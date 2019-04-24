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OnePlus 7 Pro'nun lansman tarihi belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus uzun bir süredir beklenen yeni amiral gemisi modeli olan OnePlus 7 Pro'nun ne zaman tanıtılacağını resmi olarak açıkladı. İşte konunun detayları.
3 hf.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kullanıcıların merakla beklediği bir akıllı telefon modeli olan OnePlus 7 Pro'nun lansman tarihi belli oldu. Çinli şirket yeni amiral gemisini, 14 Mayıs tarihinde New York'ta yapacağı bir etkinlikle tanıtacağını duyurdu.

En pahalı OnePlus modeli olacak

Şirketin etkinliğe ilişkin onayı yalnızca OnePlus 7 Pro için geçerli değil. Zira 14 Mayıs tarihinde amiral gemisi model ile birlikte standart bir OnePlus 7'nin piyasaya sürülmesi de bekleniyor. Pro modelinin şu ana kadar gördüğümüz tüm OnePlus akıllı telefonlardan daha yüksek fiyatlı olması bekleniyor ve bu fiyat etiketiyle eşleşecek özelliklere sahip olacak.
Söylentiler, OnePlus 7 Pro'nun 5G desteğine ek olarak bir açılır kamera kullanacağını yönünde. Şirketin CEO'su Pete Lau cihazdaki ekran panelinin önemli ölçüde geliştirildiğini de açıklamıştı. Cihazın diğer teknik detaylarının ise 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan tanıtım etkinliğine kadar ortaya çıkması bekleniyor.

https://twitter.com/oneplus/status/1120673682689445888 Yorum Yaz
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Yılan Serdar 3 hf. en beğenilen
Ben çok beğendim. Erkek adamın malı meydanda olur.
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suhaksk 3 hf.
Beğenmezsem almam olur biter.. Sanki almak zorundamıyız beğenmediğimiz telefonu
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intel7mix 3 hf.
Tutulursa hepsinde bu mekanizmayı görürüz.
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Yılan Serdar 3 hf. en beğenilen
Ben çok beğendim. Erkek adamın malı meydanda olur.
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