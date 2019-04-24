Kullanıcıların merakla beklediği bir akıllı telefon modeli olan OnePlus 7 Pro'nun lansman tarihi belli oldu. Çinli şirket yeni amiral gemisini, 14 Mayıs tarihinde New York'ta yapacağı bir etkinlikle tanıtacağını duyurdu.

En pahalı OnePlus modeli olacak

Şirketin etkinliğe ilişkin onayı yalnızca OnePlus 7 Pro için geçerli değil. Zira 14 Mayıs tarihinde amiral gemisi model ile birlikte standart bir OnePlus 7'nin piyasaya sürülmesi de bekleniyor. Pro modelinin şu ana kadar gördüğümüz tüm OnePlus akıllı telefonlardan daha yüksek fiyatlı olması bekleniyor ve bu fiyat etiketiyle eşleşecek özelliklere sahip olacak.

https://twitter.com/oneplus/status/1120673682689445888

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Söylentiler, OnePlus 7 Pro'nunek olarak birkullanacağını yönünde. Şirketin CEO'sucihazdaki ekran panelinin önemli ölçüde geliştirildiğini de açıklamıştı. Cihazın diğer teknik detaylarının ise 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan tanıtım etkinliğine kadarbekleniyor.