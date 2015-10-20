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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Leica'dan 7500$'lık canavar

Yılların eskitemediği fotoğraf makinesi üreticilerinden Leica, uzun süredir bulanık fotoğraflarda karşımıza çıkan FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesi "SL Typ 601'i" resmi olarak duyurdu.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leica'dan 7500$'lık canavar

 Detaylarına burada yer verdiğimiz tam kare sensörlü Leica Q kompakt fotoğraf makinesi ile benzer bir tasarım çizgisi taşıyan Leica SL, firmanın SL sistem yapısının başlangıcını oluşturuyor. Bu sistem için Leica Vario-Elmarit-SL 24-90mm F2.8-4 ASPH, Apo-Vario Elmarit-SL 90-280mm F2.8-4 ve Summilux-SL 50mm F1.4 ASPH lens modellerini hazırlayan firma, Sony'nin A serisi ile yalnız kaldığı pazara ciddi bir oyuncu olarak dahil oluyor.
Bünyesinde 24MP çözünürlükte tam kare bir CMOS sensör yer alan Leica SL, dünyanın en yüksek çözünürlüğe sahip elektronik vizörüyle (4.4 megapiksel SXAG 60FPS) optik deneyimini aratmıyor ve arkasına konumlandırılan 2.95-inç dokunmatik LCD ekranıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Hızlı bilgiler için gövdesi üzerinde 1.28-inç'lik ufak bir LCD ekran daha taşıyor model, bu ekran üzerinde diyafram, ISO değeri ve enstantane gibi bilgileri gözler önüne seriyor.
Bu ekran kombinasyonu sayesinde minimal tuş dizilimine sahip olan Leica SL, oldukça önemli bir detay olarak olarak 4096 x 2160 piksel yani 4K çözünürlükte saniyede 24 kare video çekimleri gerçekleştirebiliyor. Bu kaydı ister dahili istenirse de daha kaliteli olarak (4:2:2 10-bit) HDMI çıkışıyla dışa aktarabilen fotoğraf makinesi, saniyede 11 kare seri çekim hızına çıkarak aksiyon anlarında sorun yaşatmayacak gidi duruyor. Makinenin yavaş çekim performansı ise Full HD çözünürlükte saniyede 120 kare seviyesinde kalıyor. 
Leica'dan 7500$'lık canavar
 
Hemen her firma gibi SL'in 49 noktalı otomatik netleme sistemiyle sınıfındaki en hızlı model olduğunu belirten Leica, makinesine yerleştirdiği WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi ile akıllı cihazlara bağlanabiliyor. Bu bağlantı ile hem akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen hem de anlık görüntü aktarımı yapabilen tam kare sensörlü aynasız fotoğraf makinesi, mekanik olarak 1/8000 enstantane seviyesine çıkabiliyor ve açıklandığı kadarıyla elektronik perde opsiyonu da ilerleyen zamanlarda kullanıma sunulmaya hazırlanıyor.
ISO 50,000'e kadar çıkabilen Leica S, suya ve toza karşı dayanıklı alüminyum üretilen 857 gramlık gövdesiyle her zaman taşınabilecek bir alternatif oluştururken, gücünü firmanın Maestro II görüntü işlemcisinden alıyor. Tam dolu batarya ile 400 fotoğrafın altında kalkabildiği belirtilen ürün, profesyonel kesimin ihtiyaçlarını dahi karşılayabiliyor.
Leica SL'in fiyatı ise tahmin edebileceği üzere hiç de ucuz değil. Modelin sadece gövde fiyatı tam 7,500$ seviyesinde. Makine ile beraber 16 Kasımda raflardaki yerini alacak Vario-Elmarit-SL 24–90 mm f/2.8–4 ASPH lens modeli ise 4,950$ gibi yine oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satılacak. Karşılaştırmak adına 42MP Tam Kare sensörlü Sony A7R Mark 2, 3200$'dan satılıyor.
Leica'dan 7500$'lık canavar
 

http://www.dpreview.com/articles/0655212186/leica-introduces-sl-type-601-full-frame-mirrorless-camera Yorum Yaz
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theory of a dead man 3 yıl en beğenilen



elbette çok kaliteli makineler ama acaba diyorum leica biraz daha alınabilir makineler yapsa karı artar mı azalır mı? Bir de biraz da dizayn be kardeşim 7500 lük gövde de 3 tane tuş var neredeyse. Makine resmen karışma ben çekicem diyor
elbette çok kaliteli makineler ama acaba diyorum leica biraz daha alınabilir makineler yapsa karı artar mı azalır mı? Bir de biraz da dizayn ...
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experiment67 3 yıl
3100$'a 42mp ve 102400 iso performansıyla Sony A7r II varken hala leica satın alan kesimi anlayamıyorum. Sorun objektifse Sony'ye nikon,canon hatta leica'nın objektifleri takılabiliyor.
O fiyat farkına objektif flash ve tripod alırım. Ya da İki sony a7r ii alıp sabit odak uzaklığına sahip(prime lens)geniş açı ve portre lensi ile mutlu mesut gezerim
3100$'a 42mp ve 102400 iso performansıyla Sony A7r II varken hala leica satın alan kesimi anlayamıyorum. Sorun objektifse Sony'ye nikon,canon hatta leica'nın ob...
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DH Misafiri 3 yıl
Laica bir tutkudur olmazsa olmazdır 100 japon markasıda koysanız bir laica etmez bazıları sony a 7 ll den bas etmiş cok yazık bilmiyorsunuz anladık bari kıyaslama yapmayın.
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Father Torque 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Laica bir tutkudur olmazsa olmazdır 100 japon markasıda koysanız bir laica etmez bazıları sony a 7 ll den bas etmiş cok yazık bilmiyorsunuz anladık bari kıyaslama yapmayın.

Panasonic ne kadar tutkuysa Leica da o kadar tutkudur

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mr.lsea 3 yıl
Çok asil bir görüntüsü var.
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coxackie 3 yıl
Dip düşmesi yaşıyorum
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Patren 3 yıl
araba alınır la o fiyata
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V4LKyR 3 yıl
Tamam iyi güzel, Leica markası çizgisinden şaşmıyor. 7500$ fiyat basmış SADECE GÖVDE İÇİN. Eh, öte yandan, İsviçre'de çalışan bir mühendis olsaydım, ayda 30k € maaş alırdım. O zaman çok da fazla koymazdı bu fiyatlandırma bana. En iyisi ben İsviçre'ye gideyim.
Ama yani gerçekten çok ilginç. Bu firmanın analizörleri, teknik ekibi falan nasıl bir anlayışla böyle bir fiyatlandırma koymuşlar? Bunu gerçekten anlayabilmek isterdim. Yani bu fiyatlandırmadan sorumlu olan adamı bulup "NEDEN 7500$" sorusunu sormak istiyorum. Tabi ki mantıklı bir açıklama bekliyorum. :)
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kadirirdem 3 yıl
Alinamayan bir makina olmuş
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Arranger. 3 yıl
Fiyat yüksek.
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experiment67 3 yıl
3100$'a 42mp ve 102400 iso performansıyla Sony A7r II varken hala leica satın alan kesimi anlayamıyorum. Sorun objektifse Sony'ye nikon,canon hatta leica'nın objektifleri takılabiliyor.
O fiyat farkına objektif flash ve tripod alırım. Ya da İki sony a7r ii alıp sabit odak uzaklığına sahip(prime lens)geniş açı ve portre lensi ile mutlu mesut gezerim
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aspirin_00 3 yıl
kasaya baksan 200 tl lik kasa tipi var ama içi canavar yuvası :D
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dobrasam 3 yıl
bunun kullanım amacı nedir bilmem ama adamı öldürürler eğer 75.00 $ ise
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theory of a dead man 3 yıl



elbette çok kaliteli makineler ama acaba diyorum leica biraz daha alınabilir makineler yapsa karı artar mı azalır mı? Bir de biraz da dizayn be kardeşim 7500 lük gövde de 3 tane tuş var neredeyse. Makine resmen karışma ben çekicem diyor
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