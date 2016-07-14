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Lenovo, Microsoft’un beşinci sunucu tedarikçisi oldu

İki yıl önce IBM’in alt seviye sunucu bölümünü satın alarak sektörde önemli bir adım atan Lenovo, teknoloji devi Microsoft’un beşinci sunucu tedarikçisi olmayı başardı.
2 yıl
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İki yıl önce IBM’in alt seviye sunucu bölümünü satın alarak sektörde önemli bir adım atan Lenovo, yaptığı yatırımların meyvesini yavaş yavaş alıyor. Firma, Microsoft’un beşinci sunucu tedarikçisi olmayı başardı.

Azure bulut bilişim platformu nedeniyle Microsoft’un sunucu ihtiyacı hiç olmadığı kadar artmış durumda. Firma hali hazırda 4 tedarikçiden alım yapıyordu. Bunlar HP, Dell, Quanta ve Wistron şeklinde sıralanıyordu. Lenovo listeye beşinci olarak girmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Lenovo’dan giriş seviyesine Vibe C2"

IBM aslında Lenovo için stratejik bir hamle oldu diyebiliriz. Uzun süre Çin pazarındaki müşterilere bilgisayar sistemleri sağlayan Lenovo, IBM bilgisayar bölümünün satın alınması sonrasında global pazarda kolayca kabul görmüştü. Sunucu tarafında da aynı durum geçerli. Lenovo artık global sunucu pazarında müşteri bulabiliyor.

Lenovo halen sunucu pazarında düşük bir pazar payına sahip. Microsoft ortaklığı ile birlikte pazar payını yükseltmeyi ümit ediyor. Sunucu pazarına daha iyi odaklanabilmek amacıyla yıl başlarında firma yeniden yapılanmaya gitmişti.

Lenovo’nun yeni müşteriler kazanması, Çin’deki mevcudiyetini de etkileyecek. Hali hazırda Sugon, Çin veri merkezi pazarının yüzde 60’ına sahip durumda ve yıl bazında yüzde 60 büyüme yaşıyor. Inspur da Lenovo’nun önemli bir rakibi konumunda. Lenovo’nun kazanacağı yeni müşteriler ile, rakiplerine karşı avantaj elde etmeye çalışacak. 

 

http://www.digitimes.com/news/a20160711PD203.html Yorum Yaz
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