Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo ThinkBook dizüstü serisi geliyor

Lenovo yakın zamanda ana akım kitleye hitap edecek ThinkBook dizüstü bilgisayar serisini hazırlıyor. Serini iki modeli ThinkBook S540-13-IWL ve ThinkBook S540-14-IWL, Çin’de sergilendi.
2 hf.
2,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo ThinkBook dizüstü serisi geliyor

Bilgisayar pazarında HP ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Lenovo etki alanını genişletmek adına yeni hamleler yapıyor. Firma ana akım tüketici kitlesine hitap edecek ThinkBook dizüstü bilgisayar serisini duyurdu.

Lenovo ThinkBook serisi neler sunuyor?

Lenovo dizüstü ailesi içerisinde belirli IdeaPad modellerinin yerini alması beklenen ThinkBook serisi Çin CITE 2019 teknoloji fuarında görücüye çıktı. Yeni seri IdeaPad tasarım çizgilerini devam ettiriyor ve kurumsal bir görünüm sunuyor. Kasada alüminyum işleme bir yapı kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak"

Fuarda 13.3 inçlik Full HD ekranlı ThinkBook S540-13-IWL ve 14 inçlik Full HD ekranlı ThinkBook S540-14-IWL modelleri sergilendi. 13.3 inçlik model 15.9mm kalınlığında ve 1.34Kg ağırlığında. 14.1 inçlik model ise 16.5mm kalınlığında ve 1.5Kg ağırlığında.

Bu modellerde sekizinci nesil 4 çekirdekli Intel Core i7-8565U işlemcisi, 16GB RAM ve 512GB M.2 SSD depolama yer alıyor. Ayrıca AMD Radeon 540X seçeneği de olacak. Lenovo’nun orta ve üst segmente hitap etmek için farklı konfigürasyonlar belirlediği ifade ediliyor.

Kızıl ötesi destekli web kamera, USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI girişleri olan modellerden ThinkBook S540-13-IWL hali hazırda Avrupa’da ön siparişe açılmış durumda. En yüksek konfigürasyon için 963 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

 

https://www.anandtech.com/show/14296/lenovo-readies-thinkbook-laptops Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Yeni Avatar ve Star Wars filmlerinin vizyon tarihleri duyuruldu 2 hf. Wannacry zararlısında Çinli siber casusların katkısı olabilir 2 hf. Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Yeni nesil Google Asistan 10 kat hızlı cevap veriyor 2 hf. Golf boyutlarındaki elektrikli Volkswagen ID.3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 2 hf. Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları 2 hf. Artırılmış Gerçeklik tabanlı Minecraft oyununun tanıtıcı videosu yayınlandı 2 hf. Apple önümüzdeki ayki WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro'yu sahneye çıkarabilir 2 hf. Özel HP kontrolcüsü dizüstü modellerinde en yüksek güvenliği vadediyor 2 hf. Instagram’a bilgi denetimi geliyor 2 hf. Windows 10'a emoji destekli modern bir "komut satırı" geliyor 2 hf. 150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme 2 hf. AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 2 hf. Samsung Galaxy Note 10, beklenenden daha hızlı bir şarj teknolojisi ile gelebilir 2 hf. Xiaomi’den uygun fiyatlı akıllı çöp kutusu 2 hf. Tesla modelleri artık kendi kendine teşhis koyup arızalı parçanın yenisini sipariş edebiliyor 2 hf. React Native for Windows duyuruldu 2 hf. Lumia 950 üzerinde Windows 10 çalıştırıldı 2 hf. Apple, WWDC 2019 konferansında büyük yazılımsal değişiklikleri duyuracak 2 hf. Google, Android Auto'yu yeni tasarım ve özelliklerle güncelledi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Lenovo ThinkBook dizüstü serisi geliyor Sonraki 2019 Skoda Superb'in ilk ipucu görseli paylaşıldı 2 hf. Microsoft'un Chromium Edge tarayıcısında, Internet Explorer yerleşik olarak gelecek 2 hf. Google Play 2019 ödülleri sahiplerini buldu 2 hf. Mercedes-Benz'in elektrikli SUV'si EQC, üretime girdi 2 hf. Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G bu hafta piyasaya sürülüyor 2 hf. 2018’de yenilenebilir enerji üretimindeki büyüme hızı durdu 2 hf. Android Q ve Google Pixel 3A geliyor | Google'ın 2019 yenilikleri 2 hf. Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak 2 hf. Visual Studio projeleri artık çevrim içi düzenlenebilecek 2 hf. OnePlus 7’nin görselleri ortaya çıktı, su damlası çentik ile geliyor 2 hf. Outlook.com artık masaüstü bildirimleri destekliyor 2 hf. Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı 2 hf. Anne karnındaki bebekler dokunma hislerini nasıl algılıyor? 2 hf. Craig Wright, Bitcoin adreslerini açıklayacak 2 hf. Hackerlar çevrimiçi kampüs hizmetlerini hedefleyerek öğrencilerin kart bilgilerini kopyaladı 2 hf. Windows 10 güncelleme zamanlaması değişiyor 2 hf. Aşı reddi, Amerika'da son 25 yılın en büyük kızamık salgınına yol açtı 2 hf. Creative Commons'un görsel arama motoru hizmete başladı 2 hf. 2019'un ilk dört ayında Türkiye'de en çok satan SUV modelleri [Galeri] 2 hf. Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim