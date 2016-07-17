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Lenovo, ThinkPad markasını oyuna sokuyor

Firmanın yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre, gelecekte ThinkPad serisine ait güçlü bir dizüstü modeli hem kurumlara hitap edecek hem de oyun severlerin ilgisini çekmeye çalışacak.
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın lider bilgisayar üreticisi olan Lenovo, oyun segmentine emektar bir ismi sokmaya hazırlanıyor. IBM’den satın aldıktan sonra ThinkPad markasını daha geniş bir pazara yayan Lenovo, popüler dizüstü modelini şimdi de oyuncular için geliştirecek.

Firmanın yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre, gelecekte ThinkPad serisine ait güçlü bir dizüstü modeli hem kurumlara hitap edecek hem de oyun severlerin ilgisini çekmeye çalışacak. Hali hazırda markaya olan talep oldukça fazla ve Lenovo bunu değerlendirmek istiyor.

Henüz yeni projenin detayları ile ilgili resmi bir açıklama yok. Kaynaklardan gelen bilgilere göre, ThinkPad oyun bilgisayarı siyah bir kasaya sahip olacak. Hem kurumsal müşteriler için hem de oyun severler için ayrı ayrı modlar hazırlanması planlanıyor. Fn+Q kombinasyonu ile, kullanıcılar yüksek performans moduna veya düşük yoğunluk moduna geçiş yapabilecek.

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ThinkPad oyun bilgisayarında çok özel bir soğutma sisteminin olacağı ifade ediliyor. Sadece 0.3 mm kalınlığındaki 62 pervaneden oluşan fanlar, çok daha fazla ısıyı soğutma odasına taşıyor. Odanın aerodinamik yapısı sayesinde, önceki versiyonlara göre yüzde 25 civarında daha fazla soğutma performansı elde ediliyor.  

Lenovo, yeni konseptin benimsenmesi adına büyük eSpor organizasyonları ile işbirliğine gidiyor. Önümüzdeki haftalarda, ThinkPad markasının sponsor olduğu önemli etkinlikler yapılması planlanıyor. ThinkPad oyun bilgisayarının ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. 

 

http://wccftech.com/lenovo-expected-unveil-thinkpad-gaming-machine-new-cooling-technology Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
joyberk 2 yıl
IBM'in en baba markası ThinkPad'tir. Umarım Lenovo yüzüne gözüne bulaştırmaz.
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catacombofdevil 2 yıl
Kesinlikle harika olur.Lenovonun orta-alt seviye multimedya laptopunu kullanıyorum malzeme kalitesi tasarım ve soğutmaları harika full overclockla kullanmama rağmen max 75 derece gördüm normal haliyle 70i bulmuyor yükte.Tek sorunu kullandıkları ekranlar onu da çözerlerse kusursuza yakın olur.Thinkpadlerin kalitesini herkes biliyor zaten.
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senjido 2 yıl
lenovo y500 sahibiyim. kullandıgım en iyi laptop diyebilirim. 3. senesinde ve ısılar hala yükte 65-70 dereceyi geçmiyor. ama bundan sonraki modeller öyle olmadı malesef.
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