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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, Legion serisi yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarını tanıttı

Çinli teknoloji şirketi Lenovo, en yeni Intel ve Nvidia ekran kartları ile donattığı Legion Y740, Y540 ve Y7000p model dizüstü oyuncu bilgisayarlarını tanıttı. İşte cihazların detayları.
3 hf.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lenovo, en yeni Intel CPU ve NVIDIA GPU'larla donatılmış, Legion Y740, Y540 ve Y7000p dizüstü oyuncu bilgisayarlarını tanıttı. Oyuncu sistemleri üreten PC üreticileri, bu rekabetçi ama kârlı pazarda üstünlüklerini korumak için bilgisayarlarına en son donanımları entegre etme konusunda oldukça titizler ve bunun son örneği de Lenovo.

Her bütçeye uygun model mevcut

Her üç bilgisayar da ilk olarak CES 2019'da duyurulmuştu. Rakipleri yenilik arayışındayken, Lenovo'nun yıllardır öne sürdüğü hem şık hem de sağlam olan modern tasarımını koruduğu görülüyor. Yeni yükseltmelerle Legion Y740 (15 inç ve 17ş inç) şimdi, 9. nesil Intel Core i7 işlemci ve bir NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı ile sipariş edilebiliyor. Yeni bileşenler, kullanıcıların NVIDIA'nın G-Sync teknolojisi ile desteklenen, isteğe bağlı 144Hz ekran seçeneği tarafından sunulan maksimum 144 FPS maksimum kare hızına ulaşmalarına yardımcı olacak.
Tüm yeni dizüstü bilgisayarlar 9. nesil işlemci seçeneklerine sahipler ve temel fark ise GPU yükseltmelerinde yatıyor. Örneğin, Legion Y7000p ve Y7000, GeForce RTX 2060 ile gelirken, aynı zamanda GeForce 1660 Ti ve GeForce 1650 Ti GPU modelleri ile daha düşük fiyatlarda gelebiliyorlar. Daha uygun fiyatlı Lenovo Legion Y540 modeli ise GeForce RTX 2060 ve 9. nesil Intel Core i7 ile satın alınarak fiyat/performans çözümü arayan kullanıcılar için ideal olabilir.

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interwap 3 hf. en beğenilen
Her bütçeye uygun model mevcut

Benim bütçe 1000 TL. Hngi modeli alıyoruz?
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Deníz 2 hf.
bende y520 var kırmızı klavye çok güzel duruyor.değiştirmeselerdi keşke.
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DH Misafiri 3 hf.
bende 530 var i 5 işlemci 8 gb ram 1050 gtx var efsane bir notebook herkese tavsiye ederim
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turker03 3 hf.
Uzun zamandır y530 kovalıyorum ama bizim para değer kaybettiği için benim hayaller yalan oldu. Bir süre erteleyeceğim. Bunları hiç alamam sanırım.
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Oyun için 5000+25000 liralık bilgisayar almayı ben mantıklı bulmuyorum oyun da bir eğlence sektörüdür ve şu an için sadece zenginleri memnun ediyor. Böyle bir bilgisayar alacak kişinin geleceğin sektörü oyun sektöründe çalışmaya hevesli biri olması gereksin ki oyun üretirken de cihazın parası çıksın. Yoksa sırf eğlenmek için 20+30.000 lira vermek hele bizim gibi ekonomik sorunları olan ülkede tamamen lüks ve enayilik.
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interwap 3 hf. en beğenilen
Her bütçeye uygun model mevcut

Benim bütçe 1000 TL. Hngi modeli alıyoruz?
Yanıtla +16
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