Lenovo Yoga Tab 3 Plus çıtayı yükseltiyor

Lenovo’nun Android tarafındaki başarılı tablet serisi Yoga, IFA 2016 fuarında güncellenen ürünlerden birisiydi. Lenovo Yoga Tab 3 Plus, çoklu ortam dosyaları ile vakit geçirmeyi seven kullanıcılara hitap ediyor.

10.1 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan Tab 3 Plus, yine kenar kısmında alıştığımız silindir şeklinde batarya bölümü barındırıyor. Aynı zamanda stand olarak da kullanabileceğiniz bu kısma 4 adet JBL hoparlör yerleştirilmiş. Böylece en iyi medya deneyimi sağlanmış. 9300mAh kapasiteli batarya ile de uzun kullanım süreleri elde ediliyor.

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4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 652 yonga setinin güç verdiği Yoga Tab 3 Plus modeli, 3GB RAM ile 32GB arttırılabilir depolama kapasitesi tarafından destekleniyor. Technicolor Color Enhance teknolojisi ile en canlı renkler sunulmaya çalışılıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde kamera yer alan tablet modeli metal alaşımdan imal edilmiş ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Arka kısımda ise deri kaplama tercih edilmiş. Kablo bağlantısı USB Tip-C üzerinden sağlanıyor. LTE bağlantısı da sunan tabletin fiyatı henüz açıklanmadı.