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Lenovo, ThinkCentre serisi yeni hepsi bir arada bilgisayar modellerini tanıttı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lenovo, ThinkCentre serisi yeni hepsi bir arada bilgisayar modellerini tanıttı
Daha çok sınırlı alana sahip kullanıcılar tarafından tercih edilen hepsi bir arada bilgisayar modellerine, Lenovo tarafından ThinkCentre E93z, E73z, M73z ve M73 isimli yeni ürünler eklendi.
Yeni ergonomik tasarım anlayışı, çoklu dokunmatik ekran seçenekleri, geliştirilmiş kablo yönetim sistemleri, yeni bağlantı seçenekleri ve firmanın ThinkCentre UltraFlex adı verilen stand modeline verilen destekle gelen yeni Lenovo ThinkCentre E93z, E73z, M73z ve M73 hepsi bir arada bilgisayar modellerinden E93z, 10 parmak destekli Full HD 21.5 inç dokunmatik ekran, dördüncü jenerasyon Intel Haswell Core i7 işlemci, 1 GB Nvidia GeForce 720 harici ekran kartı ve isteğe bağlı olarak SDD depolama birimiyle satın alınabiliyor. WiDi desteğine de sahip olarak gelen bilgisayar, olabilecek en iyi Windows 8 deneyimini vaat ediyor. 

Tanıtılan modellerden E73z ve M73z modelleri, güçlerini dördüncü jenerasyon Intel Haswell Core i7 işlemciden alıyorlar. 20-inç ekran boyutu ile gelen bilgisayarlar, gövdelerinde yer alan 720p HD kamera ile mikrofon sistemiyle VoIP aramaları ve video görüşmeleri için ideal bir yapı ortaya koyuyorlar. Ayrıca M73z modeli üzerinde TPM Security Çipi kullanan Lenovo, bu sayede üst seviye veri güvenliği sağlayabiliyor. Hazırlanan hepsi bir arada bilgisayar modellerinden son olarak M73 ise, diğer modellerde de olduğu gibi bünyesinde dördüncü jenerasyon Intel Haswell Core i7 işlemci barındırıyor. Ayrıca üst seviye performans için entegre ekran kartı ve SSD depolama birimiyle gelen bilgisayar, USB3.0 portları üzerinde hızlı veri transferi sağlayabiliyor.
Lenovo tarafından duyurulan hepsi bir arada bilgisayar modellerinde E93z 699$, E73z 599$, M73z 599$ ve M73 439$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Eylül ve Ekim ayları içerisinde satışa çıkıyorlar.



http://www.techpowerup.com/189728/lenovo-announces-new-thinkcentre-all-in-one-desktops.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
çok güzel hep böyle birşey istemişimdir lakin durumlar sıkısık düzelirse bir tane almayı düşünüyorum.bu arada klavye vb. bir ürün varmı yanında?
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