frame-mirrorless-camera