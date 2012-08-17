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Lenovo : Windows RT tabletler, Windows 8 tabletlere göre 300$'a kadar daha ucuz olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IdeaPad Yoga ve ThinkPad Tablet 2 ile yıl sonuna doğru Windows 8 tablet segmentinde göreceğimiz Çinli Lenovo, tablet fiyatları ile ilgili bazı bilgiler verdi.

Lenovo Kuzey Amerika operasyon şefi David Schmoock, Windows RT tabletlerin çok agresif bir fiyat politikası güdeceğini söyledi. Çok iyi bir tüketici ürünü olması beklenen Windows RT tabletlerinin fiyatı Windows 8 tabletlere göre 200$-300$ arasında daha ucuz olacak. 

Windows 8 tabletler ise diğer Windows yazılımlarıyla daha fazla uyumlu olacak ve işletmeleri cezbetmeye çalışacak. Windows 8 tabletlerin fiyatının 600$-700$ arasında olması bekleniyor.

Schmoock, Ultrabook konsepti ile tüketiciyi cezbetmeye çalışan Intel'in beklentilerin altında kalacağını iddia ediyor. Intel'in yıl sonunda yüzde 40 olarak belirlediği dizüstü pazarındaki pay beklentisi, Schmoock'a göre yüzde 20-25 arasında değişecek. Ultrabook'ların başarısı, üreticilerin fiyat kırma politikalarıyla doğrudan bağlı durumda.

Ultrabook satışlarının Windows 8 ile birlikte hız kazanması bekleniyor. 

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-16/lenovo-s-says-rt-tablets-up-to-300-cheaper-than-win-8.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
playmaker10 7 yıl
Prequel
Windows 8 tablette hangi oyunu oynayacaksınız? İçinde fan bulunan Ultrabooklarda bile 720pde oyunlar Lowda 30 fps zor görüyor, tablette fan olmadığı gibi 1080p ekran var ve daha zayıf donanım var. Pil süresinin laptoplar kadar kötü olduğu da cabası. RT desen ona da yazılım yok, ekranı kötü. Windowsun ne kadar kısıtlamalı olduğuna girmiyorum bile.

Surface pro'da fan var dostum, zaten ivy bridge bir işlemciyi başka türlü soğutamazsın. Ayrıca win8 pro tabanlı tabletler zaten oyun ve eğlence değil iş odaklı olacak en azından ultrabook teknolojisi biraz daha ilerleyene kadar. Rt tarafında ise evet uygulama konusunda eksiklik var ama ortak sistem çekirdeği sayesinde uygulamaları rt'ye uyarlamak kolay olacak. Ayrıca eğer rekabetçi ürünler rekabetçi fiyatlarla piyasaya sürülürse platformun popülaritesi artacağından geliştiriciler öyle ya da böyle windows tarafına yönelecekler ve uygulama sayısı hızla artacak
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nurettinaz 7 yıl
Lenovo diyorsa doğrudur. Ben alırım ki... Olmuş ki bu...
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hacı.basat 7 yıl
Android'in ve kullanıcılarının da düşmanı varmış, ilk kez gördüm, bu sitede daha neler görecez bakalım. Onu kullan ötekinin fanatiği sallasın, bunu kullan onun fanatiği sallasın, fanatizme izin verilmemesi gerekiyor, toplumsal bir hastalık.
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1963bursa 7 yıl
wustti, tek 1 kişiye atıp tuttuğunu zannediyorsun ama tüm android kullananlara, hatta hem Android hem windows kullananlara at gözlüklü laflar yazıyorsun. Sen olay çıkarttıktan sonra kaç yaşındasın bir önemi yok bence, gelen takacak, giden takacak, sert birine çarpacaksın yada mod banlayacak, buraların tadını kaçırma. Forum ortamıdır belli edep ahlak haya kurallarına uyacaksınız, uymak istemeyen gidebilir.
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wustti 7 yıl 1963bursa
KaraKanarya
wustti, tek 1 kişiye atıp tuttuğunu zannediyorsun ama tüm android kullananlara, hatta hem Android hem windows kullananlara at gözlüklü laflar yazıyorsun. Sen olay çıkarttıktan sonra kaç yaşındasın bir önemi yok bence, gelen takacak, giden takacak, sert birine çarpacaksın yada mod banlayacak, buraların tadını kaçırma. Forum ortamıdır belli edep ahlak haya kurallarına uyacaksınız, uymak istemeyen gidebilir.

beni kim neden banlasın yahu yazdığım şeylerin hiç biri hakaret değil ama burda senin ne demek istediğini anlamadım gelen takar giden takar ne demek admin bunu banlamayacak ta beni mi banlayacak. bi de ben kimseyle uğraşmıyorum bana ne isteyen istediğini alsın ben fikrimi yazıyorum katılmıyosan bas eksiyi geç alıntı yapıp burda tehditvari konuşmalar hiç bir işe yaramaz. Şimdi bu android daha iyiyse maddeler halinde yazın hangi yönleri win8 den iyi ben de tamam diyeyim. Ama siz win8 oyunları emülatörle android de açılıyor derseniz bu iş olmaz. Joistik dediniz windows daha iyi açılış süresi programlar iş kullanımı tablet te içerik üretme kolaylığı hepsinde windows önde bakın bunlar bazıları. Siz de androidi filan bi yazın ben de aydınlanayım
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JoeyBane 7 yıl
Lenovo f/p olarak zirveyi zorlar. Tüketicinin gözüne girmeye başladı. Üstelik Acer gibi f/p yapıp kaliteden kısmadan.
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wustti 7 yıl
oktayakgoz
wusttiyahu ne çok android çi varmış:) ama android ile windows u kıyaslamak bile komik bi durum. kaldı ki bi de android daha iyi diyenler olmuş gülemedim bile. ülkemizde böyle bi teknoloji sitesindeki bu yorumlara bakınca galaxy s3 ü ve iphone 4s i neden 2000 TL lere sattıklarını daha iyi anladım...neyse bence win8 tabletlerin fiyatları 600-700 dolar arasında olursa çok iyi. ben yurddışından almayı planlıyordum 1000-1200 doları gözden çıkarmıştım. kaldı ki bi kaç ay sonra alsam biraz daha uygun olur. surface gibi tabletlerde ciddi anlamda pc oyunu oynamayı beklemek biraz abest zaten. ama şunu söyleyeyim her halükarda android ve ios oyunlarından daha kaliteli oyunlar oynanacağı kesin. hiç bişey yapmasan amnesia oynayabilirsin, world of go oynayabilirsin, şu anda angry birds filan gibi oyunlar zaten windows ta var. eski oyunlar oynanabilir max payne gibi filan. yani elinizdeki windows sonuçta ve tabletin içinde. androidle ios la kıyaslayıp komik duruma düşmeyin.ha burada şunu belirteyim daha çok video işleyen fotoğrafla uğraşan kesim mac kullanıyor onlara bi lafım yok orda işlerine yarayabilir ama burada tabletten bahsediyoruz. tablet için en iyisi windows tur. burda android diye bağıranların nicklerini not alın isterseniz. win8 li tabletler piyasada hakim olunca tekrar bakarsınız yorumlarına. tabe misafir olarak ya da başka isim ile girmezlerse :))
Yazdiklariniza katiliyorum. Tablette ios ve android ile win 8 kiyaslayanlara sunu sorarim. siz bilgisayarinizla tabletinizi kiyasliyormusunuz

şimdi bizde şöyle bir durum oluyor. adam alıyor cihazı bilgisi yok araştıramıyor. dünyanın parasını veriyor. bakıyor ki aynı paraya adam gibi bişey var hemen çamur at. kendisi onu aldı ya parayı saydı. kötü diyemiyor psikolojik olarak kendini rahatlatmak istiyor. yok şa kadar yaş bu kadar yaş konuyla alakası olmayacak uydurma iddialar ortaya atıyor. joistsk desteği geldi diye seviniyor widowstd zaten var hem de desteklemediği ürün yok. androidde olay daha oturmadı bile oyunlar %100 uyumlu değil filan. bugün androidi aldın mı maillerini bile adam gibi okumak için kırk takla atman gerekiyor. markete gir onu indir bunu indir. neyse bilen biliyor zaten. daha fazla konuşmanın mantığı yok. şu karşılaştırma ile ilgili yorum yazmak bile zaman kaybı ama öğrensin arkadaşlar...
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marancı 7 yıl
Soyle acilen kalemli egitim icin kullanilacak hos bir urun ciksada egitim ogretim doneminin ilk zamanlari bir adet alabilmek nasip olur insallah. Yoksa note 10.1 alip akabinde kalemli bir w8 tablet cikarsa yanarim. Gerci onu bekle bunu bekle su cikacak onada bakalim derken hp tx 2550tr ye kaliyorum ama. Insallah ureticiler cok bekletmezler
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hayyam_karadenizli 7 yıl
7 yaşına kadar insan dünya kendisi etrafında dönüyor zannedermiş, bu kişinin gelişimine zekasına göre daha ileri yaşlara da sarkabiliyor, kaldıki bu sitede çok küçük yaşlarda kardeşlerimiz de yazabiliyorlar, o yaşlar fanatik dönemler, müsamaha göstermeliyiz.
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abdulmusavvir 7 yıl
Araya da bir muntuz giripte kendi kulübesini millete dünya bundan ibarettir demese şaşardım zaten. İlla olay çıkarıp konuları kilitletecekler, yakında muntuz alarmı takacaklar siteye.
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wustti 7 yıl
yahu ne çok android çi varmış:) ama android ile windows u kıyaslamak bile komik bi durum. kaldı ki bi de android daha iyi diyenler olmuş gülemedim bile. ülkemizde böyle bi teknoloji sitesindeki bu yorumlara bakınca galaxy s3 ü ve iphone 4s i neden 2000 TL lere sattıklarını daha iyi anladım...
neyse bence win8 tabletlerin fiyatları 600-700 dolar arasında olursa çok iyi. ben yurddışından almayı planlıyordum 1000-1200 doları gözden çıkarmıştım. kaldı ki bi kaç ay sonra alsam biraz daha uygun olur. surface gibi tabletlerde ciddi anlamda pc oyunu oynamayı beklemek biraz abest zaten. ama şunu söyleyeyim her halükarda android ve ios oyunlarından daha kaliteli oyunlar oynanacağı kesin. hiç bişey yapmasan amnesia oynayabilirsin, world of go oynayabilirsin, şu anda angry birds filan gibi oyunlar zaten windows ta var. eski oyunlar oynanabilir max payne gibi filan. yani elinizdeki windows sonuçta ve tabletin içinde. androidle ios la kıyaslayıp komik duruma düşmeyin.
ha burada şunu belirteyim daha çok video işleyen fotoğrafla uğraşan kesim mac kullanıyor onlara bi lafım yok orda işlerine yarayabilir ama burada tabletten bahsediyoruz. tablet için en iyisi windows tur. burda android diye bağıranların nicklerini not alın isterseniz. win8 li tabletler piyasada hakim olunca tekrar bakarsınız yorumlarına. tabe misafir olarak ya da başka isim ile girmezlerse :))
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oktayakgoz 7 yıl wustti
wustti
yahu ne çok android çi varmış:) ama android ile windows u kıyaslamak bile komik bi durum. kaldı ki bi de android daha iyi diyenler olmuş gülemedim bile. ülkemizde böyle bi teknoloji sitesindeki bu yorumlara bakınca galaxy s3 ü ve iphone 4s i neden 2000 TL lere sattıklarını daha iyi anladım...
neyse bence win8 tabletlerin fiyatları 600-700 dolar arasında olursa çok iyi. ben yurddışından almayı planlıyordum 1000-1200 doları gözden çıkarmıştım. kaldı ki bi kaç ay sonra alsam biraz daha uygun olur. surface gibi tabletlerde ciddi anlamda pc oyunu oynamayı beklemek biraz abest zaten. ama şunu söyleyeyim her halükarda android ve ios oyunlarından daha kaliteli oyunlar oynanacağı kesin. hiç bişey yapmasan amnesia oynayabilirsin, world of go oynayabilirsin, şu anda angry birds filan gibi oyunlar zaten windows ta var. eski oyunlar oynanabilir max payne gibi filan. yani elinizdeki windows sonuçta ve tabletin içinde. androidle ios la kıyaslayıp komik duruma düşmeyin.
ha burada şunu belirteyim daha çok video işleyen fotoğrafla uğraşan kesim mac kullanıyor onlara bi lafım yok orda işlerine yarayabilir ama burada tabletten bahsediyoruz. tablet için en iyisi windows tur. burda android diye bağıranların nicklerini not alın isterseniz. win8 li tabletler piyasada hakim olunca tekrar bakarsınız yorumlarına. tabe misafir olarak ya da başka isim ile girmezlerse :))

Yazdiklariniza katiliyorum. Tablette ios ve android ile win 8 kiyaslayanlara sunu sorarim. siz bilgisayarinizla tabletinizi kiyasliyormusunuz
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