Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak

Son dönemde yapay zekâ tabanlı yardımcı uygulamaların daha sık hayatımıza girmeye başladığını görüyoruz. Bulut tabanlı kelime işlemci Word Online da yakın zamanda yeni bir yapay zekâ asistanına kavuşacak.

Ideas nedir?

BUILD 2019 konferansında yapılan açıklamaya göre Ideas adındaki yapay zekâ destekli yazım asistanı Word Online ile çalışırken sağ kısımda ortaya çıkıyor. Makine öğrenme dili sayesinde kullanıcısını sürekli tanıyan araç farklı konularda yardımcı oluyor.

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Örneğin yapılan hataların düzeltilmesi, karmaşık cümleler yazarken daha sade hale gelmesi için destek, yine yazım esnasında cümlelerin daha kapsayıcı olabilmesi için tavsiyeler bunlar arasında.

Daha ayrıntılı olarak ise örneğin çok sayfalı bir doküman içerisinde önemli olan noktaları otomatik olarak ayırabiliyor. Ya da şirketiniz aboneyse Microsoft Graph üzerinden kısaltmaları açabiliyor ve okuma zamanınızı tahmin edebiliyor.

Diğer taraftan Word Tasarımcısı adındaki eklenti ile tablolar gibi dokümanın farklı kısımlarını stilize edebiliyorsunuz. Ideas özelliği Office Insiders kullanıcılarına Haziran ayında sunulacak. Sonbaharda ise herkesin kullanımına açılacak.