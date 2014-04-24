Leica'dan tasarımıyla dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: T 701

1849 yılında Almanya’nın Wetzlar kentinde kurulan fotoğraf makinası üreticisi dünyaca ünlü Leica, uzun süredir bilgileri gelen otomatik netleme özellikli lensleri değiştirilebilir aynasız kamera sistemi T-System'i tanıttı ve bu serinin ilk modeli T 701'i resmi olarak duyurdu.

Çağın tasarım anlayışına uygun bir çizgiyle AUDI Design ortaklığında alüminyum materyalden üretilen ( Almaya merkezli el işçiliğiyle ) lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi Leica T 701, bünyesinde 16.5 MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör (1.5x kesme faktörü) taşıyor ve bu sensörle üst düzey fotoğraflar (JPEG / RAW) yanında Full HD (30P) videolar da çekebiliyor. 16GB'lık dahili hafızasında depoladığı görüntüleri 3.7-inç'lik 1.3milyon nokta dokunmatik ekranında gösterebilen fotoğraf makinesi, ekranının dokunmatik olması nedeniyle arka kısmında herhangi bir buton taşımıyor ve böylece rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Harici olarak elektronik vizör (Dahili GPS / 2,36 milyon nokta) ve flaş üniteleriyle satın alınabilen Leica T 701, geldiği T-Mount bağlantı yapısına özel hazırlanan Vario-Elmar T f3.5-5.6/18-56mm ASPH ve Summicron T f2/23mm ASPH lensleri (Super-Vario-Elmar-T 11–23 mm f/3.5–4.5 ASPH ve Vario-Elmar-T 55–135 mm f/3.5–4.5 ASPH lens modelleri Photokina 2014 kapsamında gelecek) yanında özel adaptör seçeneğiyle firmanın M serisi lenslerini de aktif olarak kullanabiliyor. 2014 yılı için fotoğraf makinesi pazarında standart haline gelen dahili Wi-Fi teknolojisiyle akıllı telefon, tablet (iOS) ya da masaüstü bilgisayarlara görüntü aktarımı yapabilen model, diğer birçok benzeri gibi kablosuz olarak da kontrol edilebiliyor.

Leica'dan alıştığımız şekilde birçok kaliteli taşıma çantası ve diğer aksesuarlar ile satın alınabilen T 701 aynasız fotoğraf makinesi, turuncu, sarı, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış durumda. 1/4000 maksimum enstantane hızı, dahili flaş, SD / SDHC / SDXC hafıza kartı desteği, saniyede 5 kare seri çekim hızı, 125-12500 ISO aralığı ve otomatik netleme teknolojisi gibi diğer detayları bulunan Leica T 701, 134 x 69 x 33 mm boyuta, 284 gram ağırlığa ve BP-DC13 lityum-iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre ortalama 400 fotoğraf çekebilme kapasitesine sahip.

Leica'nın ürün gamına eklediği en son fotoğraf makinesi T 701, yaklaşık 1850$ fiyat etiketiyle 26 Mayıs tarihinde satışa çıkıyor. Duyurulan aksesuar ürünlerinden elektronik vizör 595$, Leica M lens adaptörü 395$, Leica Vario-Elmar-T 18-56 f/3.5-5.6 ASPH 1750$, Leica Summicron-T 23mm f/2 ASPH ise 1950$ fiyat etiketlerine sahip.

Makine hakkında hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.ephotozine.com/article/new-leica-t-camera-system-for-the-smartphone-generation-24576