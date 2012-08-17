Lenovo : Windows RT tabletler, Windows 8 tabletlere göre 300$'a kadar daha ucuz olacak

IdeaPad Yoga ve ThinkPad Tablet 2 ile yıl sonuna doğru Windows 8 tablet segmentinde göreceğimiz Çinli Lenovo, tablet fiyatları ile ilgili bazı bilgiler verdi.





Lenovo Kuzey Amerika operasyon şefi David Schmoock, Windows RT tabletlerin çok agresif bir fiyat politikası güdeceğini söyledi. Çok iyi bir tüketici ürünü olması beklenen Windows RT tabletlerinin fiyatı Windows 8 tabletlere göre 200$-300$ arasında daha ucuz olacak.





Windows 8 tabletler ise diğer Windows yazılımlarıyla daha fazla uyumlu olacak ve işletmeleri cezbetmeye çalışacak. Windows 8 tabletlerin fiyatının 600$-700$ arasında olması bekleniyor.





Schmoock, Ultrabook konsepti ile tüketiciyi cezbetmeye çalışan Intel'in beklentilerin altında kalacağını iddia ediyor. Intel'in yıl sonunda yüzde 40 olarak belirlediği dizüstü pazarındaki pay beklentisi, Schmoock'a göre yüzde 20-25 arasında değişecek. Ultrabook'ların başarısı, üreticilerin fiyat kırma politikalarıyla doğrudan bağlı durumda.





Ultrabook satışlarının Windows 8 ile birlikte hız kazanması bekleniyor.