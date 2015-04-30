Leica'dan sadece siyah beyaz çekim yapabilen yeni dijital fotoğraf makinesi: M Monochrom

Dünyanın en prestijli fotoğraf makinesi üreticileri arasında yer alan Leica, sadece siyah beyaz çekim yapabilen yeni ragefinder dijital fotoğraf makinesi M Monochrom Typ 246'yı resmi olarak duyurdu.

Firmanın artık standartlaşan retro tasarım çizgisini taşıyan Leica M Monochrom Typ 246, eski Monochrom'dan farklı olarak artık 18 megapiksel yerine 24 megapiksellik bir FF (Tam Kare) CMOS sensör barındırıyor ve renkler ile low-pass filtresini aradan çıkartarak üst seviye kaliteye sahip siyah beyaz fotoğraflar çekebiliyor. ISO aralığının 320-25000 arasında olan ve yeni geliştirilen Maestro görüntü işlem birimiyle yüksek performans vaat eden fotoğraf makinesi, çektiği görüntüleri Safir cama sahip 3-inçlik ekranında gözler önüne seriyor ve fotoğraf yanında siyah-beyaz Full HD 30p videolar da çekebiliyor.

Canlı önizleme ve "focus peaking" desteğiyle manuel netleme noktasında kullanıcılarına ciddi seviyede yardımcı olabilen Leica M Monochrom Typ 246, SD/SDHC ve SDXC hafıza kartlarına Jpeg'den harici olarak RAW formatında da kayıt gerçekleştirebiliyor ve 2GB'lık önbellek boyutuyla seri çekimde 30 kareyi görebiliyor. M Bayonet üzerine kurulan siyah beyaz canavarı, hemen hemen bütün R serisi lenslerle de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sadece siyah renk seçeneğiyle hazırlanan Leica M Monochrom Typ 246, Mayıs ayı sonunda 7200$ yurt dışı fiyatıyla satışa çıkıyor.

http://www.photographyblog.com/news/leica_m_monochrom_typ_246/