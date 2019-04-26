Lenovo, Legion serisi yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarını tanıttı

Lenovo, en yeni Intel CPU ve NVIDIA GPU'larla donatılmış, Legion Y740, Y540 ve Y7000p dizüstü oyuncu bilgisayarlarını tanıttı. Oyuncu sistemleri üreten PC üreticileri, bu rekabetçi ama kârlı pazarda üstünlüklerini korumak için bilgisayarlarına en son donanımları entegre etme konusunda oldukça titizler ve bunun son örneği de Lenovo.

Her bütçeye uygun model mevcut

Her üç bilgisayar da ilk olarak CES 2019'da duyurulmuştu. Rakipleri yenilik arayışındayken, Lenovo'nun yıllardır öne sürdüğü hem şık hem de sağlam olan modern tasarımını koruduğu görülüyor. Yeni yükseltmelerle Legion Y740 (15 inç ve 17ş inç) şimdi, 9. nesil Intel Core i7 işlemci ve bir NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı ile sipariş edilebiliyor. Yeni bileşenler, kullanıcıların NVIDIA'nın G-Sync teknolojisi ile desteklenen, isteğe bağlı 144Hz ekran seçeneği tarafından sunulan maksimum 144 FPS maksimum kare hızına ulaşmalarına yardımcı olacak.

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Tüm yeni dizüstü bilgisayarlar 9. nesil işlemci seçeneklerine sahipler ve temel fark ise GPU yükseltmelerinde yatıyor. Örneğin,ve, GeForce RTX 2060 ile gelirken, aynı zamanda GeForce 1660 Ti ve GeForce 1650 Ti GPU modelleri ilegelebiliyorlar. Daha uygun fiyatlı Lenovomodeli ise GeForce RTX 2060 ve 9. nesil Intel Core i7 ile satın alınarakçözümü arayan kullanıcılar için ideal olabilir.