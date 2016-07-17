Lenovo, ThinkPad markasını oyuna sokuyor

Dünyanın lider bilgisayar üreticisi olan Lenovo, oyun segmentine emektar bir ismi sokmaya hazırlanıyor. IBM’den satın aldıktan sonra ThinkPad markasını daha geniş bir pazara yayan Lenovo, popüler dizüstü modelini şimdi de oyuncular için geliştirecek.

Firmanın yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre, gelecekte ThinkPad serisine ait güçlü bir dizüstü modeli hem kurumlara hitap edecek hem de oyun severlerin ilgisini çekmeye çalışacak. Hali hazırda markaya olan talep oldukça fazla ve Lenovo bunu değerlendirmek istiyor.

Henüz yeni projenin detayları ile ilgili resmi bir açıklama yok. Kaynaklardan gelen bilgilere göre, ThinkPad oyun bilgisayarı siyah bir kasaya sahip olacak. Hem kurumsal müşteriler için hem de oyun severler için ayrı ayrı modlar hazırlanması planlanıyor. Fn+Q kombinasyonu ile, kullanıcılar yüksek performans moduna veya düşük yoğunluk moduna geçiş yapabilecek.

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ThinkPad oyun bilgisayarında çok özel bir soğutma sisteminin olacağı ifade ediliyor. Sadece 0.3 mm kalınlığındaki 62 pervaneden oluşan fanlar, çok daha fazla ısıyı soğutma odasına taşıyor. Odanın aerodinamik yapısı sayesinde, önceki versiyonlara göre yüzde 25 civarında daha fazla soğutma performansı elde ediliyor.

Lenovo, yeni konseptin benimsenmesi adına büyük eSpor organizasyonları ile işbirliğine gidiyor. Önümüzdeki haftalarda, ThinkPad markasının sponsor olduğu önemli etkinlikler yapılması planlanıyor. ThinkPad oyun bilgisayarının ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.