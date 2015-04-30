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Leica'dan sadece siyah beyaz çekim yapabilen yeni dijital fotoğraf makinesi: M Monochrom

4 yıl
3,6b
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8
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leica'dan sadece siyah beyaz çekim yapabilen yeni dijital fotoğraf makinesi: M Monochrom
Dünyanın en prestijli fotoğraf makinesi üreticileri arasında yer alan Leica, sadece siyah beyaz çekim yapabilen yeni ragefinder dijital fotoğraf makinesi M Monochrom Typ 246'yı resmi olarak duyurdu.
Firmanın artık standartlaşan retro tasarım çizgisini taşıyan Leica M Monochrom Typ 246, eski Monochrom'dan farklı olarak artık 18 megapiksel yerine 24 megapiksellik bir FF (Tam Kare) CMOS sensör barındırıyor ve renkler ile low-pass filtresini aradan çıkartarak üst seviye kaliteye sahip siyah beyaz fotoğraflar çekebiliyor. ISO aralığının 320-25000 arasında olan ve yeni geliştirilen Maestro görüntü işlem birimiyle yüksek performans vaat eden fotoğraf makinesi, çektiği görüntüleri Safir cama sahip 3-inçlik ekranında gözler önüne seriyor ve fotoğraf yanında siyah-beyaz Full HD 30p videolar da çekebiliyor.
Canlı önizleme ve "focus peaking" desteğiyle manuel netleme noktasında kullanıcılarına ciddi seviyede yardımcı olabilen Leica M Monochrom Typ 246, SD/SDHC ve SDXC hafıza kartlarına Jpeg'den harici olarak RAW formatında da kayıt gerçekleştirebiliyor ve 2GB'lık önbellek boyutuyla seri çekimde 30 kareyi görebiliyor. M Bayonet üzerine kurulan siyah beyaz canavarı, hemen hemen bütün R serisi lenslerle de rahatlıkla kullanılabiliyor.
Sadece siyah renk seçeneğiyle hazırlanan Leica M Monochrom Typ 246, Mayıs ayı sonunda 7200$ yurt dışı fiyatıyla satışa çıkıyor.
Leica'dan sadece siyah beyaz çekim yapabilen yeni dijital fotoğraf makinesi: M Monochrom
 

http://www.photographyblog.com/news/leica_m_monochrom_typ_246/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Ucuzmuş, aldım 10 tane





Bu fiyat ne lan?! Leica'dan bahsediyoruz sonuçta ama yuh diyor insan yinede
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olağan_şüpheli 4 yıl
hem siyah beyaz olsun hemde filmli. 10 bin dolardan gelsin hava da kapalım. duy sesimizi leica .
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saruman_me 4 yıl
Full israf
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sFenX_06 4 yıl
15-25 bin dolar arası sadece lenslerinin satıldığını düşünürsek nerdeyse bedava fiyat. ebay.com/...
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zwanzig 4 yıl
Bu firmanın diğer makineleri kaç para acaba :D
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ergenius 4 yıl
Böyle azime helal olsun
Tam beslediğim makina 7200 $ da cabası
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