Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Leica'dan tasarımıyla dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: T 701

5 yıl
2,8b
1
14
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Leica'dan tasarımıyla dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: T 701
1849 yılında Almanya’nın Wetzlar kentinde kurulan fotoğraf makinası üreticisi dünyaca ünlü Leica, uzun süredir bilgileri gelen otomatik netleme özellikli lensleri değiştirilebilir aynasız kamera sistemi T-System'i tanıttı ve bu serinin ilk modeli T 701'i resmi olarak duyurdu.
Çağın tasarım anlayışına uygun bir çizgiyle AUDI Design ortaklığında alüminyum materyalden üretilen (Almaya merkezli el işçiliğiyle) lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi Leica T 701, bünyesinde 16.5 MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör (1.5x kesme faktörü) taşıyor ve bu sensörle üst düzey fotoğraflar (JPEG / RAW) yanında Full HD (30P) videolar da çekebiliyor. 16GB'lık dahili hafızasında depoladığı görüntüleri 3.7-inç'lik 1.3milyon nokta dokunmatik ekranında gösterebilen fotoğraf makinesi, ekranının dokunmatik olması nedeniyle arka kısmında herhangi bir buton taşımıyor ve böylece rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Harici olarak elektronik vizör (Dahili GPS / 2,36 milyon nokta) ve flaş üniteleriyle satın alınabilen Leica T 701, geldiği T-Mount bağlantı yapısına özel hazırlanan Vario-Elmar T f3.5-5.6/18-56mm ASPH ve Summicron T f2/23mm ASPH lensleri (Super-Vario-Elmar-T 11–23 mm f/3.5–4.5 ASPH ve Vario-Elmar-T 55–135 mm f/3.5–4.5 ASPH lens modelleri Photokina 2014 kapsamında gelecek) yanında özel adaptör seçeneğiyle firmanın M serisi lenslerini de aktif olarak kullanabiliyor. 2014 yılı için fotoğraf makinesi pazarında standart haline gelen dahili Wi-Fi teknolojisiyle akıllı telefon, tablet (iOS) ya da masaüstü bilgisayarlara görüntü aktarımı yapabilen model, diğer birçok benzeri gibi kablosuz olarak da kontrol edilebiliyor.
Leica'dan alıştığımız şekilde birçok kaliteli taşıma çantası ve diğer aksesuarlar ile satın alınabilen T 701 aynasız fotoğraf makinesi, turuncu, sarı, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış durumda. 1/4000 maksimum enstantane hızı, dahili flaş, SD / SDHC / SDXC hafıza kartı desteği, saniyede 5 kare seri çekim hızı, 125-12500 ISO aralığı ve otomatik netleme teknolojisi gibi diğer detayları bulunan Leica T 701, 134 x 69 x 33 mm boyuta, 284 gram ağırlığa ve BP-DC13 lityum-iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre ortalama 400 fotoğraf çekebilme kapasitesine sahip.
Leica'nın ürün gamına eklediği en son fotoğraf makinesi T 701, yaklaşık 1850$ fiyat etiketiyle 26 Mayıs tarihinde satışa çıkıyor. Duyurulan aksesuar ürünlerinden elektronik vizör 595$, Leica M lens adaptörü 395$, Leica Vario-Elmar-T 18-56 f/3.5-5.6 ASPH 1750$, Leica Summicron-T 23mm f/2 ASPH ise 1950$ fiyat etiketlerine sahip.
Makine hakkında hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


Leica'dan tasarımıyla dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: T 701
 
Leica'dan tasarımıyla dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi: T 701

http://www.ephotozine.com/article/new-leica-t-camera-system-for-the-smartphone-generation-24576 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Guest-FA9189F46 4 yıl
Herkes lense pahallı demiş ama canon nikon dan daha iyi lensleri bence fiyatı normal herşeyi elle üretilen bir makine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vector x-31 4 yıl
Tamamiyle el yapımı olması %100 Alman malı markanın yıllardır tescillenmiş kalitesi sonuç bu fiyatlar

tabiki eleştirmekte zorlanıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulan64ude 5 yıl
kameranın kalitesi belli ama bu fiyatta çok fahiş be arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serseri sirin 5 yıl
adam sadece gövdenin kalıbı için 45 dakika harcadı lan. normal o kadar pahalı olması.


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elmeti 5 yıl
Leica, konsept olarak Apple bilgisayar ve telefon dünyasında nasıl ürünler çıkarıp fiyatlandırma yapıyorsa, fotoğrafçılık piyasasında da aynısını yapan bir şirket. Bundan dolayı kendine has müşterisi var. Ondan dolayı fiyat olarak yargılamak çok mantıklı değil. Mesela M9 isimli modelleri sadece gövde olarak 7000 dolardan satılıyor ve piyasada kendine göre bir alıcı kitlesi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 5 yıl
Kit lens fiyatlarına bak
Bu ürün ve fiyatlarıyla Leica firma olarak nedense bana "Kral Çıplak" masalındaki terzileri çağrıştırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1A72C1774 5 yıl
okumak istemeyenler için özet geçeyim "pahalı"
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLoWeR 5 yıl
Tasarım çok güzel, kendine has, tarzı var, minimalist vs vs.. İyide o lens ne abicim. Kelebek konmuş gibi!!! Bu mudur yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asimkalkan 5 yıl
Ne tasarımı ile dikkat çekmesi ya Nexi kopyalamışlar hatları biraz daha düzleştirmişler hepsi bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmax50 5 yıl
Berbat bir girişim, laykacılar çok kıcak bu modele.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wannabe 5 yıl
nex 3 ün metal versiyonu gibi. bodyi geçtimde, 18-56mm f3.5-5.6 lense 1750$ nedir yahu!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2797 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, Leica ve fotoğraf makinesi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 5 yıl Philips ile Akıllı Ütü Ailesi hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim