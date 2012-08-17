Lenovo : Windows RT tabletler, Windows 8 tabletlere göre 300$'a kadar daha ucuz olacak

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IdeaPad Yoga ve ThinkPad Tablet 2 ile yıl sonuna doğru Windows 8 tablet segmentinde göreceğimiz Çinli Lenovo, tablet fiyatları ile ilgili bazı bilgiler verdi.
Lenovo Kuzey Amerika operasyon şefi David Schmoock, Windows RT tabletlerin çok agresif bir fiyat politikası güdeceğini söyledi. Çok iyi bir tüketici ürünü olması beklenen Windows RT tabletlerinin fiyatı Windows 8 tabletlere göre 200$-300$ arasında daha ucuz olacak.
Windows 8 tabletler ise diğer Windows yazılımlarıyla daha fazla uyumlu olacak ve işletmeleri cezbetmeye çalışacak. Windows 8 tabletlerin fiyatının 600$-700$ arasında olması bekleniyor.
Schmoock, Ultrabook konsepti ile tüketiciyi cezbetmeye çalışan Intel'in beklentilerin altında kalacağını iddia ediyor. Intel'in yıl sonunda yüzde 40 olarak belirlediği dizüstü pazarındaki pay beklentisi, Schmoock'a göre yüzde 20-25 arasında değişecek. Ultrabook'ların başarısı, üreticilerin fiyat kırma politikalarıyla doğrudan bağlı durumda.
Ultrabook satışlarının Windows 8 ile birlikte hız kazanması bekleniyor.
http://www.bloomberg.com/news/2012-08-16/lenovo-s-says-rt-tablets-up-to-300-cheaper-than-win-8.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Surface pro'da fan var dostum, zaten ivy bridge bir işlemciyi başka türlü soğutamazsın. Ayrıca win8 pro tabanlı tabletler zaten oyun ve eğlence değil iş odaklı olacak en azından ultrabook teknolojisi biraz daha ilerleyene kadar. Rt tarafında ise evet uygulama konusunda eksiklik var ama ortak sistem çekirdeği sayesinde uygulamaları rt'ye uyarlamak kolay olacak. Ayrıca eğer rekabetçi ürünler rekabetçi fiyatlarla piyasaya sürülürse platformun popülaritesi artacağından geliştiriciler öyle ya da böyle windows tarafına yönelecekler ve uygulama sayısı hızla artacak
beni kim neden banlasın yahu yazdığım şeylerin hiç biri hakaret değil ama burda senin ne demek istediğini anlamadım gelen takar giden takar ne demek admin bunu banlamayacak ta beni mi banlayacak. bi de ben kimseyle uğraşmıyorum bana ne isteyen istediğini alsın ben fikrimi yazıyorum katılmıyosan bas eksiyi geç alıntı yapıp burda tehditvari konuşmalar hiç bir işe yaramaz. Şimdi bu android daha iyiyse maddeler halinde yazın hangi yönleri win8 den iyi ben de tamam diyeyim. Ama siz win8 oyunları emülatörle android de açılıyor derseniz bu iş olmaz. Joistik dediniz windows daha iyi açılış süresi programlar iş kullanımı tablet te içerik üretme kolaylığı hepsinde windows önde bakın bunlar bazıları. Siz de androidi filan bi yazın ben de aydınlanayım
şimdi bizde şöyle bir durum oluyor. adam alıyor cihazı bilgisi yok araştıramıyor. dünyanın parasını veriyor. bakıyor ki aynı paraya adam gibi bişey var hemen çamur at. kendisi onu aldı ya parayı saydı. kötü diyemiyor psikolojik olarak kendini rahatlatmak istiyor. yok şa kadar yaş bu kadar yaş konuyla alakası olmayacak uydurma iddialar ortaya atıyor. joistsk desteği geldi diye seviniyor widowstd zaten var hem de desteklemediği ürün yok. androidde olay daha oturmadı bile oyunlar %100 uyumlu değil filan. bugün androidi aldın mı maillerini bile adam gibi okumak için kırk takla atman gerekiyor. markete gir onu indir bunu indir. neyse bilen biliyor zaten. daha fazla konuşmanın mantığı yok. şu karşılaştırma ile ilgili yorum yazmak bile zaman kaybı ama öğrensin arkadaşlar...
neyse bence win8 tabletlerin fiyatları 600-700 dolar arasında olursa çok iyi. ben yurddışından almayı planlıyordum 1000-1200 doları gözden çıkarmıştım. kaldı ki bi kaç ay sonra alsam biraz daha uygun olur. surface gibi tabletlerde ciddi anlamda pc oyunu oynamayı beklemek biraz abest zaten. ama şunu söyleyeyim her halükarda android ve ios oyunlarından daha kaliteli oyunlar oynanacağı kesin. hiç bişey yapmasan amnesia oynayabilirsin, world of go oynayabilirsin, şu anda angry birds filan gibi oyunlar zaten windows ta var. eski oyunlar oynanabilir max payne gibi filan. yani elinizdeki windows sonuçta ve tabletin içinde. androidle ios la kıyaslayıp komik duruma düşmeyin.
ha burada şunu belirteyim daha çok video işleyen fotoğrafla uğraşan kesim mac kullanıyor onlara bi lafım yok orda işlerine yarayabilir ama burada tabletten bahsediyoruz. tablet için en iyisi windows tur. burda android diye bağıranların nicklerini not alın isterseniz. win8 li tabletler piyasada hakim olunca tekrar bakarsınız yorumlarına. tabe misafir olarak ya da başka isim ile girmezlerse :))
Yazdiklariniza katiliyorum. Tablette ios ve android ile win 8 kiyaslayanlara sunu sorarim. siz bilgisayarinizla tabletinizi kiyasliyormusunuz