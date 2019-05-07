Lenovo ThinkBook dizüstü serisi geliyor

Bilgisayar pazarında HP ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Lenovo etki alanını genişletmek adına yeni hamleler yapıyor. Firma ana akım tüketici kitlesine hitap edecek ThinkBook dizüstü bilgisayar serisini duyurdu.

Lenovo ThinkBook serisi neler sunuyor?

Lenovo dizüstü ailesi içerisinde belirli IdeaPad modellerinin yerini alması beklenen ThinkBook serisi Çin CITE 2019 teknoloji fuarında görücüye çıktı. Yeni seri IdeaPad tasarım çizgilerini devam ettiriyor ve kurumsal bir görünüm sunuyor. Kasada alüminyum işleme bir yapı kullanılıyor.

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Fuarda 13.3 inçlik Full HD ekranlı ThinkBook S540-13-IWL ve 14 inçlik Full HD ekranlı ThinkBook S540-14-IWL modelleri sergilendi. 13.3 inçlik model 15.9mm kalınlığında ve 1.34Kg ağırlığında. 14.1 inçlik model ise 16.5mm kalınlığında ve 1.5Kg ağırlığında.

Bu modellerde sekizinci nesil 4 çekirdekli Intel Core i7-8565U işlemcisi, 16GB RAM ve 512GB M.2 SSD depolama yer alıyor. Ayrıca AMD Radeon 540X seçeneği de olacak. Lenovo’nun orta ve üst segmente hitap etmek için farklı konfigürasyonlar belirlediği ifade ediliyor.

Kızıl ötesi destekli web kamera, USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI girişleri olan modellerden ThinkBook S540-13-IWL hali hazırda Avrupa’da ön siparişe açılmış durumda. En yüksek konfigürasyon için 963 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.