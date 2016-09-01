Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo Yoga Tab 3 Plus çıtayı yükseltiyor

Her geçen yıl daha fazla özellik ile donatılan Lenovo Yoga Android tablet serisi, IFA 2016 fuarında da birbirinden önemli özelliklerle medya tüketim merkezi olmayı hedefliyor.
2 yıl
5,1b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lenovo’nun Android tarafındaki başarılı tablet serisi Yoga, IFA 2016 fuarında güncellenen ürünlerden birisiydi. Lenovo Yoga Tab 3 Plus, çoklu ortam dosyaları ile vakit geçirmeyi seven kullanıcılara hitap ediyor.

10.1 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan Tab 3 Plus, yine kenar kısmında alıştığımız silindir şeklinde batarya bölümü barındırıyor. Aynı zamanda stand olarak da kullanabileceğiniz bu kısma 4 adet JBL hoparlör yerleştirilmiş. Böylece en iyi medya deneyimi sağlanmış. 9300mAh kapasiteli batarya ile de uzun kullanım süreleri elde ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı"

4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 652 yonga setinin güç verdiği Yoga Tab 3 Plus modeli, 3GB RAM ile 32GB arttırılabilir depolama kapasitesi tarafından destekleniyor. Technicolor Color Enhance teknolojisi ile en canlı renkler sunulmaya çalışılıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde kamera yer alan tablet modeli metal alaşımdan imal edilmiş ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Arka kısımda ise deri kaplama tercih edilmiş. Kablo bağlantısı USB Tip-C üzerinden sağlanıyor. LTE bağlantısı da sunan tabletin fiyatı henüz açıklanmadı. 

 

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-announced-the-Lenovo-Yoga-Tab-3-Plus-great-tab-for-multimedia-lovers_id84754 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Takeshi Kovacs 2 yıl
Özellikleri iyi 1000tl civarı olursa çok satar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 2 yıl
Neden s820 koymazsınız böyle bir tablete. ? Oyunlarda s652 nin gpu su çok yetersiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl
Güzel pil ömrü vardır bunun fiyatı ucuz olursa cidden alınabilir film ,dizi ve anime severler için ideal bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Kaç kişi kullandı ilkini çok merak ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 2 yıl
Projektoru kaldirdilar herhalde okurken gozume carpmadi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 yıl
Şu haberi çevirir misiniz? xperiablog.net/...
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nct96 2 yıl 0MG90
0MG90
Şu haberi çevirir misiniz? xperiablog.net/...

Aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SONEKTRA 2 yıl 0MG90
0MG90
Şu haberi çevirir misiniz? xperiablog.net/...

Xperia z3 ve z2 Sony nin nougat alacak telefon listesinde yokmuş insanlar tepki göstermiş. Sebebine Googleın testinden geçememiş telefon çünkü adreno 3xx kullanan telefonlar opengl in yeni sürümünü yada volkanı desteklemiyor. Anladığım kadarıyla olay bu
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5081 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lenovo, lenovo yoga tab 3 plus ve
4 etiket daha ifa2016 Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yeni Google telefonları 4 Ekim’de geliyor 2 yıl Dünya'nın en eski fosilleri Grönland'da keşfedildi 2 yıl Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim) 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonuna katılacak ilk isim belli oldu 2 yıl Steve Jobs CEO’luktan ayrıldıktan sonra televizyon projesi üzerinde çalışmış 2 yıl Lenovo Yoga 910: İnce çerçeveli ve 4K ekranlı dizüstü 2 yıl Huawei Nova serisi ile tanışın 2 yıl Vestel Venus V4’ten gizli bilgiler: sadece Donanımhaber’de! 2 yıl Falcon 9 roketi test sırasında patladı, Facebook'un uydusu harap oldu 2 yıl HTC One A9s resmiyet kazandı 2 yıl Samsung’da büyük şok: Note 7, milyar dolarlık zarara sebep olabilir 2 yıl Sony Xperia XZ: Yeni amiral gemisi ile tanışın 2 yıl Sony Xperia X Compact: Artık canavar değil 2 yıl USB Tip-C kablolara yerleşik HDMI desteği geliyor 2 yıl Türk Telekom CEO’u Rami Aslan beklenmedik hamle: görevi bırakıyor 2 yıl Instagram’a yakınlaştırma (zoom) özelliği geldi 2 yıl İrlanda kendini kurtarmak için Apple'ın cezasını temyize götürüyor 2 yıl Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı 2 yıl HP’den hoparlör görünümlü masaüstü bilgisayar 2 yıl MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 video inceleme 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Lenovo Yoga Tab 3 Plus çıtayı yükseltiyor Sonraki Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı 2 yıl Samsung Gear S3 tanıtıldı 2 yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO) 2 yıl BMW 2020'ye kadar 7 Serisinin coupe versiyonunu satışa sunmayı planlıyor 2 yıl Apple, iCloud’a 2 TB depolama seçeneği ekledi 2 yıl Asus ZenWatch 3 duyuruldu 2 yıl Galaxy Note 7 şarj esnasında yandı, Samsung diken üstünde 2 yıl Bakır kablolarda 8Gbps dönemi 2 yıl Apple'ın dokunmatik OLED ekranlı yeni iMac ve MacBook'ları yakında tanıtılabilir 2 yıl Acer’dan 21 inçlik kavisli oyuncu dizüstü bilgisayarı geliyor 2 yıl Twitter’ın Amplify reklam programı ile artık yayınlandığınız videolardan para kazanabileceksiniz 2 yıl Gorilla Glass, giyilebilir cihazlarınızı daha iyi koruyacak 2 yıl Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit tanıtıldı 2 yıl Samsung’dan giriş seviyesine yönelik Exynos 7570 yonga seti 2 yıl Tesla kurallara uymayan sürücüler için otomatik pilotu devre dışı bırakacak 2 yıl Arçelik'in yerli OLED TV'si karşınızda "Özel röportaj" 2 yıl DC sinematik evreninin yeni kötüsü ilk kez görüldü 2 yıl Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu 2 yıl Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu 2 yıl Samsung Exynos 8890 işlemcisinin bilinmeyenleri "Tüm detaylar ve derin analiz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim