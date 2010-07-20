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Lenovo, Android tabanlı tablet bilgisayarını son çeyrekte duyurmayı planlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, iPad'e rakip olarak geliştirdiği tablet bilgisayarını yıl sonuna doğru duyurmayı hedefliyor. İlk defa CES 2010 fuarında lanse ettiği Skylight ve U1 Hybrid modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Lenovo'nun, LePad olarak telaffuz edilen tablet bilgisayarlarında Android işletim sistemine yer vereceği belirtiliyor. ARM tabanlı olması beklenen tablet bilgisayar için hangi donanımın tercih edileceği henüz resmi olarak açıklanmış olmasa da, daha önce Skylight modelinde Qualcomm Snapdragon platformunu kullanacağı duyuran Lenovo, son çeyrekte çıkacak tablet bilgisayarında, Qualcomm'un 45nm üretim teknolojisiyle geliştirmekte olduğu çift çekirdekli Snapdragon platformuna yer verebilir.

80 günde 3 milyondan fazla satan ve 23 Temmuz'da 9 farklı ülkede daha satışa sunulacak olan iPad karşısında LePad'in ne derece şansı olacak bunu henüz bilmiyoruz ancak LePhone isimli akıllı telefon modelinde olduğu gibi Lenovo, öncelikli olarak Çin pazarını hedef alacak gibi görünüyor.


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turabk1989 9 yıl
arkadaşımızın gösterdiği tablet bu tablet pc birtek lenovada yok,zaten bunlar piyasadaydı.Günümüzde tablet pc diyince akla katlanabilen tabletler gelmiyor(en azından benim öyle).
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dangeraus 9 yıl
Arkadaşım bir çok farklı marka ve model tablet pc var. Fakat konu lenovo olunca lenovo fun'larını ilgilendiren ve sevindiren konu olduğu için paylaşıldı
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dangeraus 9 yıl
bu ürün değil ama lenovonun tablet pc'si türkiye pazarına girdi.

vatanbilgisayar.com/...
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